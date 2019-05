Невыученные уроки Катыни

Дмитрий Воробьевский (Россия) 03.05.2019 18:38 https://www.facebook.com/newsru.nl/posts/871178582928544

( http://maxpark.com/user/814874022/content/3406398 , этот мой материал, прилагаемый здесь в качестве комментария, был опубликован ещё в апреле 2015 г.):





5 ЛЕТ КРОВАВОЙ "СПЕЦОПЕРАЦИИ" ПОД СМОЛЕНСКОМ



Здравствуйте!

На днях -- в связи с 5-й годовщиной трагической гибели под Смоленском польского президентского самолёта с президентом Лехом Качиньским и ещё почти сотней пассажиров и членов экипажа -- многие российские телеканалы и прочие "СМИ" почти непрерывно повторяли, что, мол, какая-то польская радиостанция обнародовала какие-то фрагменты записи из "чёрного ящика" этого самолёта, якобы подтверждающие утверждения российских властей об их невиновности в той трагедии. Однако, при этом почему-то совершенно не упоминалось о том, что "чёрные ящики" с того самолёта, как и его обломки, по-прежнему находятся в России, -- несмотря на многочисленные требования участвующей в расследовании той катастрофы польской стороны об их возвращении в Польшу...



Кстати, недавно польские следователи обвинили одного из смоленских авиадиспетчеров в "умышленном доведении до авиакатастрофы" (вот, например, цитата с сайта радио "Свобода": "...Прокуратура дала оценку и действиям диспетчеров смоленского аэродрома Северный: одному из них будет предъявлено обвинение в умышленном, а другому – в неумышленном доведении до авиакатастрофы..."). По-моему, очевидно, что едва ли кто-то думает, будто какой-то смоленский авиадиспетчер, вдруг, самостоятельно решил угробить польский президентский самолёт с почти сотней пассажиров...



Когда-то я занимался этой трагической темой довольно подробно -- вместе с Международным комитетом "Катынь-2", где я состоял и формально до сих пор состою. Расследование той смоленской трагедии являлось основной задачей данной общественной организации. Результатом этого расследования является написанный мной и одобренный (с помощью Интернета) большинством её членов соответствующий доклад, пару ссылок на который прилагаю.



Конечно, можно было бы и более подробно продолжить это расследование, однако, к сожалению, по ряду причин, главной из которых я считаю целенаправленные действия российских властей (блокировку интернет-ресурсов "Катыни-2", "работу" с отдельными участниками этой организации и т.п.), на данный момент вышеназванный Международный комитет, увы, практически полностью прекратил свою работу... Кстати, в нём когда-то (в частности, в 2011 году) состояли многие весьма известные люди, включая, например, одного очень близкого родственника убитого гэбистами в Лондоне Александра Литвиненко (с этим родственником российские власти провели особенно большую "работу", после чего много раз показывали его, так сказать, "идеологически правильные" выступления по центральным российским телеканалам)...



В конце данного текста прилагаю также несколько ссылок на другие -- в основном, совсем недавние -- публикации насчёт той смоленской трагедии апреля 2010 года.







Доклад Международного комитета "Катынь-2" к годовщине авиакатастрофы под Смоленском (с дополнением 2012 года): http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post269913852/ , http://ichkeriainfo.wordpress.com/2014/04/10/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B/ ( http://abvgdoprst.livejournal.com/22107.html?thread=17755 )



Ссылки на некоторые недавние публикации по данной теме: http://politrussia.com/news/polsha-obvinila-rossiyskikh-269/ , http://www.svoboda.org/content/article/26943044.html , http://vesti-ukr.com/mir/95696-tajny-krushenija-samoleta-kachinskogo , http://www.golos-ameriki.ru/content/plane-crash-russia-poland/2714015.html , http://news-rbk.ru/world/85167-tayny-krusheniya-samoleta-kachinskogo.html , http://lenta.ru/news/2015/04/07/zakaz/ .



Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.









P.S. Для тех, кто не любит открывать ссылки на незнакомые сайты (опасаясь разных "компьютерных вирусов"), попытаюсь добавить здесь и весь текст вышеупомянутого доклада:







ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА "КАТЫНЬ-2" К ГОДОВЩИНЕ АВИАКАТАСТРОФЫ ПОД СМОЛЕНСКОМ (с дополнением 2012 года)



1. ВВЕДЕНИЕ. Целью данного доклада является выяснение причин катастрофы под Смоленском польского самолёта 10-го апреля 2010 года и гибели находившейся в нём польской делегации, состоявшей из почти 100 человек (во главе с президентом Польши Лехом Качиньским).



Данная делегация направлялась на траурные мероприятия, связанные с 70-летием убийства палачами из НКВД в Катыни (недалеко от Смоленска) и в некоторых других местах нескольких десятков тысяч пленных польских офицеров. Как известно, эти офицеры попали в советский плен в результате сговора сталинского режима с гитлеровским и их почти одновременного нападения на Польшу в сентябре 1939 года.



