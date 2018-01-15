Про евреев
Наказ читателя с перевыполнением
Письмо это в "Кругозор" - лишь одна строчка. Публикуем её без литературной редакции, подозревая, что грамматическая ошибка (опечатка) в названии нашего журнала сделана намеренно, со смыслом:
"Почему бы в Кругозоре иногда не опубликовать правду!".
И приводится гиперссылка советского фильма, снятого по заказу КГБ.
А почему бы и в самом деле не опубликовать хоть "иногда" правду? Причём, с перевыполнением! Продемонстрируем-ка не один фильм, а сразу два…
ФИЛЬМ ПРО ЕВРЕЕВ, СНЯТЫЙ ПО ЗАКАЗУ КГБ СССР. 1973 г.
АНТИСЕМИТИЗМ. ПОЛНАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ ВЕРСИЯ