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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорNOTA BENE
ноябрь '18
NOTA BENE

Дом

Документальный фильм HD

Необычна судьба этого интересного, познавательного и красивого фильма. Создавая его, съёмочная группа побывала в 53-х странах мира. В некоторых странах, как в Китае и Саудовской Аравии, воспротивились воздушным съёмкам. В Индии вообще конфисковали половину отснятого, а в Аргентине режиссёр и его помощники были на неделю заключены в тюрьму. Но всё же фильм создали. В 36 странах мира он запрещён к показу и в то же время фильм одновременно транслировался на крупнейших площадках 87 стран, причём, открыто и бесплатно...

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