2. Гипотезы об умышленном уничтожении данного польского самолёта и его пассажиров появились (в первую очередь - в Интернете) примерно через день или два дня после той катастрофы под Смоленском. Основанием для этих гипотез сначала послужили лишь несколько довольно странных фактов, в частности - необычные свойства тумана, внезапно появившегося над тем военным аэродромом под Смоленском, куда через несколько минут должен был приземлиться тот польский самолёт, и почти столь же внезапно исчезнувшего вскоре после той катастрофы. Причём, по ряду свидетельств, сразу после исчезновения этого тумана примерно на обычной высоте стали виднеться облака, что едва ли может быть совместимо с природным, естественным туманом. Неоднократно в Интернете появлялась информация о том, что необычная внезапность появления и исчезновения того смоленского тумана была зафиксирована в том числе и американскими спутниками. Между тем, давно известны и иногда применяются в разных целях способы получения искусственного тумана (в частности - путём распыления некоторых химических соединений серебра).



Ещё одним странным и трагическим фактом, также послужившим основанием для появившихся почти сразу после той катастрофы подозрений, явилась объявленная в первый же час или в полтора часа после неё гибель абсолютно всех пассажиров того польского самолёта. В других схожих катастрофах при посадках авиалайнеров (особенно - на более-менее равнинных местностях, в том числе и покрытых мелким лесом) практически всегда очень значительная часть пассажиров (иногда даже большинство их) остаётся в живых...



3. Очевидно, гипотеза об умышленном уничтожении под Смоленском того польского самолёта с его пассажирами не могла бы столь быстро возникнуть и столь широко распространиться, если бы среди доводов, свидетельствующих в её пользу, не было бы огромнейшего количества практически или даже юридически доказанных фактов прямой террористической деятельности правящего в России, а ранее - в СССР, режима. Причём, речь идёт не только о, так сказать, внутреннем терроре - от бесчисленных преступлений сталинщины внутри СССР до, например, знаменитых взрывов жилых домов в 1999г., геноцидных войн на Кавказе, известных политических убийств или терактов в «Норд-Осте» с Бесланом (спланированность которых властью фактически полностью доказана, например, Анной Политковской, Эллой Кесаевой и другими журналистами и правозащитниками). Речь идёт и о явных фактах международного террора - от известных убийств на Западе ряда белоэмигрантов, а также, например, Л.Троцкого и С.Бандеры, до регулярной поддержки кремлёвскими правителями разнообразных коммунистических и прочих «антиимпериалистических» сугубо террористических организаций, не говоря уж об откровенном развязывании ряда войн, включая, например, Финскую и Афганскую. Разумеется, сюда же нужно включить и произошедшие лишь несколько лет назад террористические убийства российскими палачами-гэбистами Зелимхана Яндарбиева в Катаре и Александра Литвиненко в Англии, а также постепенно увеличивающееся количество свидетельств насчёт соучастия российской власти и её агентов в осуществлении чудовищных терактов 11.09.2001г. в США (интересующиеся могут, например, найти в Интернете и прочитать посвящённые полностью или частично этому соучастию материалы под названиями «Бен-Путин и Аль-КГБ. Только факты», «Таиландское ТВ: Бут причастен к терактам 11 сентября» и «Мафия - ФСБ»).



4. Примерно через 5 суток после той авиакатастрофы (т.е. 15-го апреля 2010 г.) в Интернете появился и стал довольно быстро распространяться интернет-пользователями длящийся лишь несколько минут документальный фильм, снятый на месте той катастрофы практически сразу же после того, как она произошла (до прибытия пожарных и врачей). В дальнейшем он стал именоваться в Интернете «фильмом Андрея Мендерея» - по имени или псевдониму его предположительного автора - молодого украинского журналиста или интернет-блоггера, предположительно убитого неизвестными в Киеве (причём, не сразу, а добитого уже в больнице) через день или два дня после обнародования данного фильма. Полностью проверить достоверность этой трагической истории с Андреем Мендереем на данный момент, увы, не представляется возможным...



В этом фильме - в основном, на заднем плане - видны разные фигуры людей, двигающиеся в редком, мелком лесу вокруг частично дымящихся обломков самолёта или даже непосредственно из них. Более или менее явно видно, как одни из этих фигур стреляют в других, при этом звуки выстрелов слышны весьма чётко. С большей или меньшей чёткостью слышны и многие крики этих людей, причём - по свидетельствам тех, кто хорошо знает польский язык, - среди этих криков присутствует не только русская речь, но и польская.



Чтобы читателям было понятнее, о чём идёт речь, здесь прилагаются короткие отрывки из двух текстов на эту тему, уже довольно давно размещённых в Интернете (ссылки - в конце соответствующих отрывков) и рассказывающих, насколько можно понять, о проводящемся в Польше официальном - хотя, вроде бы чуть ли не секретном - расследовании этой трагедии.



"...Генеральный прокурор Республики Польша Андрей Шеремет признал подлинность впервые опубликованного RUpor`ом любительского видео о расстреле российским спецназом пассажиров авиалайнера Ту-154, выживших 10 апреля 2010 года в катастрофе под Смоленском, назвал предварительные результаты расследования случившегося с польской стороны неудовлетворительными и потребовал немедленной отставки министра обороны Богдана Клиха.



