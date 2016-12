Главная страница → декабрь '16 ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ Глобализация. Искупимая вина Мнение, будто со стороны, по поводу важной мировой проблемы Мирон Я. Амусья В мозгу у Вилли мало извилин,

мало всходов, мало посева.

Одно - единственное вызубрил Вилли

твёрже, чем камень памятника Масео:

"Белый ест ананас спелый,

Чёрный - гнилью мочёный.

Белую работу делает белый,

чёрную работу - чёрный".



/В. Маяковский, Black and White, Гавана, 1925/ Я давно хотел кратко высказать свои соображения о плюсах и минусах глобализации, т. е. международного разделения труда. На ловца прибежал зверь, и у меня появился дополнительный стимул написать нечто на эту тему. Дело в том, что восьмого ноября на выборах президента США победил Д. Трамп. Его победу очень мало кто из людей СМИ и политических аналитиков предсказывал. Эти люди начали срочно искать объяснение происшедшему. Понятно - объяснять им требуется по работе. Как хорошо, что мой доход не зависит от объяснения другим того, что мне самому не понятно. По сути самих выборов, я не берусь судить, было ли голосование протестом людей, "доведённых до конца", их бунтом. Фактов, на это указывающих однозначно, лично я не видел. Конечно, с большого расстояния трудно оценить ту степень "усталости" населения, о которой говорят многие комментаторы. На расстоянии кажется, что этот бунт "простых людей" сильно переоценён пишущей публикой. И раньше власть в США исправно и с завидной регулярностью переходила от демократов к республиканцам и наоборот, и раньше эта же пишущая публика говорила о "революции". Спору нет, значительные изменения при этом происходили, налоги то уменьшались, то увеличивались, на шею работников садились новые отряды дармоедов, а первые постоянно, но с не очень большим успехом, пытались их оттуда сбросить, часто переходя при этом в ряды вчерашних дармоедов. Из разговоров о выборах меня особенно заинтересовали те, в которых происшедшую в США смену власти связывают с тем, что население в значительной своей части устало от тех трудностей, которые принесла им глобализация: сокращения рабочих мест и даже исчезновения некоторых отраслей промышленности. Я издавна не однозначный сторонник глобализации из-за тех нравственных издержек в виде дополнительной поляризации мира, которые её неизбежно сопровождают. Но этой заметкой хочу подчеркнуть, что в данное время и в предвидимом будущем, вне зависимости от личных вкусов, обойтись без глобализации просто невозможно. Под глобализацией понимается систематическое и массовое использование дешёвой рабочей силы по месту её обычного проживания, без импорта этой рабочей силы в страны с передовой технологией и наукой. В таком разделении труда производство простых товаров, например изготовление ширпотреба и пошив одежды, да и сборка сложных предметов, например, компьютеров и автомобилей, переносятся в отсталые страны, в основном, азиатские. Работники из передовых в технологическом отношении государств осуществляют контроль производства, качества товаров, разрабатывают новые модели и конструкции, непосредственно изготовляют некоторые ключевые элементы изделий, например процессоры фирмы "Интел" (США и Израиль) для вычислительных устройств. Сами же изделия, в их готовом для продажи виде, собираются и производятся в странах слаборазвитых. Международное разделение труда, являющееся важнейшим элементом глобализации, также позволяет приблизить производство, требующее больших затрат полезных ископаемых, к местам, где эти ископаемые добываются. Кроме того, при добыче оказывается возможным использовать местную, как правило, более дешёвую рабочую силу. Задачей же развитых стран, наряду с развитием технологии становится и разработка методов всемерного сокращения количества сырья, необходимого для производства, уменьшение энергоёмкости и разработка новых методов получения источников энергии. Результат глобализации наглядно проявляется в любом магазине развитой страны - полки завалены товарами с давно ставшими привычными словами Made in China, как и изготовленных в ряде других стран Азии. Полезно, пытаясь предвидеть будущее, понимать, что цена