Израиль: "общественное мнение" и происходящее вокруг Нетаньяху

КТО ЕСТЬ КТО

Есть на Земле библейское Местечко,

Там море плещется и маленькая речка,

Там круглый год разборки, склоки, свары,

И пахнут сроками гавайские сигары…

/Хаим Соколин/

Я тебя, стерва, по судам затаскаю! Ты меня ещё попомнишь! Я тут всех знаю! Всех, до единого!

/Лиз Тучилло, "Легко ли быть одной?"/

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ ОТВЕРГ, А ОПРОВЕРГ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ

13 февраля вечером я слушал и смотрел новости дня по 9 каналу израильского ТВ. Ждали заявления полиции по поводу обвинений в адрес главы правительства. Его обвинили, сначала по слухам, а затем - на основе выступления представителя полиции, во взяточничестве, обмане общественного доверия и мошенничестве (sic!). Признаюсь, я ждал официального текста с опасением - вдруг там появится действительно что-то серьёзное, что не фигурировало в несчётных слухах и "утечках", и что бы не пахло просто горячечным бредом. Бог его знает, "раз в год стреляет и метла", "и на старуху бывает проруха", и тому подобное. Но новых "преступлений" вскрыто не было, а обвинение во взяточничестве и т.д. на основании старых - было. Что такое обман общественного доверия в данном случае, я не понимаю в упор, поскольку речь идёт о главе правительства с весьма высоким рейтингом поддержки. Про "мошенничество" - его-то я вижу в деле явно, но не там, где полицейские обвинители.

Обвинение, теперь уже это можно сказать на основе того, что было официально заявлено - чудовищное по наглости, и абсолютно не имеющее под собой оснований по существу. Обвинение, которое теперь уже для множества людей заставит усомниться в здравомыслии и порядочности руководства полиции. Я подчёркиваю - руководства, поскольку происшедшее естественно само по себе не пятнает целую армию полицейских, которые, и это видно по результатам их деятельности, успешно и, совсем нередко - с риском для жизни, борются с рядом преступлений, от чистой уголовщины, через наркобизнес, и до террора.

На поверхность во всей её наглости вылезла простая махинация политически заинтересованных деятелей, части СМИ и верхушки из так называемого отдела 433, отвечающего за расследование преступлений национального масштаба, замешанная на безграничной зависти.

Действительно, на свет Божий появился мышонок - уродец: "Нетаниягу, согласно данным полиции, с 2007 по 2016 годы получил подарков - сигар, шампанского и украшений на общую сумму миллион шекелей. Подарки на сумму 750 тысяч шекелей были получены от Арнона Мильчана и подарки на сумму 250 тысяч шекелей от Джеймса Паркера". В пересчёте на масштаб среднего израильтянина, получающего нетто 100000 шекелей в год, это подарков на 100 шекелей на десять лет! Нет, мои приятели, право, несопоставимо щедрее, да и мне приходится им соответствовать. И для этого собрали 180 показаний, катались многократно за границу, задали работу прессе всего мира. Неплохо, однако, устроились ребята во главе с Мени Ицхаки и Гади Сиссо! Это вам не террористов, бандюг и убийц с риском для жизни ловить, это уютная борьба с "особо тяжким".

Явно лживо обвинение главы правительства в сговоре с главой газеты "Едиот Ахронот" с целью купить себе поддержку за счёт сокращения тиража бесплатной газеты "Израиль ха Йом". Я (да и, уверен, масса людей), помним, что именно Нетаньяху выступал против запрета бесплатной газеты, чего добились, проведя его 27.11.14 в первом чтении со счётом 43:23 при девяти воздержавшихся, Авода с помощью партий Лапида и Либермана. Нетаньяху тогда назвал это голосование "позором для Кнессета". Это голосование, и продолжающиеся интриги Лапида, Ливни, да и Либермана, заставили главу правительства объявить досрочные выборы. Нельзя же, господа из отдела 433, как бы это помягче сказать, быть столь предвзятыми!