...На видео засняты три двигающиеся фигуры, пистолеты, человек, выпрыгивающий из самолета, смех и слышен голос пилота, зовущего на помощь. Не исключено, что среди погибших от рук неустановленных лиц был и президент Республики Польша Лех Качинский... Автором видео является журналист Андрей Мендерей. Его зарезали ножом через несколько дней после того, как видео было выложено в Интернете..."

http://jurkom.ru/170-generalnaya-prokuratura-polshi-rassmotrela-ubijc-passazhirov-tu-154-na-lyubitelskom-video-smotret.html



«...Материалы следствия вряд ли получат процессуальное продолжение. Они будут засекречены. Правительство Дональда Туска сейчас как никогда ранее близко к взаимопониманию с россиянами и не захочет прерывать диалог», -- полагает собеседник RUpor`а.



Экспертная версия оригинального смоленского ролика уместилась в 2 минуты 50 секунд. Видео снято на мобильный телефон.





Дальнейший хронометраж приводится по последней версии видеозаписи. Авторские комментарии польских экспертов взяты в кавычки.



0.24 - видно три неустановленных лица, скрывающихся за деревьями с правого фланга. «Спасательные службы?»

0.41 - группа перемещается к центру объекта. Двое одеты в темно синюю или черную форму, а один - в ярку оранжевую, как у спасателей.

Первая реплика: «Успокойся!»

1.12 - из под обломков самолёта появляется человек в белом.

1.15 - «Вы это видели? Человек в белом поднимает руку. Посмотрите еще раз в приближении и замедлении».

Возможно, это был пилот, предполагают польские эксперты.

1.33 - какие-то крики

1.37 - Dawajte gnata! (?) - pol

Give me the gun! (?) - eng

По-русски так и звучит: «Давайте гната (Гната)».

«Гнатом» российские военные и спецназ со времен СМЕРШа-НКВД называют достаточно узкий спектр легкого стрелкового оружия пулеметной группы. В царской России слово «гнат» дословно означало «запал».

1.39 - ОЧЕНЬ ОТЧЁТЛИВО ПО-РУССКИ: «НЕ УБИВАЙТЕ НАС!»

1.45 - выстрел No. 1

1.49 - оператор произносит: «Ни х..я себе!»

1.50 - виден человек в черном, выпрыгивающий из части самолета

2.06 - выстрел No. 2

2.10 - звучит дружный хохот со стороны зафиксированной вначале группы

2.12 - виден тот же самый человек в черном, который передвигается на правый фланг

2.15 - человек в черном упал

2.20 - смена плана под крики «Все назад! Уходим!»

2.21 - выстрел No. 3

2.23 - выстрел No. 4

2.25 - 2.36 - детально показано убийство неустановленными русскоязычными жертвы No. 3. «Такое впечатление, что ему стреляли в живот».

2.44 - опять звучит «Ни х..я себе!»..."

http://www.rupor.info/glavnoe/2010/04/25/rossijskie-smi-projasnili-kogo-zhe-rasstrelivali-v/



Прочитав вышеприведённые отрывки, читатели, вероятно, могут догадаться и о том, чем, скорее всего, объясняется ещё одна странность, имевшая место почти через месяц после той смоленской трагедии. Имеется в виду внезапный отказ руководителей США, Великобритании, Франции, Италии и ряда других государств Запада приехать в Москву на празднование 9-го мая. Очевидно, при наличии серьёзных подозрений насчёт того, что в некоей стране правят не просто преступники, а вообще абсолютно "отмороженные" маньяки, едва ли будет много желающих ехать в эту страну на какие бы то ни было торжества...



Разумеется, во всей этой жуткой смоленской истории, уже давно получившей название "Катынь-2", ещё рано что-либо утверждать абсолютно на все 100%, т.е. без малейших сомнений. Однако, сколь бы ни казалось кому-то всё вышеизложенное совершенно невероятным, любые другие версии случившегося - по всей видимости, ещё гораздо более невероятны. Как ещё можно объяснить появление в Интернете через несколько дней после гибели польского президентского самолёта тех вышеописанных видеосъёмок убийства говорящих по-польски людей на фоне самолётных обломков ? Если это - так сказать, "происки" недругов российской власти, то почему эта власть (вместе с бесчисленными подконтрольными ей СМИ) не разоблачает "фальсификаторов", почему она уже почти год абсолютно молчит об этих видеосъёмках, явно свидетельствующих в пользу того предположения, что польский самолёт был уничтожен умышленно, а его выживших пассажиров или пилотов добивали, чтобы не было опасных свидетелей ?... (Кстати, в Интернете есть разные по качеству версии этого видео. Не исключено, что российские власти могли специально запустить туда сильно ухудшенную и лишённую некоторых ключевых эпизодов версию, выдавая её за оригинал.)



Среди множества интернет-комментариев к данной теме было и ещё одно предположение, "оправдывающее" российскую власть. Мол, она сама сфабриковала и запустила в Интернет вообще все эти "видеосъёмки Андрея Мендерея" -- чтобы, мол, на эту "удочку", так сказать, "клюнули" все разоблачители её многочисленных прежних преступлений (вроде известных взрывов домов, терактов в "Норд-Осте" и Беслане, множества политических убийств и т.п.), и чтобы тем самым они, мол, дискредитировали себя и все свои прежние разоблачения... Читатели могут сами оценить всю "правдоподобность" этой, мягко говоря, слишком хитроумной версии (едва ли стоящей серьёзного внимания).