рабочей силы в ранее отсталых странах, и её квалификация непрерывно растут, что позволяет им шаг за шагом играть всё более важную роль в описанном выше разделении труда, приводящем в развитых странах к исчезновению целых отраслей производства и соответствующему сокращению числа рабочих мест. Перед работником развитых стран глобализация ставит более сложные задачи, чем те, что успешно и дешевле делают их "младшие братья". Понятно, что соответствовать этим задачам непросто, и личные издержки при этом совсем нередко оказываются высокими. Меняются не только задачи, стоящие перед работником - само содержание этого понятия менялось с ходом истории. К работникам, наряду с теми, кто непосредственно добывает пищу, прибавлялись и те, кто эту процедуру - добывание пищи - поддерживает, совершенствует. В число работников шаг за шагом входили также и те, кто "чинит" орудия производства, в первую очередь, лечит "добытчиков" пищи, вооружает их орудиями труда, создаёт новые технологии, а также учит "пищевиков" приёмам всё более ловкой работы. К работникам стали причислять и тех, кто охраняет добываемую пищу от врагов. К ним же со временем прибавились и те, кто скрашивает жизнь, услаждает зрение и слух "пищедобытчиков", которые давно уже превратились в пищепроизводителей. Параллельно развивался и спрос на тех, кто способен так или иначе объяснять работникам "неизбежность странного мира", т.е. на людей науки и веры. Но все изменения, в натуре случавшиеся, так происходили, что доля непосредственных пищедобытчиков (или пищепроизводителей) в полном народонаселении Земли неуклонно падала и продолжает падать. Ещё недавно знаменитое выражение "один с сошкой, а семеро - с ложкой" служило основанием для беспощадной критики эксплуататорских классов, а сегодня оно явно недооценивает реальную ситуацию, в которой на одного с простой, реальную еду добывающей сошкой приходится уже эдак семьдесят без неё. Конечно, понятие "сошки" сейчас совсем иное, чем столетие назад. Каждый здравомыслящий отнесёт к тем, кто "с сошкой" и специалистов, например, уже упомянутого выше "Интела", которые делают просто крохотную часть компьютера. Но зато это такая часть, без которой этот самый компьютер становится никому не нужной, хотя аккуратной и приятно выглядящей, коробочкой. Сегодняшнее технологическое развитие принесло с собою глобализацию как надёжный способ на данном отрезке истории продолжить необходимый и занятный процесс сокращения доли пищедобытчиков в полном народонаселении нашей планеты, одновременно заботясь, пусть подчас и неосознанно, об увеличении его числа. Глобализация есть расширение до огромных масштабов принципа "белую работу делает белый, чёрную работу - чёрный". Она позволяет достичь этого, существенно изменяя по ходу дела сами понятия белой и чёрной работы, отвязав при этом соответствующего работника от цвета его кожи, религии и т.д., и т.п. Замечу, что всё это идёт в направлении, заметно отличающемся от вектора эмоций поэта Маяковского, да к тому же и без рекомендованного им обращения в Коминтерн или в Москву. Хороша ли глобализация во всех отношениях? Нет. У неё много минусов, но ведь даже на нашем великом светиле Солнышке есть пятнышки. Может ли глобализация на данном этапе истории куда-то исчезнуть? Наверняка нет. Обычный работник, средний человек высокоразвитой страны законно может хотеть, чтобы его существующее, уже надоевшее правительство ушло с политической арены. Но при этом он ведь хочет не просто сохранить имеющуюся зарплату, но и увеличить её. Верни новая власть, желая пойти навстречу избравшему её, ранее "обездоленному", работнику, в свою высокоразвитую страну простое производство из страны отсталой, азиатской - моментально вырастет цена простого товара, и "средний" работник будет первым, кто ощутит это на себе. Бумажек под названием деньги станет больше, а купленного на них товара - меньше. Да ещё придётся самому "среднему" делать часть "чёрной" работы. Конечно, в этом построении не упомянуты роботы, которые занимают всё большее место в современном производстве. Но они пока не привели к обвальному снижению цены произведённого товара. Да и мне лично пока не ясно, что сейчас в целом обходится дешевле - японский робот или таиландский рабочий. Очевидный