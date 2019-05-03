НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Россия - родина джаза, и еврейские корни его, о которых не принято говорить

РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖЕНИЕ

Принято думать, что джаз произошел, главным образом, от негритянских спиитуалс. А если я сообщу вам, что корни джаза… еврейские? В не меньшей, как минимум, степени, чем негритянские? Вы удивитесь и возразите.

Ещё более возмутитесь, а, может, рассмеетесь, если я в придачу сообщу вам, что… Россия. Причём, джаза - американского и мирового. Но в отличие от шутливой поговорки: "Россия - родина слонов", утверждение, что Россия - родина джаза, имеет под собой основания. Потому что джаз был как минимум наполовину (а, может, больше или меньше в какую то сторону - смотря как считать и кто считает) был создан выходцами из России. Точнее, "выплавцами", потому что создатели джаза, родившиеся в Российской империи, покнули её на кораблях.

Не спешите с выводами, выслушайте меня - и вы поймете и согласитесь с тем, что пока что кажется вам абсурдным и невозможным.

Итак, обратимся к Соединенным Штатам Америки 90-х годов 19-го века. Точнее - к атлантическому побережью США, к находящемуся на юге современной Америки городу New Orleans, основанному Французами и проданному Наполеоном США в 1803 году.

О НОВОМ ОРЛЕАНЕ

Цитирую Википедию: "Отличительной чертой города является смешанная франко-испанская креольская архитектура, взаимопроникновение культур и многоязыковое наследие. Новый Орлеан знаменит своей кухней, музыкой (в частности, считается родиной джаза), а также ежегодными фестивалями и карнавалами (среди которых и знаменитый Марди Гра). Город часто называют одним из наиболее уникальных в Соединённых Штатах.

Новый Орлеан располагается на юго-востоке Луизианы на обоих берегах реки Миссисипи вблизи её впадения в Мексиканский залив. Сердце города - французский квартал на северном берегу. Город объединён с приходом Орлеан в единую административную единицу.

После "Луизианской покупки" города Америкой город начал быстро расти с притоком американцев, французов, креолов и африканцев. Более позднюю волну иммиграции составили ирландцы, немцы и итальянцы. Сахар и хлопок, культивируемые на крупных плантациях с применением рабского труда, стали основным источником дохода того времени.

В 1850-х годах положению белого франкоязычного населения ничего не угрожало, и оно оставалось весьма энергичным сообществом. Обучение на французском языке велось в двух из четырёх школьных районов города (все они были белыми). В 1860 году в городе насчитывалось 13 000 свободных цветных людей (gens de couleur libres) - представителей класса свободных граждан, по большей части смешанного происхождения, который разросся во время французского и испанского правления.

Согласно переписи, 81% населения относился к мулатам - обобщённому термину для обозначения различной степени смешения этносов. По большей части относясь к франкоязычной группе, они были ремесленниками - образованным и профессиональным классом афроамериканцев.

Большинство чёрного населения все ещё находилось в рабстве - их использовали как прислугу, портовых рабочих, подмастерий, но главное - для работы на многочисленных сахарных плантациях, раскинувшихся в округе.

В 1862 году город был оккупирован флотом северян под командованием Бенджамина Батлера - видного государственного юриста из массачусетского ополчения. Позднее жители Нового Орлеана прозвали его "зверем Батлером" из-за выпущенного им указа. При занятии города его войска были встречены негодованием и открытой враждебностью со стороны женщин-южанок, что даже приводило к стычкам на улицах, после чего он издал указ, согласно которому при повторении подобных ситуаций таких дам будут расценивать как проституток! То есть объявлялись проститутками политические оппонентки: факт знаменательный.

Батлер также отменил преподавание французского языка в школах города. Введённые по всему штату меры в 1864-м, а затем уже после войны в 1868 году ещё больше укрепили политику использования одного лишь английского языка К концу XIX столетия использование французского языка пошло на спад. Новая волна иммиграции итальянцев и немцев также оказала влияние на этот процесс. Несмотря на это, к 1902 году "четверть населения города использовала французский язык в своём повседневном общении, а ещё две четверти превосходно понимали французский".

К 1945 году многие женщины креольского происхождения (в основном, старшего поколения) совсем не говорили по-английски. Последняя крупная франкоязычная газета L'Abeille de la Nouvelle-Orl?ans(Новоорлеанская пчела) закрылась 27 декабря 1923 года - спустя 96 лет после начала своей деятельности."

