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КругозорЮБИЛЕЙ
май '18
ЮБИЛЕЙ

Израилю - 70

На кого работает время?

И за все, Господь Бог наш, мы благодарим и благословляем Тебя. Да будет Имя Твое блаженно в устах всех живых непрестанно во веки веков. Как написано: И ты будешь есть досыта и благословишь Господа Бога твоего за землю благодатную, которую Он дал тебе. Благословен Ты, Господь, за землю и за пищу.
 /Пасхальная Агада/

"Ах, как жутко, как смело, как мило!
Бой со смертью, три минуты!"
Раскрыв в ожидании рты,
Из партера глядели уныло
Лилипуты,
лилипуты -
Казалось ему с высоты.
 /В. Высоцкий/

 В связи с семидесятилетием Израиля уверен, многое будет написано про драматическую и героическую историю его создания, равно как и про достижения всех этих лет. И не случайно. За этот период часть бывшей подмандатной Палестины превратилась в очень влиятельное и отлично видимое на мировой арене государство. Население выросло более, чем в восемь раз, при территории, фактически неизменной с 1967 года. Израиль начинал как провинциальное, неразвитое, совсем не благоустроенное место проживания, а превратился в страну с высоким доходом на душу населения, с впечатляющим уровнем развития науки и технологии. Он стал страной, имеющей прекрасно оснащённую армию. Страной, продолжительность жизни населения которой - одна из самых больших в мире.

За эти 70 лет Израиль стал и национальным домом, и защитником всемирной еврейской диаспоры, знающей, что теперь есть место в мире, где каждый еврей может в тяжёлую и опасную минуту найти защиту. Иногда, отмечая подчас непонятные, на первый взгляд, шаги израильского руководства на международной арене, видишь, что они во многом обусловлены заботой о безопасности евреев, живущих в той или иной стране рассеяния.

 Строительство национального дома и убежища требовало огромных усилий населения, начавшего с почти полной нищеты, и достигшего уровня наиболее обеспеченных стран мира. Успехи впечатляюще проявляются, например, в изменении размера и качества жилья - увеличении и улучшении квартир, находящихся сейчас на уровне лучших европейских стандартов.

 В своём быстром развитии общество всё время сталкивается, и это естественный спутник роста, с определёнными нехватками, которые устраняются, так сказать, "по мере поступления", а на их место приходят новые. Единственное, что всегда было в Израиле в избытке как в прошлые семьдесят, так и, я уверен, будет ещё много лет в дальнешем, - это отрицательные, пугающие прогнозы и уничижительные оценки достигнутого.

 Начиная с первых лет существования государства, правильнее сказать, даже задолго до его официального провозглашения, приверженцы точек зрения "Ничего не выйдет. Время работает против идеи создания национального государства!" были в большинстве, по сравнению с верящими в успех энтузиастами. Притом, первые не ограничивались словами, а активно действовали во вред самой идее такого государства. Они ездили буквально по всему цивилизованному миру, проходили во множество высоких властных кабинетов, в том числе и американского президента Г. Трумэна, с одной только целью - убедить, что создание государства невозможно.

Они доказывали, иногда совсем не безуспешно, что природа не допустит большого прироста населения на малой территории Палестины, что арабы не позволят заметному числу евреев здесь собраться, а если и соберутся вопреки природе и арабам, то это будет непростительное преступление против еврейского духа и еврейского долга. Об этой борьбе многое можно прочитать в фундаментальном исследовании И. Хазони "Еврейское государство (Борьба за душу Израиля).

Печально, что среди противников идеи создания еврейского государства были и выдающиеся личности, в том числе А. Эйнштейн. Одни пророчили непреодолимые трудности, предсказывали крах идеи, а другие делали воистину невозможное, чтобы эти трудности преодолеть, а идею воплотить в жизнь.

Вторым удалось показать, что эта земля, т.е. даже часть бывшей подмандатной Палестины, способна прокормить гораздо больше людей, чем предполагали многие специалисты. Хорошая встрёпка, полученная арабами в 1948-49 гг. показала, что они просто не могут не позволить, несмотря на своё огромное численное преимущество, собраться множеству евреев здесь, на их, еврейской земле.

 Война за независимость завершилась военной победой и привела к резкому притоку еврейского населения. С ним пришли гигантские трудности по обустройству вновь прибывших людей, увеличивших еврейское население страны почти вдвое.

От её руководства, в первую очередь от главы правительства Д. Бен Гуриона потребовались огромная находчивость и изворотливость. Проявлять эти качества приходилось почти под единодушную и громко выражаемую точку зрения всей университетской профессуры: "Время работает на арабов, они вскоре раздавят нас или сбросят в море".