Итого, получается, что выбирать - похоже, особо и не из чего. Оба вышеупомянутых "альтернативных" предположения (а других вроде и не просматривается) - очевидно, ещё более невероятны, чем просто констатация подлинности, т.е. действительной документальности данного фильма с вышеизложенной частичной распечаткой его звуковых текстов...



В завершение этой главы -- несколько интернет-ссылок на разные публикации, к которым приложен данный фильм Андрея Мендерея:

http://forum-msk.org/material/region/3145476.html ,

http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=86163 ,

http://perevodika.ru/articles/13483.html ,

http://ichkeria.info/content/view/7162/35/ ,

http://blog.i.ua/user/1608980/465853/ .



5. Очевидно, выдвижение гипотезы об умышленном уничтожении по указанию российских властей польского президентского самолёта со всеми его пассажирами может иметь серьёзный смысл лишь при наличии хотя бы предположительных мотивов данного преступления. Обычно на этот счёт чуть ли не в самую первую очередь выдвигаются экономические мотивы, обусловленные, в частности, тем, что с Польшей, возглавлявшейся её президентом Лехом Качиньским, путинскому режиму было практически невозможно договориться на желательных для этого режима условиях насчёт транзита на Запад российских нефти и газа. Кроме того, со стороны Польши были вызванные разными причинами возражения на вступление путинской России в некоторые международные экономические организации... Однако, едва ли только в этом могут заключаться мотивы того, что было сделано с польским самолётом и почти сотней поляков 10 апреля 2010 года под Смоленском. Среди этих мотивов - по-видимому, не только денежно-политические, но и свойственные Путину как бы иррациональные мотивы. В том числе -- вероятно, месть Леху Качиньскому (чтоб, мол, другим "не повадно было") за его очень большую роль в поддержке Западом Грузии во время августовской войны 2008г., а также месть за то, что под давлением Польши Путину пришлось полностью признать ответственность своих "коллег"-энкавэдистов и одного из своих очевидных кумиров И.Сталина за убийство десятков тысяч поляков в 1940г. (т.е. за "Катынь-1").



Кроме того, среди мотивов произошедшего 10.04.2010г. под Смоленском вполне могло быть также и намерение получить некие «секретные коды НАТО» (как и разные прочие секретные документы), вроде бы находившиеся - согласно некоторым сообщениям из Интернета - на том польском президентском самолёте.



6. Казалось бы естественным, что при всех этих широко распространившихся подозрениях насчёт совершения тягчайшего преступления против множества людей, представлявших государственные структуры Польши, именно они - эти структуры - должны проявлять наибольшую заинтересованность и наибольшую активность в объективном и гласном расследовании всех обстоятельств той смоленской трагедии. Однако, хотя в какой-то степени это расследование вроде бы проводится (о чём здесь уже было упомянуто - в главе 4), но, мягко говоря, не слишком активно, да и с объективностью и, тем более, с гласностью данного официального расследования дела обстоят, судя по всему, далеко не самым лучшим образом. По всей видимости, это объясняется в том числе и, мягко говоря, нехваткой заинтересованности польских властей в настоящей объективности этого расследования. Дело в том, что основная часть нынешней польской правящей «элиты» оказалась у «руля» Польши в результате именно той прошлогодней смоленской катастрофы, повлекшей за собой отстранение от власти партии так называемых «консерваторов» (в которой состоял погибший президент Лех Качиньский) и чуть ли не абсолютное воцарение над страной партии так называемых «либералов» (членом которой является, в частности, премьер-министр Польши Дональд Туск, подозреваемый некоторыми поляками даже в прямом соучастии с российскими правителями в организации смоленской катастрофы). Причём, слова «консерваторов» и «либералов» здесь вовсе не случайно взяты в кавычки, поскольку сущность этих партий не очень адекватно отражена в этих словах. (В качестве пояснения можно упомянуть, например, что давно назревшая сугубо либеральная, т.е. расширяющая свободу простых людей, реформа - отмена воинской повинности - была осуществлена в Польше несколько лет назад именно при президенте-«консерваторе» Лехе Качиньском.)



Есть, судя по всему, и ещё одна причина того, что расследование катастрофы под Смоленском проводится польскими государственными структурами не очень активно, мягко говоря. Скорее всего, власти Польши (да и других стран НАТО, кстати) просто не знают, что им делать в случае полного юридического подтверждения виновности российского правящего режима в умышленной организации этой чудовищной катастрофы...



Однако, очень значительная часть польской общественности считает, что правду о той трагедии всё же нужно непременно выяснить, какой бы она ни была. В результате ряда польских общественных и журналистских расследований выяснено по данной теме уже очень многое (кое-что из этих выясненных обстоятельств - ниже). Всё больше и больше фактов по этому делу становятся широко известными в Польше, постепенно меняя преобладающее общественное мнение поляков. Можно упомянуть, например, о том, что не так давно (где-то примерно в конце прошлого года) брат погибшего президента - бывший несколько лет назад премьер-министром Польши Ярослав Качиньский - впервые стал говорить в своих публичных заявлениях о том, что он всё больше и больше склоняется к версии об умышленном уничтожении российской властью самолёта с его братом и ещё 95-ю пассажирами...