Сторивилль был районом красных фонарей в Новом Орлеане, штат Луизиана, с 1897 по 1917 год. Он был учрежден по распоряжению муниципалитета при городском совете Нового Орлеана для регулирования проституции и наркотиков. Сидни Стори, городской олдермен, написал руководство и законодательство по контролю проституции в городе.

Постановление определило область из 38 кварталов как часть города, в которой проституция, хотя все еще формально незаконная, допускалась или регулировалась.

Первоначально этот район назывался "Район", но его прозвище "Сторивилль" вскоре завоевало популярность. Он был расположен рядом с железнодорожной станцией, что делает его популярным местом для путешественников по всему городу, и стал централизованной достопримечательностью в самом сердце Нового Орлеана. Теперь видны только несколько его остатков…

Район находится в Фобур-Треме, и большая часть земли была перепрофилирована под государственное жилье.

"Storyville", вскоре завоевавший популярность, был связан улицами North Robertson, Iberville, Basin и St. Louis. Он был расположен рядом с железнодорожной станцией, что делает его популярным местом для путешественников по всему городу, и стал централизованной достопримечательностью в самом сердце Нового Орлеана. Теперь видны только несколько его остатков. Район находится в Фобур-Треме, и большая часть земли была перепрофилирована под государственное жилье".

Теперь взгянем на город, каким он был в начале 90-х годов 19 века. Экономика находилась в полном упадке. Дома разваливались. Освобождение негров привело к кризису в хлопковой отрасли, а заставить свободных собирать на жаре хлопок иначе как под бичами было уже невозможно. Пуританская мораль строго следила на нравственностью. Проституция была, само собой, запрещена, так же, как любые внебрачные отношения. Казалось, город вот-вот развалится окончательно.

СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

И в этот момент, в 1897 году, член муниципалитета Нового Орлеана Сидни Стори выступил с неожиданным предложением. Он написал проект законодательства, согласно которому 38 кварталов города получали особый статус - не требующий финансирования, а более всего соответствовавший лозунгу Города Солнца Кампанеллы в его знаменитой утопии: ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ. То есть превращавший самую знаменитую утопию всех времен в явь!

В частности, в этом постановлении предлагалось:

- разрешить проституцию;

Разрешить сексуальные отношения между белыми и черными (напомним что за секс с белой женщиной в это время куклусклановцы линчевали негров повсюду на юге америки);

Разрешить белым и черным, метисам и мулатам, англосаксам и мексиканцам - всем, кто захочет жить вместе и с кем хочет. То есть всего навсего разрешить;

Допускать в этот район полицию только в случае совершения преступлений типа убийств, изнасилований, а в остальном путь решают своими силами.

Изумление и возмущение магистратуры города было громадным. Но поскольку денег проект не требовал, а всего лишь ничегонеделания, решили попробовать.

Результат превысил ожидания, потому что именно в Сторивилле - как район был назван впоследствии - родился джаз.

Напомню, что представляли собой Америка и Европа в это время. В Париже работал Мулен Руж. Канкан стал самым моднейшим танцем. Импрессионизм в живописи стал признанным направлением не только живописи, но и жизни: каждый художник, рисовавший натурщицу, с нею обязательно спал.

С другой стороны, в Столивилл устремились массами чернокожие, которые вдруг обнаружили, что в одном единственном месте Америки сегрегации нет.

БУМ В СТОРИВИЛЛЕ

В Сторивилл устремились мулатки и красотки, имеющие четверть или восьмушку негритянской крови. Кстати, в последующие годы имевшие одну восьмую генов чернокожих предков и семь восьмых белых предков пользовались особым сексуальным спросом. Причём, абсолютно не обязательно в проституции, но также и в том, что в Париже называли куртизанками.

В Сторивилл потянулись художники, артисты, музыканты, бизнесмены и просто любые люди: ирланцы, немцы, итальянцы, которые хотели свободных сексуальных отношений, которые не осуждаются а приветствуются.

