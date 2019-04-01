Художественный фильм "Хатико: самый верный друг"

Виталий Цебрий:

Это цитата из фильма «Доживем до понедельника». Цитата из стихотворения одного юноши-десятиклассника, который… Ну, словом, не будем пересказывать тот прекрасный фильм, речь все-таки о президентских выборах-2019 в Украине.