минус глобализации - это концентрация мозгов и особо высокой квалификации в одной группе стран и дешёвых рабочих рук - в другой. Обилие технических и научных мозгов притягивает к себе и деятелей культуры. Квалификация, мозги, талант оплачиваются много дороже простых рук, потому глобализация, во всяком случае - её сегодняшние шаги, усиливает имущественное неравенство. Неравенство растит зависть и служит подпиткой идей "отнять и поделить". Однако "ещё не вечер" в том смысле, что не стоит переоценивать опасности глобализации, поскольку появление ряда новых предприятий в ранее отсталых странах стимулирует развитие этих стран. Помимо желания догнать тех, кто впереди, у отстающих возникает и возможность это сделать. Полезно иметь в виду, что глобализация сама по себе не отменяет национальную самобытность той или иной страны, как и религиозную принадлежность её населения. Можешь осенять себя крестом десять раз в день, или молиться 5 раз. Можешь лелеять свою национальную культуру, историю своего народа, сколь угодно гордиться предками, считать свой народ самым умным или, напротив, презирать его за глупость. Это не имеет к глобализации никакого отношения. Но полезно помнить, что, когда выходишь на рынок труда, надо иметь возможность продать себя в хорошем смысле этого слова, т.е. быть способным хоть как-то приложить свои силы к делу производства обобщённой "пищи". Развитое общество не даст тебе буквально сдохнуть с голоду. Но и особой жалости к тебе не проявит. Глобализация прямо не ограничивает те или иные группы граждан и в пределах одной страны. В этом отношении она аполитична. Для неё безразлична национальность, вероисповедание или родной язык работника. Всё это их, работников, личное дело, право свободного выбора. Но работнику следует иметь в виду, что в конце концов, включающем и близкое завтра, и не очень близкое послезавтра, среди первейших требований глобализации останется знание того языка, которым пользуется современная технология и наука. Надёжно установлено, что без современных технологий производства и современной медицины, без огромных усилий, обеспечивающих их действие, и без опережающего технологию развития науки, население планеты довольно быстро убудет раз в десять. Больше, чем одну десятую сегодняшнего населения просто не может поддержать первозданная мать - природа. Без успешно развивающейся науки так называемому Атланту никогда по-настоящему не расправить плечи. А у науки и технологии - один язык, одинаковые методы и подходы по всему миру. Здесь лидером, источником основных идей, законодателем, если хотите, мод в этой области, ещё долго будут США и Запад с Японией. Доминирующим языком, вне зависимости от воли тех или иных отдельных стран и их руководителей, ещё долго будет English, и это позиция сама по себе, пожалуй, более важная, чем доминирование доллара среди мировых валют. Отмечу, что точные науки интернациональны, и, на сегодняшний день, как и в разумно близком будущем, определённо одноязычны. Так что придётся всем, занятым в области науки и технологии ещё многие годы пользоваться английским. История науки и технологии показывает, что, к сожалению, у политической власти есть сила и способность помешать их развитию в той или иной стране. Здесь впечатляющим примером является нацистская Германия, которой удалось за исторически короткий период времени лишить немецкий язык позиции основного для науки и технологии. Помню, как после ВМВ2 усиливалась роль русского языка. Западные физики открывали для себя научные журналы СССР, во всяком случае, физические, а, например, будущий Нобелевский лауреат О. Бор учил русский. Но тотальная война властей СССР, главным образом против современной генетики и теории управления, покончили, и по сей день, с надеждами предложить мировой науке и технологии второй, резервный, язык. Не стану гадать, чем на самом деле определяются симпатии или антипатии избирателей США в этом году. Здесь у ошибавшихся (случайно или с умыслом) специалистов по опросам общественного мнения и журналистов очень много гипотез, которые простираются от добросовестных заблуждений до просто паранойи. Однако вне зависимости от этого, можно смело утверждать, что ни один президент не захочет, да и не сможет, если