7. Ещё здесь необходимо упомянуть про ряд выявленных (в том числе с помощью множества журналистов и интернет-блоггеров) весьма существенных обстоятельств, связанных с прошлогодней смоленской катастрофой, которые почему-то участники её официальных расследований (и российского, и польского, и вроде «международного» - т.е. со стороны авиационной организации «МАК») предпочитают практически полностью игнорировать. В частности, лишь косвенно из этих расследований можно понять, что почти до самой секунды катастрофы со стороны российских военных авиадиспетчеров происходило очень существенное искажение высоты и направления полёта (т.е. «глиссады») того польского авиалайнера. Причём, нет полной ясности (да и прояснять это даже польские следователи вроде бы не слишком настойчиво пытаются), виновны ли в этих искажениях сами авиадиспетчеры, либо какие-то неизвестные люди, предположительно находившиеся рядом с ними, либо ещё более неизвестные организаторы предположительного умышленного повреждения посадочной аппаратуры (или замены её на фальшивую) на том военном аэродроме... Как известно, пилот того польского президентского самолёта был, естественно, очень опытным, а приборы и двигатели на этом самолёте - согласно данным «МАК» («Международного Авиационного Комитета») - работали нормально даже и в последние секунды перед катастрофой. Однако, и по высоте, и по направлению полёта самолёт тот, как известно, летел в том странном тумане совсем не в сторону посадочной полосы...



Кстати, почти сразу после той катастрофы в Интернете появилась и затем довольно широко распространилась фотография с пояснениями её, очевидно, автора, на которой показано, как на том смоленском аэродроме некие люди в военной и почему-то в милицейской форме что-то делают с посадочной аппаратурой (вроде бы изменяют направления прожекторов и то ли вкручивают, то ли выкручивают лампы). Эта подозрительная фотография довольно долго и широко обсуждалась в Интернете, но вроде бы никаких объяснений по её поводу со стороны российских или хотя бы местных смоленских властей до сих пор почему-то не последовало, хотя казалось бы, что эти власти должны быть заинтересованы в снятии с себя всяких подозрений... (Интернет-ссылка на эту фотографию: http://silverrebel.livejournal.com/587150.html .)



Помимо этого, в Интернете многократно появлялись разнообразные свидетельства того, что за 3 дня до гибели самолёта Леха Качиньского - т.е. 7-го апреля 2010г. - на том смоленском военном аэродроме была совсем другая (гораздо более совершенная) посадочная аппаратура, использованная при посадках самолётов В.Путина и Д.Туска, встречавшихся в тот день в Смоленске (и в Катыни). Однако, перед прилётом туда самолёта с делегацией, возглавлявшейся Лехом Качиньским, эта аппаратура почему-то была демонтирована... Данный факт, насколько известно, вроде бы даже не опровергается властями.



8. Здесь основное внимание будет уделено некоторым примерам явной умышленной лжи российских властей и официальных пропагандистов по поводу обстоятельств той смоленской трагедии с польским самолётом. В частности, уже очень давно выяснилось, что ложью оказалось и то, что он якобы целых 4 раза пытался, вопреки указаниям российских авиадиспетчеров, сесть в тумане на том военном аэродроме, и то, что командир того польского экипажа якобы почти не знал русского языка (что, мол, сильно затрудняло его общение с авиадиспетчерами), и множество других первоначальных утверждений российских телеканалов и прочих официальных СМИ. Подобная ложь регулярно звучала и насчёт якобы «переданных польской стороне» так называемых «чёрных ящиков» с записями разговоров пилотов и разнообразных параметров внутри того самолёта. О передаче этих «чёрных ящиков» Польше в официальных российских СМИ объявлялось великое множество раз, но затем вновь и вновь оказывалось, что это - абсолютная ложь, и оба основных «чёрных ящика» почему-то остаются в России (лишь небольшой третий, дополнительный «чёрный ящик» -- полукустарного производства - вроде бы оказался в Польше, да и то, скорее всего, из-за некоего недоразумения, как сообщалось в некоторых СМИ). Вместо основных «чёрных ящиков» Польше передали лишь что-то из их скопированных записей... Кстати, кроме того, Польша также получила отказ со стороны российских властей и в ответ на многочисленные требования о возврате обломков того президентского самолёта (не говоря уж об остатках имущества его пассажиров, например - оружии охранников Л.Качиньского, якобы «не найденном»). Вроде бы за целый год российские «правоохранители» ещё не успели провести с этими ржавеющими обломками какие-то очень, мол, необходимые «следственные действия»... Подобные примеры можно продолжать долго...



Как известно, ко лжи прибегают обычно лишь тогда, когда есть, что скрывать. Правда, иногда бывает, что лгут и просто от избытка фантазии, но здесь - явно не тот случай...



9. Под конец - ещё несколько очень странных фактов, имеющих отношение к смоленской катастрофе. Один из них заключается в том, что тел довольно многих пассажиров того самолёта вообще, мол, «не обнаружено», а обнаружены, мол, лишь некие их «фрагменты биологического материала», -- будто бы самолёт тот не с 10-метровой высоты падал на землю при посадке, а с 10-километровой пикировал... В Интернете, например, многократно высказывались предположения насчёт того, что целью превращения тел тех пассажиров во «фрагменты биологического материала» вполне могло быть сокрытие огнестрельных ранений на этих телах...



