Интернет. О его нейтралитете

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Идею этой статьи подсказала мне моя внучка.

В её школе обсуждали возможности нейтрального интернета.

ТРАФИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВ?

Более 20-ти лет назад республиканский Конгресс предложил, а президент Билл Клинтон утвердил политику США в отношении интернета. В постановлении говорилось, что эта политика направлена на "сохранение живого и конкурентно способного интернета… не ограниченного федеральным и штатным регулированием". Интернет рассматривался как информационная служба, подчиняющаяся правилам раздела I Закона о связи (Coommunication Act) от 1934 г. За эти годы был разработан и внедрён широкополосный (скоростной) доступ в интернет и другие инновации. На широкополосный доступ тоже распространялись правила раздела I.

В 2015 г. Federal Communication Commision (FCC), следуя политике администрации Обамы, направленной на ужесточение регулирования экономической деятельности, принимает решение о переквалификации услуг широкополосного доступа в коммерческую транспортную службу общего пользования, на которую распространяются правила раздела II Закона о связи. Информационные услуги предоставляются такими поставщиками, как AOL, CompuService, Delphi. Транспортные услуги осуществляют телефонные компании. Работа телефонной службы очень жестко регулируется. Например, телефонные компании должны получить разрешение FCC на повышение цены за сервис.

Решение FCC от 2015 г. было принято под предлогом сохранения нейтралитета интернета (Net Neutrality). Этот термин появился 15 лет назад. Он означает, что интернет трафик должен быть одинаковым для всех пользователей интернета. Из этого следует, что никто из интернет провайдеров не может иметь преимущество перед другими провайдерами. Все провайдеры должны предоставлять потребителям свой сервис на одинаковых условиях независимо от того, является ли это электронной почтой, политическими веб-сайтами или развлекательными программами. Например, Netflix не может получить преимущество перед Amazon, заплатив за использование более быстрого прохождения своих сайтов.

СВОБОДА СЛОВА

Решение FCC Аот 2015 г. запрещает провайдерам тормозить прохождение веб-сайтов, которые им не нравятся, и ускорять те сайты, которые они продвигают, например, широкополосные сайты. Такая практика называется "дросселированием". Запрещается блокировать сайты конкурентов и взымать плату за более качественную доставку информации потребителям. Запрещается взымать плату за предоставление дополнительного сервиса, например, показ кинофильмов, развлекательных программ и т.п. Поставщики широкополосного доступа в интернет не могут создавать так называемые быстрые полосы, использование которых другими компаниями возможно только за дополнительную плату. Тем самым искусственно поощрялось существование на рынке интернета менее успешных компаний и заглушалась конкуренция между компаниями.

Эти ограничительные правила реализуют по мнению их сторонников идею равенства всех видов интернет трафика и поэтому сохраняют свободу слова в интернете.

Сегодня в США практически не существует конкуренции между компаниями за доступ в интернет. Крупные компании Verison, AT&T и Comcast подключают к интернету практически каждого. По данным FCC на июнь 2016 г. владельцам более 50 млн. домов в Америке широкополосный интернет предлагает только один провайдер, поскольку другие провайдеры ещё не работают в этих районах. Не все провайдеры требуют оплачивать дополнительные услуги, чтобы предоставить клиенту более скоростной интернет. Не очевидно, что все клиенты будут подписываться на дополнительные услуги. Многие согласятся на более медленный, но и более дешёвый интернет. Поэтому опасения левых, что отмена правил раздела II будет ущемлять свободу слова, необоснованны.

До принятия в 2015 г. жестких правил, регулирующих работу провайдеров, интернет процветал без государственного контроля. Регулирующие правила замедлили инвестиции в интернет и затормозили развитие интернетовских инноваций, поскольку они должны быть утверждены FCC.

По данным FCC после 2015 г. инновации высокоскоростных сетей сократились на 5.6%. Сотрудник новостного агентства Breitbard Аллум Боккари показал, что правила 2015 г. позволяют таким провайдерам как Facebook, Google и Twitter осуществлять цензуру материалов клиентов этих компаний. А это реальная угроза свободе слова в интернете.

ПРОВАЙДЕРЫ И КЛИЕНТЫ

14 декабря этого года на очередном заседании FCC было принято решение о восстановлении правил раздела I для интернет провайдеров и отмене правил 2015 г. Предоставление провайдерами таких услуг как кабельная телефонная связь, передача голосовых сообщений, мониторинг сердечной деятельности, электронное считывание материалов, подключение автомобиля к интернету не регулируются.

Теперь провайдеры не должны будут получать разрешения FCC на предоставление новых тарифных планов и новых услуг. FCC будет рассматривать конкретные планы конкретных поставщиков интернет сервиса. В этом случае будет оцениваться возможное необоснованное преимущество конкретного плана над планами других провайдеров.

В правилах 2017 г. сохранены те положения раздела II, которые по мнению агентства необходимы для поддержания открытого интернета и для защиты прав потребителей, в том числе и его конфиденциальности. Правила 2017 г. способствуют конкуренции между провайдерами и поощряют инвестиции в интернет. Только конкуренция, а не государственное регулирование помешает крупным компаниям контролировать рынок пропускной способности интернета.

Конкуренция в интернете подстёгивает развитие инноваций, направленных, в частности, и на создание быстрого, дешёвого и доступного интернета. Это особенно важно для жителей сельских районов и малоимущих американцев. Покупая или отвергая предложения провайдеров, потребители могут диктовать интернет компаниям свои условия. Это и есть реальный свободный интернет.

В решениях 2017 г. восстановлена юрисдикция Федеральной торговой комиссии. Она имеет богатый опыт борьбы с антиконкурентными и обманными действиями компаний в том числе и интернет провайдерами, пытающимися применять блокировку или дросселирование трафика своих конкурентов.

Решения FCC от 14 декабря предоставляют потребителям больше возможностей при выборе интернет-плана. Провайдеры должны будут раскрывать информацию о предлагаемых ими планах или через FCC или на общедоступном сайте.

Отмена правил 2015 г. освобождает интернет от государственного регулирования и восстанавливает его открытость и конкуренцию на рынке интернета. Теперь провайдеры должны отвечать интересам клиентов, а не капризам правительственных чиновников. Кстати, крупные интернет-компании приветствовали правила раздела II, так как эти правила подавляли конкуренцию на рынке интернета.

Решения от 14 декабря возлагают контроль за нарушение конкурентной деятельности в интернете на Федеральную торговую комиссию и FCC . Государственные чиновники освобождаются от этой работы.