захочет, отменить глобализацию, которая абсолютно необходима среднему потребителю, который одновременно является и средним производителем. И этот дуализм - производитель-потребитель, а вместе с ним и глобализацию, на обозримом отрезке времени никак и ничем не заменишь. Предприниматель переносит простые производства из своей развитой страны в недоразвитую не по прихоти, а по закону рынка - не переведёшь - погибнешь, а перед гибелью будешь вынужден выгнать всех своих высокооплачиваемых рабочих, которые, конечно же, пострадают от глобализации. Однако реальный выход для них один - суметь удовлетворять требования рынка. Другой вариант - вступление в ряды вечно протестующих, я не рассматриваю, считая его неконструктивным и лишённым перспективы. До сих пор я говорил здесь о таком виде глобализации, которую условно можно назвать "мозги-руки". Наряду с ней всё большее значение играет глобализация "мозги-мозги", где разделение труда происходит между производителями, относящимися к разным странам, но с примерно одинаковым уровнем научно-технологического развития и ценой рабочей силы. Здесь впечатляет пример группы "Аэробус", производящей пассажирские самолёты, успешно конкурирующие с американским Боингом, и расположенной в трёх странах - Великобритании, Франции и Германии. Несмотря на очевидные и неизбежные недостатки, глобализация сейчас есть основной механизм, позволяющий производить необходимую во всём мире продукцию, одновременно развивая технику и технологию. Глобализация во многом изменила само понятие успеха в межгосударственном соревновании. Если ещё столетие назад основным механизмом страны к успеху рассматривалась либо войны с другими странами, либо революция внутри страны, то сейчас очевидно, что эти пути ведут либо к застою, либо к деградации. В частности, совершенно ясно, что сегодня полностью неэффективно достижение успеха путём военной победы одного крупного государства, тем более - державы, над другим. Военная победа сейчас только растит число сидящих на шее победителя едоков - бездельников. Глобализация в обеих её формах не обошла стороной и Израиль, ставший за последние десятилетия активнейшим экспортёром технологий, и, в немалой степени, научных достижений. Из страны практически полностью вытеснено производство, например, дешёвой одежды - вещи абсолютно необходимой. Однако в её производстве дорогой израильский рабочий неконкурентоспособен по сравнению с китайцем, турком или индонезийцем. Помню, как лет 20-25 сему назад можно было встретить одежду Made in Israel в магазинах Западных стран. Впрочем, нередко попадались там и "Яффские апельсины", в СССР именовавшиеся "Апельсинами из Марокко". И если сельскому хозяйству после технологического рывка, на основе новейших достижений сельскохозяйственной науки, с использованием дешёвых импортных рабочих удалось не только сохранить, но и расширить позиции, то одежду, произведённую в Израиле, мне за его границей давненько не приходилось видеть. Есть и ещё одна область, где видны в Израиле плоды глобализации, правда, связанной с импортом дешёвой рабочей силы. Так, удалось в качестве домашней работницы, помощницы по уходу за старыми и больными нанять вьетнамку вместо арабки. Это очень важно с точки зрения безопасности. Очевидно, что даже весьма плохо обеспеченный, находящийся "за чертой бедности" по израильским стандартам, израильтянин в массе своей на работу няньки или строительного чернорабочего не идёт и не пойдёт. Замечу, что глобализация не помешала Израилю оставаться государством еврейским, сохраняющим свой язык, свою древнюю культуру, религию, сочетая это с принципами демократии при формировании политических институтов в стране. Люди, придерживающиеся религиозных взглядов, вполне успешно работают, например, в электронике. Они не только пользуются достижениями науки и техники, но и участвуют в её создании. Вполне можно допустить, что со временем потребность в сегодняшних формах глобализации, по мере того, как "отстающие поднимутся до уровня передовых", начнёт уменьшаться. Несомненно, лидерами будут те страны, для которых развитие науки - важнейшая задача. Но в целом, обсуждение того, что будет тогда, в далёком отголоске - явно за рамками этой заметки, да и возможностей автора.

