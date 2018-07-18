Технологии древности: Крест, свастика, уголь, железо…

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Крест никакого отношения к христианству не имеет! Это древнейший способ разжигания огня, которым пользовались древние металлурги: "В Авесте бог Ахура Мазда (крайне осведомлённый жрец) советует легендарному непорочному царю древних ариев (индоевропейцев) Йиме создать гигантскую ограду - Вару, и туда, за эту ограду, поместить "семя всех самцов и самок, которые на этой земле величайшие, и семя всех родов скота, и семя всех растений. И всех сделать по паре, пока люди пребывают в Варе…".

Легендарная Вара состояла из трёх кругов, заключённых один в другой. Из крайнего вели девять проходов, из среднего - шесть, из внутреннего - три. И на этой отгороженной от злых ветров территории Йима выстроил 18 улиц, а над территорией сотворил наверху окно - что-то вроде трубы для выхода дыма. Покровителем ковки в славянском языческом пантеоне был бог-кузнец Сварог (санскритск. "сварга" - небо).

Образ Сварога сближается с греческим Гефестом и Прометеем. Солнце - Даждь-бог - в славянской мифологии мыслилось как сын Сварога. В христианском народном календаре Сварог превратился в святых Козьму и Демьяна - патронов кузнечного ремесла и брака.

Само наличие богов - покровителей ковки - указывает на древность ее происхождения. Со словом "Сварог" идиоматически схоже и слово "Свастика" (санскр.) - крест с загнутыми под прямым углом концами, один из древнейших орнаментальных мотивов, встречающихся у народов Индии, Китая, Японии, где знак свастики имел и культовое значение.

Сравните также славянские слова "варить", "сварка". На территории степей Урала-Алтая ковка достигла значительного развития уже у скифских племен Северного Причерноморья (7- 4 вв. до н. а.), а также у сарматов и у славян, известных в 4- 6 вв. под именем антов. В 10-11 вв. изделия из железа и стали на Руси были широко распространены и имели многообразное применение.

Анатолий Ким в книге "Федина избушка" пишет о древнем способе металлургов:

"Здесь, Федя, когда-то жгли уголь, а работал на этом месте углежог по имени Алексашка Жуков,- объяснил дедушка.- Раньше ведь все кузнецы работали на древесном угле, да и заводы пользовались таким углем. А делали его прямо в лесу, вот на таких местах, духовыми назывались...

Как получается уголь? Брали берёзовые дрова, ставили стоймя друг к другу, из поленьев складывали большие кучи, как стога. Потом эти поленницы накрывали землёй, а снизу через продух зажигали дрова... Поленья чадили, но не могли гореть пламенем, потому и не сгорали в золу, а истлевали в уголь. Проходило много времени, пока вся поленница насквозь протлеет, потом скалывали с неё земляную корку. Под нею и был уголь - твёрдый, звонкий. Его разбивали обушками и набивали им рогожные мешки. Здоровые такие были мешки, саженные! А в этих мешках вывозили уголь из лесу на санях, на телегах. Я вот тоже зимою уголь возил, когда дела другого не было...".

Таким образом, разнообразные формы, напоминающие крест, и использовались в древности для розжига. Древние металлурги обычно сосредоточивали в своих руках как выплавку железа из болотной руды, так называемую "варку" железа, так и изготовление различных изделии из железа, а также ковку меди, олова, серебра и золота, в особенности в ювелирных работах. Использовался горн, где комья болотной руды снизу и сверху обкладывались углём, который поджигался и разогревал её до нужной температуры.

Расплавленное железо стекало на дно горна и образовывало вязкую массу (крицу). Кузнец брал её клещами и затем ковкой молотом на наковальне придавал изделию нужную форму, сбивал с поверхности шлаки и уменьшал пористость металла. Освоение железа привело к существенному скачку в развитии.