Мировой прорыв

Уже в этом году вакцина может стать доступной для применения на регулярной основе, не только для лечения онкологических заболеваний, но и для предотвращения рецидивов рака, сообщается на сайте израильской компании "Шаг в будущее".

Израильская биотехническая компания разработала инновационную терапевтическую вакцину для больных раком, которая могла бы предотвратить около 90 процентов случаев рецидива заболевания.

В настоящее время вакцина проходит клинические испытания в израильской клинике "Хадасса" в Иерусалиме. Уже в 2017 году вакцина может стать доступной для применения на регулярной основе, не только для лечения онкологических заболеваний, но и для предотвращения рецидивов рака.

Вакцина предназначена для лечения рака крови, а точнее - множественной миеломы. Если препарат будет действовать как ожидалось, то он может быть применен к 90 процентам всех известных видов рака, в том числе раку простаты и молочной железы, солидным и несолидным опухолям.

При раковом заболевании, организм "знает", что функционирует не совсем правильно, но иммунная система "не понимает", как защитить себя от опухоли, подобно тому, как она это делает для защиты организма от инфекции или вируса. Это происходит потому, что раковые клетки - собственные клетки организма, которые начали развиваться неправильно. Вместе с тем, иммунная система больного раком сильно подавлена как болезнью, так и проводимым лечением.

Идея действия вакцины заключается в том, чтобы активировать иммунную систему для мобилизации против возникшей угрозы. Традиционная вакцина помогает иммунной системе защищаться от "инородных захватчиков", таких как бактерии или вирусы, и ее вводят людям, которые еще не заболели. Терапевтические вакцины вводятся больным, и действуют как лекарство.

Новая вакцина действует путем активации иммунной системы и "обучая" Т-клетки для поиска и уничтожения клеток с молекулой MUC1, которая, как правило, встречается только в раковых клетках. Более 90 процентов распространенных солидных раковых опухолей, а также многие несолидные опухоли, в том числе лимфома, лейкемия и множественная миелома, содержат молекулу MUC1.

Рак на поздних стадиях будет по-прежнему требовать химиотерапию или операцию по удалению большой опухоли, но если размер раковой опухоли уменьшился, то организм будет иметь возможность бороться с ним. В этих случаях вакцина рассматривается как долгосрочный подход, чтобы предотвратить рецидив.