 Массу вновь прибывших - раньше, чем они смогут начать работать и производить больше, чем потребляют - требовалось как-то обустроить и прокормить. Для этого были необходимы деньги. Это сейчас по золотовалютным запасам Израиль со своими более чем 107 миллиардами долларов находится на 24-м месте в мире. А тогда весь запас Банка Израиля составлял примерно 10000 долларов - меньше стоимости одного парохода с импортным продовольствием!

Велика была помощь евреев диаспоры. Но уместно и упомянуть о важном источнике средств, который открылся в 1952 году после заключения в 1952 соглашения с ФРГ о репарациях. То был в моральном отношении очень непростой шаг, поскольку именно гитлеровская Германия играла решающую роль в уничтожении европейского еврейства. Это решение, как и последующее сближение с ФРГ, себя оправдали.

 Уже через семь лет, т.е. в войне 1956 года, было прилюдно показано, что время работало на Израиль. Большое количество советского оружия, взятого в виде трофеев на очищенном Израилем от египтян Синайском полуострове, служило тому доказательством. Желающим видеть реальную ситуацию стало понятно, что Израиль обрёл значительную военную, экономическую и, как следствие, государственную силу и значимость. Однако по-прежнему стройным хором звучали голоса, говорящие о том, что трудности, стоящие перед Израилем, непреодолимы.

 Казалось бы, на стороне профессуры - умение анализировать и обширные познания. Почему же реальные события пошли иным путём? Важнейшая причина: анализ проводился не на основе фактических данных, а на основе предвзятых, мотивируемых политическими убеждениями предпочтений. А фактов, необходимых для научного анализа, просто не было. Отсутствовал прецедент, чтобы страна воссоздавалась после двухтысячелетнего перерыва. Это в 1948 году произошло на нашей планете впервые.

 Две последующие войны - в 1967-м и 1973-м, когда СССР прямо использовал свои военные силы не только для технической помощи арабам, но и для открытого давления на Израиль, показали - притом не только арабам, но и "пугливым" из евреев - что никакой возможности в бою уничтожить государство Израиль у арабов нет. Примечательно, что уже к 1967 году вооружённые силы Израиля достигли высокого, буквально мирового технического уровня. Важно, что совершенствование вооружённых сил шло не только и не столько за счёт зарубежной помощи, сколько, в основном, за счёт развития экономики страны и, следовательно, сопровождалось повышением уровня жизни населения.

 Руководство Израиля, в первую очередь Д. Бен Гурион и Г. Меир, осознавали, что главным источником роста государства, практически лишённого природных ресурсов, являются мозги и руки его граждан. Развитие этого богатства требует высокого уровня научно-технического образования, широкого фронта исследовательских работ и создания на этой основе новых отраслей промышленности.

Лидеры страны осознавали также, что важнейшим элементом её безопасности является обеспечение достатка в продовольствии, что позволило бы фактически не зависеть от его импорта. А увеличение производства продовольствия - снова-таки, при скудных природных ресурсах, требует развития сельскохозяйственной науки и обеспечения страны пресной водой. Достижения в этом направлении видны каждому при походе в любой продовольственный магазин, где почти всё, что продаётся, сделано в Израиле.

 Примерно со времени победы Израиля в Шестидневной войне, на общественную повестку дня было вынесено утверждение, будто еврейский Израиль будет уничтожен "маткой арабской женщины", работа которой обеспечит столь быстрый рост арабского населения, что еврейское по сравнению с ним просто скукожится. В то время арабское население действительно увеличивалось значительно быстрее, чем еврейское. Следствием стали разговоры о неизбежной, из-за естественного изменения структуры народонаселения, победе арабов над евреями. С этой точки зрения освобождение в ходе Шестидневной войны части территорий от арабского, в основном иорданского руководства "пугливыми гражданами" было превращено из блага в несчастье.

 Демографы, учёные-гуманитарии, левые политики заговорили о том, что "время работает против нас". Отсюда следовали конкретные политические рекомендации - надо, мол, отделиться от арабов, отойти, пока не поздно, к так называемой "зелёной черте", т.е. к линии прекращения огня между евреями и арабами в 1949-м. Напомню, что именно это теперь именуется "границами 1967 года". Прямым следствием их точки зрения стал "договор Осло" в 1993-м, а затем и уход из сектора Газа в 2005-м, с принудительной ликвидацией там правительством Шарона всякого еврейского присутствия.

 Очевидно, что оба этих шага не решили никакой "демографической проблемы", поскольку её по сути в реальной жизни и не было. А возникала она в воображении тех, кто просто линейно экстраполировал имевшуюся тогда ситуацию с приростом народонаселения, трактуя эту определённо зависящую от ряда факторов, и, тем самым, переменную во времени величину, как какую-то чуть ли не мировую константу.

