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КругозорПОЗИЦИЯ
май '18
ПОЗИЦИЯ

Видеть, слышать, осознавать, думать

"Ahoj, Sbohem, Maestro Miloš!"

13 апреля 2018 года в лучший из миров ушёл Милош Форман.  В цивилизованном мире это страшное известие затмило даже горячие политические новости. В мире культуры, кино наступила тишина, пустота…

 Маэстро Милош ушёл, совсем чуть-чуть не дожив до августа, когда его Чехия отметит с печалью и гордостью 50-летие Пражской весны и её жестокого подавления советской системой. Той весны, певцом, предвестником которой он был, разумеется, не один, рядом был и воспитанник одной с ним студенческой Альма-матер - Вацлав Гавел, многие другие.

Однако значимость кино, новой чешской волны и в Чехословакии, и во всём мире, в том числе и в странах советского лагеря, было трудно переоценить. Кино смотрели где легально, где почти подпольно, и лучше многих других источников фильмы доносили до зрителей дуновение воздуха Свободы. До эпохи интернета было ещё очень далеко. "Черный Пётр" ("Cerny Petr"), 1964; "Любовь с блондинкой" ("Lasky jedne plavovlasky"), 1965; "Бал пожарных" ("Hori, ma panenko"), 1967; "Взлёт"(Отрыв) ("Taking off") 1971; "Пролетая над гнездом кукушки" ("One Flew Over the Cuckoo's Nest"), 1975; "Волосы" ("Hair"), 1979; "Регтайм" ("Ragtime"), 1981; "Амадей" ("Amadeus"), 1984  - это избранная, наиболее известная фильмография Милоша Формана. 

Дело не в призах, хотя и они говорят об очень многом - как минимум, о заслуженном признании как в среде коллег кинематографистов, так и в среде зрителей. Дело в том, что для нескольких поколений, и прежде всего для тех, в чьей жизни были надежда весны и  горечь осени 1968 года, они стали неотменными вехами жизни, сознания, истории.

 Сложно, очень сложно вынужденно покидать родину, комфортную, привычную среду обитания, но бывают ситуации, когда выбор человека, Художника должен быть однозначен.

Для россиян таким моментом явился 1917-й с последовавшими за ним кровавыми годами; для чехословаков - 1968-й. Те, кто оставались, вынуждены были пойти как минимум на компромисс со своей совестью, как максимум подстраиваться, выгодно продавать свой талант. Другие, несломленные, должны были стать понимаемыми, принимаемые в иной среде. Одним это удавалось лучше, другим вынужденная потеря Родины так и оставалась непреодолимой болью и проблемой.

Милош Форман смог взлететь! Именно так произошло с фильмом "Taking off", ну, а взлетев, он не мог не продолжить свой триумфальный, Свободный полёт в "One Flew Over the Cuckoo's Nest"! 

Для тех, кто прошёл страшными коридорами и палатами советской системы карательной психиатрии,  для тех, кто просто жил в "безвоздушном" пространстве "советского счастья" - этот фильм стал гимном! Взрывом осознания, открытием понимания абсолютной важности ценности человеческой личности рождённой свободной!

 Культовые для разных групп населения "Hair" и "Ragtaim" продолжили разработку этой темы. Ну, а потом последовал "Amadeus"!!!

 Гений Моцарта слился с гением Формана. Язык музыки слился с языком кино. Трагедия творческой личности, творчества, сталкивающегося с обществом, вынужденного жить, существовать в тех или иных рамках выплеснулась обжигающей силой творчества на мир людей.  Маэстро Милош разбудил многих, заставил видеть, слышать, осознавать, думать. Он ушёл, но его фильмы остались с нами,  они будут продолжать жить, учить пониманию жизни.

Спасибо Вам, Маэстро Милош Форман; спасибо Вам, Учитель!  Diky!

 P.S.  28 апреля в историческом здании Кафедрального Евангелическо-Лютеранского Собора Святых Петра и Павла в Москве  был исполнен Реквием Вольфганга Амадея Моцарта - концерт  запланировали задолго до ухода Милоша Формана, но его исполнение Реквиема в Москве именно в этом Соборе самой распространённой в Чехии конфессии в конце апреля, в дни памяти о Великом Человеке и Художнике  становится символическим…

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