В кратком выступлении после окончания новостей 13.02.18 глава правительства не просто отверг, а элементарно опроверг все обвинения. После этого в студии собралась группа журналистов, и они комментировали происходящее. Там были М. Рабинович, Лернер, вездесущая А. Райва, ещё пару я по именам не запомнил. Их комментарий был перепев уже сказанного, Лернер повторял, что "он же брал", а Райва сообщала, будто Нетаньяху чуть не плакал, по ею мнению, от обиды. Она сообщила, ссылаясь на своих неназванных собеседников из "коридоров власти", которые ей, в ответ на вопрос о мотивах действий главы правительства: "Он держится за стул или озабочен страной?". "Знатоки" якобы, ответили, для него задачи уже срослись, и стало "Государство-это я".

Меня же поразило, что ни один из них, комментаторов, не сказал: "Коллеги, ведь дела-то нет, ведь премьер должен инициировать законы, которые могут быть выгодны и его приятелям, но с ними и всей стране. Ведь если я приглашаю на ТВ для интервью человека, который мне знаком, ходит на дни рождения и приносит хорошее вино, то делаю я это потому, что он интересный собеседник и яркий человек. Где это видано, чтоб взятку давали сигарами и шампанским?! Когда ходят друг к другу в гости, даже если это премьер и миллиардер, какое, собственно, общественности до всего этого дело, если нет ровным счётом ничего во вред стране?" Не было сказано такого. Не было сказано чего-то вроде: "Как это может быть, чтобы следователь, определённо разбирающийся в государственных проблемах не более, чем каждый обыкновенный гражданин, мог решать: "Закон, продлевающий ещё на 10 лет налоговые льготы для состоятельных иностранцев с тем чтобы они со своими капиталами вернулись в Израиль - он в интересах "взяткодателя Милчена", или всей страны? В получении визы следует посодействовать человеку, действовавшему в интересах Израиля, и из-за этого визы лишённого, или пускай эти интересы катятся к чёртовой матери, поскольку какой-нибудь следователь полагает, что за эту конкретную визу поставили бутылку (или даже ящик) шампанского". Всё это странно и, повторяю, чудовищно.

ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ И БЫТЬ СВОБОДНЫМ ОТ НЕГО НЕЛЬЗЯ

Райва и Лернер имели наглость несколько раз сказать, что "общественное мнение" требует суда, и все сошлись на том, что прокуратуре "придётся считаться" с этим, т.е. судить главу правительства. А мне осталось неясно - откуда они узнали про общественное мнение? Как в том анекдоте, когда человек звонит по телефону, и говорит: "Хаймович, вы дурак", а на вопрос - "Кто говорит?" слышит в ответ!: "Все говорят". Но, помимо шуток, где же моё и многих моих единомышленников мнения? Они все куда делись? Или это просто с умыслом СМИ сами себя прикрывают термином "общественное мнение". Ведь только всенародный опрос или его имитация на пусть сравнительно небольшой, но тщательно подобранной выборке, может это мнение выявить.

Я наивно ждал увидеть свободных людей среди комментаторов, а они все в моих глазах стали прислужниками - подельниками. Печально, что такое - с поверхностными, часто открыто тенденциозными суждениями, именуется четвёртой властью, а столь нередко оказывается даже первой. Замечу, что реакция членов коалиции, за исключением лидера "Еврейского дома" Н. Беннета, была вполне благоразумная. Каждый легко мог примерить подобный навет к себе. Даже и не министр, а просто не нуль, общающийся не с босяками. Беннет же, отметил, что, когда принимаешь дорогие подарки, даёшь молодёжи дурной пример. На манипуляции Беннета, его сравнительно недавний противоестественный союз с Лапидом, я обратил внимание как на проявление беспринципности ещё при формировании предыдущего правительства Нетаньяху. Кстати, любопытно было бы знать, думаю, не только мне одному, на какие суммы дарит, да и получает подарки миллионер Беннет?

Новое, что я узнал 13.02 вечером, так это про Лапида. Малообразованный (дело не только в отсутствии формальных дипломов, но и это тоже важный показатель) демагог (я о нём уже писал), он оказался ещё и полицейским доносчиком. Можно лишь поздравить партию Еш Атид с блестящим сеансом саморазоблачения её лидера. Успеха, надеюсь, у него не будет, но то, что он явно созрел для воплощения принципа "убил - и наследую", явно налицо. Он-то созрел, но не от него зависит. Уверен, что вожделенное премьерство он похоронил навсегда - у еврейского народа доносчики не в чести.