Ещё одним таким странным фактом является довольно широко распространившаяся по Интернету фотография оторванного крыла вроде бы того польского самолёта, которое испещрено множеством дырочек, очень похожих на следы от взрыва ракеты типа «земля-воздух» (ссылка на одну из публикаций данной фотографии - http://katyn2.webs.com/apps/photos/photo?photoid=102923705 ).



Конечно, эта фотография заслуживает тщательного изучения специалистами, однако вовсе не исключена и вероятность того, что она могла быть изначально запущена в Интернет по указанию российских властей -- ради того, чтобы повести по, возможно, ведущему в тупик «ложному следу» тех, кто пытается проводить независимые расследования смоленской катастрофы.



Кроме того, ещё в октябре на некоторых интернет-сайтах появился (и затем широко перепечатывался в Интернете с небольшими вариациями) весьма интересный текст, основанный на информации из одной весьма крупной польской газеты. Далее здесь прилагаются некоторые отрывки из этого текста, никаких опровержений которого вроде бы нигде не публиковалось (кстати, довольно очевидно, что эта «Gazeta Polska» - уже хотя бы исходя из её названия - вовсе не какой-то маргинальный пропагандистский листок, не отвечающий за свои слова).



13.10.2010 - НОВЫЕ СВИДЕТЕЛИ. РАССТРЕЛЬНАЯ КОМАНДА ФСБ ДОБИЛА ПОЛЯКОВ, ВЫЖИВШИХ ПОСЛЕ ТЕРАКТА



Варшавская газета Gazeta Polska в номере за 13 октября сообщила подробности ужасающего преступления... Газета указывает, что... прокуратура скрывает правду об этом преступлении. Согласно интервью представителя Польши при МАК Эдмунда Клиха, которое он дал московской газете МК, «некоторые поляки пережили катастрофу». Власти скрывают до сих пор от общественности, кто был ранен и каковы были последние минуты их жизни.

Согласно официальному отчету..., все поляки якобы погибли в момент катастрофы. Клих, пока русские не выгнали его из Москвы, видел документы медицинского освидетельствования и слышал от коллег в МАК о раненых поляках. Его интервью об этом опубликовано на портале wPolice.pl



Газета отмечает: «Возникают очень важные вопросы. Почему польское правительство и прокуратура скрывают этот факт от семей жертв трагедии? Кто были эти раненые и кто выжил? Где точно их нашли? Некоторых отправили в больнице на машинах скорой помощи. Куда точно? Умерли ли они в дороге или на операционных столах? В результате каких ранений они умерли? Те, которые были в сознании, сказали ли они что-либо перед смертью?».



Охранник Качиньского из БОР Янек Суровка задокументированно выжил в катастрофе. После катастрофы он позвонил своей жене в Польшу, сказал, что он серьезно ранен в ногу и сообщил: «Здесь происходят ужасные вещи». После этих слов связь оборвалась...



Об этом сообщил газете один из журналистов, который был 10 апреля в Смоленске.



Журналист попробовал связаться с женой Суровки Яцкой. Сначала Яцка согласилась с ним встретиться, но потом неожиданно замкнулась в себе и отказалась разговаривать на эту тему...



Что такой разговор с выжившим в катастрофе офицером БОР действительно имел место,подтвердил журналисту брат жертвы трагедии.



По информации газеты другой выживший охранник Качиньского также позвонил своей жене после крушения, но она выключила к тому времени связь. Этот факт может проверить прокуратура. Маргарета Вассерман, дочь покойного Збигнева Вассермана, услышала в телефонном звонке с мобильника отца сказанные по-русски слова. Это означает, что мобильник перешел на русского провайдера на территории России...



Только что по телевизору выступил Антони Мацеревич, продолжает газета, и он сообщил, что большинство мобильников польских жертв было активировано. При этом эти люди знали правила и всегда выключали мобильники в самолете. «...При этом для активации мобильников требуется не несколько секунд, а по крайне мере четверть минуты», отметил Мацеревич.



В свидетельствах о смерти некоторых поляков отмечено время смерти через 10-15 минут после катастрофы. Кто-то должен был указать, что смерть последовала именно в это время, и маловероятно, что русские записали время смерти «с потолка», заканчивает свою статью варшавская газета.



Отдел мониторинга КЦ (взято со следующего сайта: http://anvictory.org/?name=news&op=printe&id=2414 )



10. ВЫВОДЫ. Сколь бы невероятной не выглядела изначально гипотеза об умышленном уничтожении 10-го апреля 2010 года польского президентского самолёта со всеми его пассажирами по указанию высших российских чиновников, однако, исходя из всего вышеизложенного, любые другие гипотезы насчёт причин той трагедии - многократно более невероятны, т.к. оставляют совершенно необъяснимыми слишком много несомненных фактов и их тщательно изученных обстоятельств. Криминальные интересы правящих в России гэбистов, давным-давно известных склонностью к террористическим методам достижения своих целей, похоже, всё больше расширяются за российские пределы, всё больше устремляются на наведение, так сказать, "нового мирового порядка"...