 Мне "проблему демографии" почти сразу после начала работы в Еврейском университете изложили коллеги, представив её как главнейшую угрозу существования Израиля.

Я же считал очевидным, что тяга к современной жизни, движение в сторону равноправия мужчины и женщины, наконец, просто желание женщин водить машину сделают необходимое - резко сократят уровень деторождения среди арабов. Надо просто подождать - и чудо придёт само. Именно это жизнь и сделала, подтвердит то, что поётся в хорошо известной песне:

Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы…

 Замечу, что все эти 70 лет показали: пара тысячелетий привели к тому, что советы песни были хорошо усвоены еврейским народом намного раньше, чем она появилась.

 С цифрами в руках два демографа - Й. Эттингер из США и Я. Файтельсон из Израиля - доказали, что на сегодняшний день прирост населения евреев уже больше, чем среди арабов, разумеется, в пересчёте на одну женщину. И пока, согласно их оценкам, это превышение лишь растёт со временем. В целом доминированию еврейского населения по сравнению с арабским на всей территории Эрец Исраэль, а не только сегодняшнего государства Израиль, ничто не угрожает. Напротив, доля евреев в населении Израиля растёт, и "демографическая бомба", как называлось это арабское оружие, оказалась не заряженной.

 Однако совсем недавно в печати появилось прямо противоположное утверждение, сделанное начальником военной администрации в Иудее и Самарии и профессором-демографом из Еврейского университета С. Делла Пергола. Я. Файтельсон им тут же ответил, указав, что эти люди за основу принимают официальные данные властей палестинской автономии, в которых как число жителей, так и темпы роста просто сфальсифицированы в сторону завышения.

 Иногда, говоря о сегодняшнем дне Израиля, люди используют слова "он никогда не был в столь сложном положении". А я думаю, насколько лучше для его жителей, что всё чаще враги Израиля используют в качестве основной платформы борьбы с нашим государством ООН, а не фронтальные военные действия всей коалиции арабских государств. Кстати, о коалиции. И здесь время, рано как и проявляющиеся с его ходом, тенденции исторического развития, сработали на пользу Израиля.

 Сейчас, в канун семидесятилетия страны, уместно вспомнить, кто ж на неё сразу пошёл войной в 1948. Это были Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен. И что с ними стало за эти 70 лет? Могут ли, да и хотят ли они "повторить" - объединить силы и ударить по Израилю? Ясно, что нет. Их внимание отвлекли внутри-мусульманские трения. Саудовский наследный принц, имеющий в своей стране очень большую власть, явно видит в Израиле своего важного союзника. Египет едва ли даже помышляют о нападении на своего соседа. Остальные находятся в таком состоянии, что вынуждены думать лишь о том, чтобы как-то самим выжить. Особенно это касается Сирии, где едва ли внешняя помощь остановит процесс развала и отстранения от власти "мясника", убившего с помощью подельников полмиллиона своих граждан.

 Примечательно, что хор страхов перед будущим касается даже небольших, по сравнению с существованием самого Израиля, проблем. Так, я помню, что и железной дороге, и трамваю в Иерусалиме предсказывали крах, поскольку это виды транспорта, где движение надолго может остановить буквально один террористический акт. Но ходят поезда по всему Израилю, почти добрались до Иерусалима, по которому бегает трамвай.

 В 90е годы население Израиля приросло мощной алиёй из СССР. Потребовалось определённое время, чтобы люди, в той или иной мере с помощью государства, заняли место, в приемлемой мере их устраивающее. И здесь время работало и сработало на Израиль. Приехали люди с нередко вполне приличным образованием, а также с готовностью учиться новому, и на новом месте удовлетворять свои амбиции. Естественно, это удалось не всем. Жизнь строгий учитель, а время - непрощающий судья. Алия для Израиля имела не только плюсы, но и минусы. Не все достигли даже прежнего уровня, не все спокойно восприняли новую, по сравнению с СССР, "табель о рангах".

 Немало среди приехавших оказалось и тех, кто считали, что привезли с собой высшую культуру, науку, мастерство и т.д. О них можно сказать словами поэта: "Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы". Для этих людей характерна крайне резкая критика всех систем Израиля - политической, экономической, научной, учебной, судебной, которые буквально смешивают с пищей воробьёв. Увидеть это можно в многочисленных комментариях на различных русскоязычных сайтах. Сама по себе критика полезна, но беда в том, что, как альтернативу тому, что оценивается как "прогнившее", "архаичное", по своим недостаткам не имеющее конкуренции в мире, совсем нередко предлагается нечто, использовавшееся в СССР или применяемое в РФ. Странно, но авторов таких "новаций" не волнует тот факт, что "образцы для подражания" совсем для этого не подходят. И первое, что об этом говорит громче всего - это сам факт переезда "новаторов" из СССР или РФ в Израиль, а не наоборот.

