Художественный фильм "Хатико: самый верный друг"

Читайте также
КИНОЗАЛ
КИНОЗАЛ
НАУКА О РЕЛИГИИ
МИФ И ПРАВДА
Комментарии
|
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
|Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
КО ДНЮ СМЕХА
КО ДНЮ СМЕХА
ПЕРСОНА НОМЕРА
ТВОЙ КОД
Опрос месяца
Самые обсуждаемые
за последнее время
БЛОГИ
01 Апреля 2019"Дураки остались в дураках…"
Это цитата из фильма «Доживем до понедельника». Цитата из стихотворения одного юноши-десятиклассника, который… Ну, словом, не будем пересказывать тот прекрасный фильм, речь все-таки о президентских выборах-2019 в Украине.
31 Марта 2019На интерес
Тёплым весенним вечером в одном из этих гаражей мужики азартно резались в «козла» на интерес. А какой интерес у мужиков, проводящих свой досуг в гараже, - общеизвестно. В густом табачном дыму стоял оглушительный треск доминошных костей.
29 Марта 2019Культпоход
Юмористический рассказ о посещении группой научных работников Новосибирского театра оперы и балета.