Конечно, на всё это можно было бы возразить напоминаем про «презумпцию невиновности». Однако, это понятие, очевидно, может иметь какой-то реальный смысл применительно к «власть предержащим» лишь при наличии хотя бы более-менее независимой от этих властителей судебной системы. Увы, едва ли кто-то может, как говорится, в здравом уме и трезвой памяти искренне и всерьёз утверждать, - особенно, после ряда недавних знаменитых «процессов», -- что в России имеется такая система.



Представить себе в нынешней России хотя бы более-менее объективный суд над её правителями за их очевиднейшие преступления, за их, в том числе, террористическую деятельность - например, за знаменитые взрывы жилых домов с «учениями» ФСБ в придачу или за организацию уже давно и тщательно расследованных за рубежом убийств З.Яндарбиева и А.Литвиненко - можно, увы, лишь при таком же богатом воображении, которое понадобилось бы, чтобы представить себе суд над Сталиным (например, за «Катынь-1») в СССР времён его правления...



Международный Комитет «Катынь-2»,

апрель 2011г.

(Доклад составлен по поручению Международного Комитета "Катынь-2" Дм.Воробьевским, г.Воронеж).

---------------------------------------------







Дополнение 2012 года.

---------------------

За год, прошедший с написания, принятия и публикации данного документа, появилось очень много дополнительных фактов и свидетельств, полностью подтверждающих его выводы. В частности, в самой Польше огромное количество подобных фактов и свидетельств привело к тому, что уже далеко не только брат погибшего президента Леха Качиньского (Я.Качиньский) и его соратники по оппозиции, но и некоторые известные официальные лица открыто заявляют, что случившаяся 10-го апреля 2010 года под Смоленском авиакатастрофа была терактом, организованным российскими "спецслужбами". В частности, к такому выводу пришёл председатель официальной Парламентской Комиссии Республики Польша по расследованию той авиакатастрофы Антони Мацеревич.

Ещё надо добавить, что рост количества открытых сторонников этого вывода -- даже среди официальных лиц -- происходит в Польше несмотря на ряд крайне сомнительных смертей, случившихся в последние примерно полтора года среди польских юристов и экспертов, расследовавших эту смоленскую трагедию (один из примеров этого приведён в самом конце данного дополнения)... Под мощным давлением общественности власти Польши вынуждены периодически требовать от "российской стороны" выдачи обломков президентского самолёта, а также его "чёрных ящиков". Однако, очень похоже на то, что данные требования эта "российская сторона" (т.е. путинская правящая группировка) по каким-то причинам вообще не собирается выполнять... Возможно, эти причины хорошо известны и официальной "польской стороне" (т.е. правительству Польши, укрепившему свою власть в результате той авиакатастрофы), которая вроде бы и не очень уж настаивает на своих вышеназванных требованиях...



Далее прилагается несколько отрывков из рецензии на не так давно опубликованную книгу известного польского исследователя Лешека Шимовского "Теракт в Смоленске". Точнее -- отрывков из перевода этой рецензии, снабжённой небольшим куском из самой этой книги Шимовского. (Более полный вариант нижеследующего текста можно прочитать, например, на одном из сайтов Комитета "Катынь-2" или на блоге "Имхонет.ру": http://katyn-2.livejournal.com/50310.html , http://blog.imhonet.ru/author/422110/post/5324908/ .) А сама эта рецензия на вышеназванную книгу была изначально опубликована редакцией довольно известного итальянского интернет-СМИ под названием "Paper Blog".



"...Лешек Шимовский (родился в 1981 году в Кракове), окончил Варшавский университет, исследовательский журналист и фотограф, публицист (“Agora”, “Gazeta Polska” , “Najwyzszy Czas” , “ Warszawska Gazeta “, “Wprost” ). Участник телепрограмм “Misja Specjalna”and “30 minut extra” . Начиная с апреля 2010 года, ведёт журналистское расследование Смоленской катастрофы.

В книге “Теракт в Смоленске” он приводит результаты своего расследования..."

"...В своей книге автор приводит заявление и свидетельство профессора Мирослава Даковского, мирового авторитета в области физики. Каждое предложение в книге очень важное и приближает нас к пониманию преступления..."

"...Отрывок из книги относительно посланных в Польшу спутниковых фото, сделанных 10 апреля:

“Разговор с офицером службы внутренней безопасности:

— При каких обстоятельствах эти фотографии оказались в Польше?

— Та же самая американская разведка по собственной инициативе организовала встречи с представителями наших спецслужб. Мы приехали на одну встречу, которая проводилась за пределами Польши…Американцы сказали, что спутники NSA засняли весь полет “Туполева” и также зарегистрировали так называемую “катастрофу”.

— Что конкретно засняли спутники 10 апреля?

— Они засняли полет “Туполева” и момент посадки. На этих фильмах видно, что самолет приземлился в грязи в лесу около аэропорта. Он был несколько побит и поврежден, но приземлился благополучно. Фото, сделанные через несколько мгновений после этого, показывают уже разрушенный “Туполев” с разбросанными обломками. И на фото имеется “ощущение взрыва”.

— Что случилось с этими фото?

— Мы забрали их у американцев, а затем написали докладную записку на имя Кршистофа Бондарыка, главы службы внутренней безопасности, в которой мы доложили о встрече с американцами, передаче нам фото и приложили фото, которые нам дали американцы.

