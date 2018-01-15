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Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорОСТРЫЙ УГОЛ
январь '18
ОСТРЫЙ УГОЛ

Про евреев

Наказ читателя с перевыполнением

Письмо это в "Кругозор" - лишь одна строчка. Публикуем её без литературной редакции, подозревая, что грамматическая ошибка (опечатка) в названии нашего журнала сделана намеренно, со смыслом:

"Почему бы в Кругозоре иногда не опубликовать правду!".

И приводится гиперссылка советского фильма, снятого по заказу КГБ.

А почему бы и в самом деле не опубликовать хоть  "иногда" правду? Причём, с перевыполнением! Продемонстрируем-ка  не один  фильм, а сразу два…

ФИЛЬМ ПРО ЕВРЕЕВ, СНЯТЫЙ ПО ЗАКАЗУ КГБ СССР. 1973 г.

АНТИСЕМИТИЗМ. ПОЛНАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ ВЕРСИЯ

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