Нередко читаю, что несогласие, а, тем более, предположение в предвзятости руководства полиции - отголосок советского прошлого, тех времён, когда власть просто диктовала милиции, следователям, прокуратуре, суду, наконец, что и сколько надо дать по тому или иному "громкому делу", вплоть до приданию закону обратной силы, коли первый (или генеральный) секретарь такое повелел. Разумеется, ничего подобного в Израиле нет, и быть не может. Но то, что полиция, с помощью "утекающей" информации, влияет на общественное мнение, то, что она сама поддаётся на действия СМИ, на их "вбросы", не вызывает сомнений - воистину, Израиле произошло со СМИ, что они в основном "ходят слева". Иначе полиция бы не пропустила мимо ушей недавнее заявление бывшего главы правительства Э. Барака, призвавшего свергнуть, подчеркну, не по истечении срока переизбрать, а свергнуть сегодняшнего главу правительства. Ведь такой призыв - уголовно наказуем, минимально - как подстрекательство к расправе. Подчеркну, именно некритическое отношение к действиям руководства полиции со стороны некоторых выходцев из бывшего СССР есть родимое пятно тех мест и времён, где и когда господствовала философия "взяли - значит, есть за что", или "у нас зря не арестовывают".

Полиция, особенно её работники, отвечающие за расследование особо тяжких преступлений в верхних эшелонах власти, имеют на своём счету тюремное заключение президента М. Кацава и главы правительства Э. Ольмерта. Я за наказание крупных политических деятелей, если их основная работа сопровождалась провалами. Я не забыл того, что Кацав несёт ответственность и за поддержку де-евреизации Газы, и за равнодушие к попыткам Ольмерта отдать огромную часть освобождённых в 1967 территорий бандитской автономии. Он, в лучшем случае, был пассивный наблюдатель побоища при Амоне, происходившего по приказу Ольмерта. А мог, как президент, способствовать его остановке. Но обвинение Кацава в изнасиловании, как я тогда и писал, было просто надругательством над самим определением этого понятия, как тем самым и над истинными жертвами этого тяжёлого преступления. Он получил шесть лет тюрьмы, и, к его чести, с вздорным обвинением не согласился.

Вина Ольмерта как главы правительства в моих глазах велика и несомненна. Однако, годами его обвиняли в какой-то мелочёвке, в основном тут же разваливающейся. Приговор ему - шесть лет тюрьмы, был неоправданно суров. Действовал в обоих случаях странный принцип - приговор усугубляется, если обвиняемый имеет заслуги перед государством. По моему мнению, этот принцип, самое мягкое, странен. В деле Ольмерта Верховный суд снизил срок до 1.5 лет.

…ЭТО ДОЛЖННО БЫТЬ ПРЕРОГАТИВОЙ КНЕССЕТА

Помню дело А. Шарона, в котором также неистовствовали "цепные псы демократии". Нет сомнения, не возникни у его помощников идея де-евреизации Газы, дело о "греческом острове" имело бы ход. Ведь атаковывали детей - Омри и Гилада, а когда Шарон попытался оправдать их, да и себя, то судья М. Хешин приказал отключить ему микрофон, сочтя выступление предвыборной агитацией! Я вполне допускал, что подобное повторится и в случае с Нетаньяху, но, слава Богу, никто из судей на сей раз до подобной низости не дошёл.

Хотел бы знать, во что обошлась Израилю полицейская борьба за "чистоту высшей власти". На первый взгляд, это исключительно моральная важнейшая категория, не имеющая вульгарной денежной цены. Но то, как борьба эта велась да и ведётся, позволяет задать весьма циничный вопрос "что почём". Как понимаю, день главы правительства расписан по минутам, встретиться с ним весьма трудно, по времени строго ограничено рассмотрение государственной важности дел. А в это время многие часы были потрачены на беседы со следователями, которые, как теперь стало ясно из их собственного заключения, занимались ровно ничем.

Не могу пройти мимо того факта, что всё четверо высших должностных лица представляли партию "Ликуд" (включая Ольмерта, который просто последовал за Шароном при переходе того в образованную им "Кадиму"). По-всякому проявляются причуды статистики, но никак не могу себя уверить в том, что это - простое и случайное совпадение.

