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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорКИНОЗАЛ
апрель '19
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Хатико: самый верный друг"

Мелодрама

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БЛОГИ

01 Апреля 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

"Дураки остались в дураках…"

Это цитата из фильма «Доживем до понедельника». Цитата из стихотворения одного юноши-десятиклассника, который… Ну, словом, не будем пересказывать тот прекрасный фильм, речь все-таки о президентских выборах-2019 в Украине.

31 Марта 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

На интерес

Тёплым весенним вечером в одном из этих гаражей мужики азартно резались в «козла» на интерес. А какой интерес у мужиков, проводящих свой досуг в гараже, - общеизвестно. В густом табачном дыму стоял оглушительный треск доминошных костей.

29 Марта 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Культпоход

Юмористический рассказ о посещении группой научных работников Новосибирского театра оперы и балета.

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