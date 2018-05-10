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КругозорБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
май '18
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Однодневное голодание - мощное оздоровительное средство

Начинать практику голодания лучше всего с освоения однодневных голоданий. Однодневные голодания помогут вам научиться находиться без пищи хоть какое-то время, что для большинства людей на нашей планете подобно чуду. Конечно, можно сразу проголодать длительный срок, но без опыта и без врачебного наблюдения это делать не стоит. Однодневные голодания сами по себе являются довольно мощным оздоровительным средством. Они повышают иммунитет, способствуют очищению организма, его омоложению. Кроме всего прочего, регулярные однодневные голодания научат вас правильно выходить из голодания, контролировать чувство голода и сформируют правильное отношение к пище. Минимальный срок освоения - один месяц. Желательный - 3 месяца.

Однодневное голодание - мощное оздоровительное средство

Техника проведения

Главное в любом деле, а особенно если вы начинаете его впервые, настрой. Поэтому, в течение недели сосредоточьте свое внимание на предстоящем событии. Заранее определите дату и спланируйте, свои дела так, что бы ни что не смогло помешать вам в этот день. При каждом приеме пищи постарайтесь думать о предстоящем событии, и пытайтесь сдерживать свой, непроизвольно нарастающий, от таких мыслей, аппетит. Каждый вечер перед сном, концентрируйте свое внимание, настраивайте себя на, этот маленький подвиг. Постарайтесь убедить всех своих близких, необходимости и полезности этого шага, хотя бы с позиций здорового образа жизни. Все это необходимо для того, что бы создать энергетическую составляющую для предстоящего события, своего рода невидимый каркас будущего здания. Это поможет вам на много легче осуществить задуманное, воспользовавшись дополнительной энергией, предоставляемой другими людьми и энергией, сконцентрированной вами самими во время сосредоточении на будущем событии.

В день, перед голоданием будьте сдержаны в еде, не употребляйте алкоголь, не ешьте много на ночь. Весь следующий день вам придется обходится без пищи, а это - уйма дополнительного свободного времени. Поэтому, если вы голодаете первый раз, постарайтесь найти себе занятия. Лучше если это будут дела на свежем воздухе, на даче, в лесу, но можно провести этот день и дома. Не устраивайте свое первое голодание на работе. Лишнее внимание к своей персоне может только повредить вашему делу, плюс возможные проблемы в виде различных неприятных ощущений, таких, как головные боли, головокружения, слабость, плохое настроение, запах изо рта, могут испортить ваши отношения с окружающими, и затруднить само голодание. Это в дальнейшем вы сможете голодать "без отрыва от производства" и никто даже не заметить, чем вы занимаетесь. Но для первого раза больше всего подойдет выходной.

Старайтесь пить больше воды, обычной пресной воды без каких либо добавок. Но если вы уж очень сильно привязаны к пище и просто физически не можете пережить это день, можно к воде добавить немного меда - чайная ложка на стакан воды. Помните, что основное в однодневных голоданиях - изменение нашего представления о мире, о нас самих, изменение стереотипов мышления, т.е. манипуляции с собственным сознанием. И только во вторую очередь - оздоровительное воздействие на физическое тело, что, впрочем, является следствием первого.

Неплохо в день голодания сделать очистительную клизму. Очень хорошо практиковать очистительное дыхание, выполнять асаны, просто физические упражнения, водные процедуры и другие приятные оздоровительные мероприятия. Главное, не перенапрягайтесь. Заканчивайте голодание вечером, примите душ и поужинайте. Ужин должен быть легким - салат и чай. На следующий день питание обычное, но постарайтесь все же не передать, хотя иногда это бывает крайне сложно сделать, особенно начинающим. Если вы чувствуете себя достаточно легко, то лучше салат и чай перенести на утренней завтрак. Таким образом, у вас в активе будет уже 36 часовое голодание. Если и утром вам не особенно хочется есть можете проголодать до вечера, т.е. 48 часов, или до утра следующего дня - двух суточное голодание. При достаточном опыте и подходящей конституции, можно проводить "сухие" одно-, двухдневные голодания, т.е. не употреблять в эти дни не только пищу, но и воду. Больших различий между такими голоданиями нет, и все ваши ошибки при выходе из них, не являются особенно опасными. Любой человек может без серьезных последствий может обходится без пищи и воды несколько дней, и только наше невежество заставляет нас умирать от страха за столь короткий срок.

Как прекратить голодание. 24-часовое голодание по Бреггу

Во время полного голодания вы, если хотите, можете добавить в дистиллированную воду ? чайной ложки неочищенного меда и 1 чайную ложку лимонного сока, это делает воду приятной и растворяет слизь и токсины. В конце этого голодания первой пищей должен быть салат из свежих овощей, в основном из тертой моркови и тертой капусты. Как приправу можете использовать сок лимона или апельсина. Такое блюдо действует как метла на кишечник. После этого можете есть вареные овощи, например, тушеные помидоры. Они не образуют кислот, если вы не добавите к этому сахар и белый хлеб. Можете есть различную зелень - шпинат, тыкву, листовую капусту, приготовленный сельдерей или волокнистую фасоль.

Никогда нельзя прерывать голодание продуктами животного происхождения: мясо, сыр, рыба, орехами или семечками. В течение 2-х дней не употребляйте никакой кислотной пищи.

Проведение голоданий каждую неделю приводит к значительным изменениям, как в вашем организме, так и в вашем отношении к миру. Это та база, которая позволит вам значительно легче освоить следующие этапы практики голодания. Но не ждите от однодневных голоданий того, чего они не смогут вам дать, ведь наиболее значительны изменения в сознании, энергетике и здоровье происходят при освоении длительных сроков голодания, - предупреждают специалисты.

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