К истине надо стремиться

ПРАВДОРУБКА

Создается впечатление, что подавляющее большинство российских граждан симпатизирующих коммунистам просто не знакомы с фактами из жизни и деятельности Карла Маркса. В СССР он почитался, чуть ли не божеством. Их с Энгельсом характерные бородатые профили украшали едва ли не все видные советские учреждения. Любопытно, что всё это происходило в стране, которую сами основоположники коммунизма буквально... презирали. При жизни они прославились именно как оголтелые русофобы. Их неприязнь носила даже не классовый характер, - они отторгали русских по расово-племенному признаку.

Когда в 1849 году оба "основоположника" перебрались в Лондон, Маркс приступил к публикации своей известной работы "Тайная дипломатическая история 18-го столетия". Это был настоящий русофобский исторический манифест. Вот только один перл из этого труда: "Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть роль раба, ставшего господином. Впоследствии Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить план завоевания мира".

Пик русофобской деятельности обоих немецких единомышленников пришёлся на период Крымской войны (1853-1856), когда на Россию напала целая коалиция западных стран во главе с Британией и Францией. Маркс и Энгельс страстно призывали превратить эту войну в "священную борьбу европейских наций" против России (удивительно, но примерно под тем же лозунгом Гитлер воевал против Советского Союза уже в середине двадцатого века).

Маркс буквально заклинал европейцев: "Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом".

В Ростове и без немецкого философа хватает доморощенных кандидатов на лишение чести быть увековеченными в названиях улиц и площадей. Нужно ли имя сталинского Председателя ВЦИК ростовчанам, жителям улицы Свердловской? Это Яков Михайлович в 1919 году подписал печально известный декрет о расказачивании, в результате чего на Дону были расстреляны тысячи казаков. Или жителям Халтуринского переулка - имя террориста Степана Халтурина, покушавшегося на жизнь царя? Он вошёл в историю тем, что нанялся столяром в Зимний дворец и устроил взрыв в помещении, расположенном под царской столовой. Однако император опоздал к обеду и не пострадал, а погибли одиннадцать солдат, которые за подвиги в ходе русско-турецкой войны были зачисленных в дворцовую охрану, а ещё пятьдесят шесть человек получили ранения. Ленин считал его образцом русского революционера. В июле 1918-го ещё один большевик, Войков, чьё имя красуется на стенах ростовских домов на улице его имени, принял активное участие в организации расстрела царской семьи и сокрытии тел. И реальный образ Кирова далёк от нарисованного советской историей. В 1919 году, став председателем временного революционного комитета в Астрахани, он приказал расстрелять из пулемётов митинг солдат и рабочих, осмелившихся задать вопрос: если большевики обещали власть народу, почему же взяли её себе? Спустя три месяца по распоряжению Кирова был расстрелян крестный ход, а затем арестован и казнён митрополит Астраханский Митрофан, позже причисленный церковью к лику святых. Чекист Георгий Атарбеков, чьим именем также названа ростовская улица, был ближайшим сподвижником Кирова в Астрахани и непосредственным исполнителем его приказов, он лично принимал участие в пытках и казнях. Его жестокость и самодурство в итоге возмутили даже товарищей.

Проспект Сиверса является одним из главных магистралей города.

В октябре 1917 года молодой большевик Рудольф Фердинандович Сиверс был назначен командиром отряда красногвардейцев и матросов для подавлении контрреволюционного выступления Керенского - Краснова, где проявил себя в качестве жестокого и беспощадного рубаки, причём как к врагам, так и к своим.

В начале 1918 года его отряд должен был выполнять революционный приказ и двигаться из Украины в район Таганрога и Ростова для ликвидации Добровольческой армии генерала А.М. Каледина. По приказу Ленина в распоряжение Сиверса на Дон были переброшены большие силы для подкрепления. У Сиверса оказалась армия в количестве более 25 тысяч бойцов, против которых воевали добровольцы только что начавшей формироваться белой армии - около пяти тысяч штыков, четыре батареи и несколько сотен казаков.

К 10 февраля 1918 года сопротивление добровольческих частей и мелких калединских отрядов было окончательно сломлено, а сам генерал Каледин покончил с собой. Так что армия Сиверса шла к Ростову, почти не встречая сопротивления. Добровольческая армия из Ростова ушла 22 февраля, бросив город на произвол судьбы. Единственным защитником Ростова остался так называемый Отряд Белого Дьявола, составленный из ростовских добровольцев - студентов и гимназистов старших классов. Естественно, никакого реального сопротивления красным головорезам этот отряд оказать не мог. "Сегодня во что бы то ни стало взять Ростов", - 23 февраля телеграфировал Ленин на Южный фронт. И в этот же день около пяти часов вечера армия под командованием Сиверса заняла Ростов-на-Дону. После того как город покинули последние белогвардейцы, Сиверс был назначен первым комендантом Ростова - хозяином жизни и смерти полутора сотен тысяч ростовчан.

Первой жертвой Сиверса при вступлении в Ростов стал протоиерей Часовников, которого повесили на воротах его же храма Преполовения. После расправы над священником Сиверс приказал расстрелять всех оставшихся в Ростове офицеров. Потом стали расстреливать членов семей тех, чьи сыновья или мужья ушли с белыми. Детей из этих семей тоже убивали. Дело в том, что большевики к тому времени выпустили декрет, согласно которому "административному расстрелу" официально могли подлежать лица начиная с четырнадцати лет. Но на практике убивали и двенадцати-, и десятилетних. Так, на Пушкинской улице подручные Сиверса убили двух детей за ношение кадетской формы. Их трупы долго лежали на морозе.

Не щадили ни раненых, ни больных. Большевики врывались в лазареты и, найдя там раненого офицера или юнкера, выволакивали его на улицу и тут же расстреливали. Убитых оставляли подолгу лежать на месте расстрела, не позволяя родственникам убирать тела своих близких. Мирное население тоже не было оставлено в покое: интеллигенция, купцы, состоятельные люди, простые чиновники, вообще все граждане, не принадлежащие к классу рабочих или бедноты, подверглись обыскам, арестам, конфискации имущества, начиная с драгоценностей и кончая одеждой, съестными припасами и другими вещами, ничего общего с "контрреволюцией" не имевшими.

Сам же Р.Ф. Сиверс, наведя "революционный порядок" в Ростове и Таганроге, был назначен командиром Особой бригады в составе 9-й армии Южного фронта и участвовал в боях против белоказачьих войск атамана Краснова. При защите Царицына 15 ноября 1918 года Сиверс был тяжело ранен и вскоре скончался в московском госпитале.

А в 1958 году, спустя сорок лет после штурма белогвардейских позиций на Дону, один из проспектов Ростова-на-Дону был назван именем Рудольфа Сиверса.

Как говорил Сальвадор Дали, "не бойтесь совершенства - вам его не достичь". Этого совета следует придерживаться каждому, кто интересуется историей: истину в истории вряд ли можно познать, но стремиться к ней необходимо. Главное - не врать и не искажать факты сознательно. Любой власти нужна идеология, чтобы сплачивать массы, и здесь история - самый подходящий инструмент. Историк, как и любой гражданин, может иметь свои симпатии и антипатии, но он не имеет права утаивать злодеяния тех, кого жалует, и замалчивать достоинства их противников.