Наконец, в Сторивилл массами приехали евреи, бежавшие от погромов Александра Третьего как раз в это время. Первым местом, в котором евреи хотели осесть, был порт на Мексиканском Заливе Гальвестон, находившийся неподалеку от Нью-Орлеана, расположенного при впадении Миссисипи в тот же мексиканский залив. Но и из Нью-Йорка, Чикаго и других городов в Нью-Орлеан поехало множество евреев, особенно творческих профессий. В первую очередь музыкантов (не будем забывать что живопись еврейской ортодоксальной религией была запрещена). А среди музыкантов - исполнители музыки клезмер, игравшие на свадьбах, симхат тора, Ханука, Пурим, на днях рождения и множестве других праздниках. А также в харчевнях.

Принцип музыки клезмер был таков. Собиралось несолько музыкантов - иногда постоянно играющих вместе, иногда собиравшихся вместе в первый же раз, среди которых обязательно были кларнет и скрипка. А также могли быть ударные, гитара, пианино, аккордеон... При этом, как правило, каждая мелодия или песня исполнялась так. Сначала ее играли все вместе. Потом каждый инструмент - по очереди. Потом снова вместе. Джазисты знают, как называется такая музыка. Она называется диксиленд. Правильно! Но это название музыка получила через полстолетия после того, как клезмерлент исполялся в еврейских местечках, а также в Одессе, Киеве и других городах.

Ну а импровизационная игра еврейских музыкантов в Российской Империи очень напоминает то, что со временем стало называться джем сейшен.

Через примерно полвека после того, как клезмер сейшен уже существовали в России!

ЕВРЕЙСКО-НЕГРИТЯНСКАЯ ДОМИНАНТА

И не только в России, а во всей центральной Европе, где проживали евреи. Клезмир объединял евреев Венгрии, Польши, Германии, Чехии и Румынии не меньше, чем язык идыш.

И вот эти-то привыкшие импровизировать вместе еврейские музыканты во множестве приехали в Новый Орлеан. А наряду с ними - и более образованные, которых играть на фортепиано и скрипке обучали, причем нередко, на очень хорошем уровне: вспомним Одесскую скрипичную школу, а также, что начиная с композитора Мендельсона, среди евреев были выдающиеся профессиональные музыканты и композиторы.

И вот родилась свободная и веселая смесь негритянских танцев и духовных песен, французской культуры - с еврейской музыкой. О связи последней с джазом почему то не говорят. А странно. Задумайтесь: что ближе к раннему джазу, включая и диксилент - спиричуалс или веселый клейзмер? Ответ очевиден.

В основе джаза было сочетание нескольких культур, среди которых еврейская и негритянская доминирует. Евреи (не только евреи, но евреи наверно в первую очередь) конечно же, поначалу учили чернокожих музыкантов профессиональной игре на кларнете, фортепиано и других инструментах: ведь вне Нового Орлеана их просто никто не учил играть. Вспомним, что Луи Армстронг носил магиндовид.

Взаимодействие еврейской и негритянской культур породило джаз в первую очередь. А также, конечно, французская и мексиканская музыка. но в меньшей степени. Потому что сходство клезмер с джазом практически очевидно. Более того: чтобы играть джаз, в клезмере почти ничего не надо менять!

ЧТО ЖЕ СТАЛО?

А то, что Новый Орлеан оказался символом не только джаза, но и эротики, и свободного отношения между людьми разных рас. По сей день в сторивилле джаз исполняют одновременно с раздетыми выше талии танцующими красотками. Привлекая миллионы туристов.

Конец столивиллу положила Мировая Война, призвавшая значительную часть музыкантов и просто развлекавшихся на фронты. Затем распространившийся сифилис. И главное сухой закон, сделавший веселье в Новом Орлеане таким каким оно было, невозможным. Если бы не это, если бы сторивилловская свобььода распространилась на всю Америку, отншения между черной и белой америками было бы сегодня абсолютно иным!!!

Сказанное предполагает создание мюзиклов и других жанров, в которых клезмир постепенно превращается в джаз. С захватывающим содержанием с гривуазным уклоном. С перемежающимися французскими канканами, танцами Карибского Моря, еврейскими оркестрами и чем угодно еще. Это захватывающее представление, которое кроме того, что обречено на театральный успех, призвано изменить представление о появлении джаза. В частности, о том,что одним из истоков джаза является еврейский клезмеровский оркестр местечек. Переехавший в США.

Ну, а слова о том, что родина джаза - Россия, приобретают буквальный, а не шутливый смысл. Джаз был создан выходцами из России. Точнее, беженцами из России. Так же, как Голливуд и Бродвей. Но это уже другая история.