 Семьдесят лет непрерывного развития - демонстрация того, что государство в целом уверенно и правильным курсом движется в общей среде мировой политики и экономики. Всё это время Израиль сравнительно успешно решал задачу борьбы с террором внутри страны. Во всяком случае, когда террор коснулся крупных и вполне развитых стран, они в основном перенимали опыт Израиля, а не наоборот. На днях прочитал статью известного востоковеда М. Кейдара Война с террором вынуждает к жестким решениям. Вот его вывод: "Следует постоянно помнить, что на Ближнем Востоке сдержанность воспринимается как слабость, даже если кому-то из нас, как видно, от усталости, она кажется поведением с позиции силы. … Пришло время, чтобы наши лидеры стали воспринимать Ближний Восток в контексте принятых здесь реалий и понятий, решая наши проблемы с помощью инструментов, соответствующих этому региону". Думаю, в целом действия руководства Израиля отличает не только осознание очевидного (роли силы на Востоке, да и не только на Востоке), но и ясное понимание того, что мы совсем не одни на этой планете, и соответствие действий бандитским повадкам региона не столько путь к победе, сколько способ потерять себя.

 За этот год произошло многое, что заслуживает названия "реализация мечтаний". Ещё вчера столь многие говорили, что мир никогда не признает Иерусалим столицей Израиля. И вот США воплощают, наконец, в жизнь резолюцию своего Конгресса, принятую в 1995 и признающую Иерусалим нашей столицей. Теперь посольство США для меня окажется буквально рядом - в примерно километре по прямой. Конечно, при сообщении о переносе были сделаны определённые оговорки о необходимости решать вопрос о внутригородских границах путём переговоров с арабами. Эти оговорки будто сохраняют особый статут восточного Иерусалима. Но мы умеем пропускать ненужное нам мимо ушей. Как не вспомнить расхожую историю про Г. Киссинджера, сказавшего Г. Меир "Я сначала американец, а уж потом еврей!", на что та ему ответила "А мы читаем справа налево…".

 Впервые на высшем политическом уровне США и Израиля было объявлено, что "Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ" (БАПОР, или UNRWA) есть вредная шарашкина контора. Она по сути помогает в первую очередь арабским террористам, и старается как можно дольше сохранить самое понятие "арабские беженцы", используя их как источник своего благосостояния. Существенно, что произнесены не только слова, но и сокращено финансирование агентства, притом вполне ощутимо. Заявлено о намерении США сократить выплаты палестинской автономии на те суммы, что та выплачивает террористам.

 В США политическое руководство проявляет исключительную доброжелательность к Израилю, в том числе и в стенах СБ ООН, от которой тот давно отвык. С приходом к власти правительства Б. Нетаньяху, Израиль и сам стал вести себя на международной арене значительно свободнее резче выступать, вызывать послов, ясно проявлять свою позицию. Свободнее пользуется он и мерами экономического воздействия в ответ, например, на враждебные выпады комитета по правам человека.

 Существенно ослабло антиизраильское движения БДС (бойкот, де-инвестиции, санкции), которое приложило большие усилия к подрыву сотрудничества Израиля со странами Европы и США в области промышленности, науки, культуры, спорта. В борьбе с БДС основными помощниками Израиля стали его достижения в области науки и технологии.

 Сколько раз за эти 70 лет трусливые друзья и "храбрые" недруги говорили и писали о том, что дни Израиля сочтены, что навязанные ему соглашения, какая-нибудь приснопамятная "дорожная карта", о которой сейчас почти никто не помнит, или иная инициатива покончат с этим государством. Сколько пепла высыпано на дружелюбные головы преждевременно, без должных оснований. Нередко говорят - это всё не израильские достижения: здесь помог случай, тут сыграли роль склоки между врагами, арабы "упустили возможность не упустить возможность", там на радость нам проморгала вражеская разведка и т.д. и т.п. И в каждом случае говорящие может быть и правы, но в целом, когда много таких, кажущихся случайными, событий, действуют в одном направлении, следует признать, что существует за всеми ими не известная пока закономерность. На основе семидесятилетней проверки и множества фактов я предлагаю её сформулировать коротко: "Время работает на Израиль". Но оно будет так работать только в том случае, если ему в полной мере помогут те, кто, хоть и часто не признавая этого, имеют решающую власть в стране по всем вопросам - израильские избиратели.

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