На этот раз я, в основном, согласен с политиком М. Фейглиным в оценке следствия, который написал 15.02.18: "Даже если действия Нетаниягу и были неподобающими, их затмевает открытая коррупция многих левых лидеров, занимавших ту же должность. Нет никаких сомнений, что полицейские расследования имели сильную политическую подоплеку, которая загрязняла весь процесс.

Нетаниягу нужно заменить, но только на выборах, и не из-за сигар, а по настоящей причине - стратегической.

Расследования подобного рода против действующего главы правительства пахнут путчем. Необходимо принять "французский закон" и открывать следствие только по окончании срока правления премьер-министра".

Компрометируя на месяцы вперёд главу правительства Израиля, полиция по сути и совершает путч. Неприятно, что столь же однозначно, как политический соперник Нетаньяху, не высказались его коллеги по коалиции. Не следует скрывать своего отношения в происходящему - защищая от навета другого, на самом деле защищаешь и себя. Боюсь, однако, что некоторые торопятся примерить "костюмчик, который пока не по плечу".

Ведь тут уже подоспевает дело "4000" под названием ""Безек" и он". У меня важный вопрос к отделу 433. Берите сразу все решения правительства за 9 лет. Премьер активен, на заседаниях не отмалчивается, продвигает ту или иную позицию. Всегда найдутся недовольные его решением, подберутся стукачи, и будут дела "5000", "6000", "7000" - кто больше? Вот, глава правительства уехал на международную конференцию в Мюнхен, встречается там с сильными мира сего, включая тех, кто образует деловой мир. Вдруг кто-то ему "Монт Блан" c золотым пером подарит, а он, ясно именно потому, подготовит, или, холила, заключит миллиардное торговое соглашение? Как вы про подарок-то узнаете, чтоб открыть дела "9000" или уже, чем чёрт не шутит, "10000"? Ведь сантехник резиденции и стукач Лапид в делегацию не вошли. С этим что-то делать надо, надо что-то предпринять.

Хотя, если говорить несколько более серьёзно, то может участившиеся автокатастрофы - результат того, что главный инспектор полиции Р. Альшейх всё своё внимание уделяет делам с номером больше тысячи? Может, ему больше внимания дорожной полиции уделять следует, а?

Странно звучит, что многие даже справа ссылаются на юридического советника правительства, как на человека, который должен в одиночку решать, отдавать ли дело в суд или нет, иными словами, определять судьбу правительства и, пусть на какой-то промежуток времени, политику всей страны. Помню действия другого юридического советника - Мени Мазуза. Это он торопливо передал дело Кацава в суд, это он полностью поддержал антиизраильский демарш группы лётчиков - уклонистов от выполнения боевого приказа.

Советник должен, казалось бы, лишь консультировать правительство, как ему решать тот или иной вопрос в соответствии с существующими законами. Уж если ему дана власть, он должен ею пользоваться крайне осторожно. Но 15.02 сегодняшний юридический советник, Михай Мандельблит, поторопился выступить в Тель-авивском университете, где отметил, в противоречии со словами главы правительства, высокое качества и неукоснительное следование законам со стороны полиции. Ему бы хоть для вида подождать, когда изучит переданные ему документы. Торопливость или, в худшем случае, тенденциозность, есть иллюстрация того, что задача быть решателем судьбы премьеров или президентов ему явно не по плечу. Или память о том, как самого недавно расследовала полиция, давит. Конечно, нельзя подрывать авторитет полиции, ведущей столь важную для страны работу. Но и чрезмерно, как это происходит сейчас, распускать отдел 433, явно опасно. Они должны, кстати, отвечать и за промахи в своей работе. А о промахах говорит то, что более 50% "громких" обвинительных заключений полиции не подтверждаются в последующем суде. Ведь недоказанное обвинение очень близко к клевете. А за клевету следует отвечать.

Что касается решений по делам о высших должностных лицах страны, т.е. главе правительства, председателе Кнессета и президенте, то это должно быть прерогативой только того, кто утверждает правительство и его главу, избирает президента и преседателя. т.е. Кнессета. Именно его, и только его, население Израиля уполномочило быть высшей властью.