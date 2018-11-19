NOTA BENE

Необычна судьба этого интересного, познавательного и красивого фильма. Создавая его, съёмочная группа побывала в 53-х странах мира. В некоторых странах, как в Китае и Саудовской Аравии, воспротивились воздушным съёмкам. В Индии вообще конфисковали половину отснятого, а в Аргентине режиссёр и его помощники были на неделю заключены в тюрьму. Но всё же фильм создали. В 36 странах мира он запрещён к показу и в то же время фильм одновременно транслировался на крупнейших площадках 87 стран, причём, открыто и бесплатно...