Мы думали вначале, что последует реакция, что начальство в официальном порядке запросит помощи у американцев, раз эти фото оказались в наших руках. К нашему удивлению этого не произошло. На основе того, что мы слышали, Бондарык написал записку премьер-министру Туску, но Туск решил отклонить предложение американцев. Во всяком случае официальной встречи по этому вопросу не состоялось.

— А неофициальной?

— Неофициальная, да, была. На ней американцы сказали, что подобное поведение польского правительства является предательством национальных интересов и предательством союзников по НАТО. Они имели в виду, что Туск участвует в обмане вместе с Россией. Россия уничтожила следы убийства президента страны НАТО.

— А что дальше случилось с этими фото?

— Я не знаю. Спросите у Бондарыка или Туска. Но американцы дали нам копии этих фото и этих фильмов”.

Следующий отрывок из книги относится к присутствию в контрольной башне в Смоленске полковника Краснокутского:

“Самая крупная среди разведок мира

— Конечно, русские дали ложную информацию, что не работали магнитофоны, записывающие разговоры с авиадиспетчерами. Мы получили записи разговоров авиадиспетчеров и разговоры Краснокутского с “Логикой”(что это такое, в книге не указывается — прим. автора рецензии).

Я не буду рассказывать, как нам это удалось, потому что это государственная тайна. Я могу только сказать, что они диаметрально противоположны тому, что представил МАК. Записи были отправлены на перевод. Наш переводчик, который над ними работал, после перевода всего разговора чуть не упал в обморок от ужаса.

В этой записи зафиксирована рекомендация, которую Краснокутский получил через “Логику”. Эта рекомендация подтверждает версию о теракте. Время было после 8.20. Сигнал из Москвы вызвал блокировку спутникового телефона президента Качиньского и прервал разговор с его братом”.

После этого в аэропорту завыли сирены и появились группы поддержки от ОМОНа, врачи и спасательные команды от ФСБ. Среди них был полковник Никита Сергеевич Павленко, заместитель начальника ОМОН.

На следующий день в разговоре с прокурором Павленко показал, что в субботу 10 апреля у него был выходной день, однако ему позвонил начальник и приказал отправиться в аэропорт Северный, где разбился самолет с польским президентом. Следователей удивило, что полковник Павленко, находившийся на другом конце города, умудрился доехать до аэропорта на машине всего за несколько минут.

Польская разведка решила проверить эти обстоятельства, просмотрев телефонный трафик полковника. Оказалось, что полковнику Павленко позвонили в этот день только в 8.31, когда (согласно МАК) самолет с Лехом Качиньским все еще находился в воздухе.

В разделе “Итоги — 10 главных моментов лжи о Смоленске” говорится:

1. Полет президентского “Туполева” в Смоленск был зарегистрирован как международный полет.

Ложь: Это был правительственный “Туполев” и его полет в Смоленск был военным полетом.

2. Экипаж самолета был неопытным и делал ошибки, из которых главная состояла в том, что он проигнорировал рекомендации авиадиспетчеров и пытался приземлиться.

Ложь: Пилоты были очень квалифицированными, обладали большим опытом и авиадиспетчер несколько раз дал согласие на посадку. сказав “посадочная полоса свободна”.

3. В 8:41 после удара о березу “Туполев” перевернулся и рухнул на землю. Силой удара были убиты все пассажиры. Никто не выжил.

Ложь: “Туполев” срезал дерево, получил вмятины, но произвел в грязи аварийную посадку. В 8:39 он был разорван на части термобарической бомбой, которая убила пассажиров. Всех выживших добили выстрелами из огнестрельного оружия.

4.Фильм с выстрелами, сделанный на месте трагедии на мобильник Володи Сафоненко (рабочий станции техобслуживания около места трагедии — прим. автора рецензии) не относится к делу, а звуки выстрелов идут от разрывов боеприпасов одного работника польской правительственной охраны (Андрей Мендерей называется Володей Сафоненко — КЦ).

Ложь: Этот фильм снял Володя Сафоненко. Звуки выстрелов идут от огнестрельного оружия, и фильм является доказательством убийства тех пассажиров, которые выжили во взрыве.

5. С самого первого часа следствие велось совместно Польшей и Россией, и было плодотворное сотрудничество, и следствие осуществлялось в соответствии с самыми высокими стандартами.

Ложь: Правительство Туска передало следствие по Смоленской катастрофе русским, и польская прокуратура с самых первых дней следствия не имела никаких прав. А сами русские с первых минут занимались обманом.

6. С самых первых часов производилась большая забота о семьях жертв, им оказывалась юридическая и психологическая помощь, и давалось возможность участвовать в следственных действиях. Все останки были идентифицированы и привезены в Польшу.

Ложь: Семьи жертв с самого начала подвергались унижениям. К материалам следствия доступ был затруднен. В Польшу были привезены закрытые гробы с запретом их открывать.

7. Ввиду важности вопроса, русские и польские следователи с самого начала точно информировали общественность о ходе следствий и о наиболее важных выводах.

Ложь: С первых же минут катастрофы мы имеем дело с мероприятиями по хорошо организованной дезинформации. Врали как русские, так и польские следователи. Врал МАК, врали правительства обеих стран.

8. У русских спецслужб не было ни малейшего интереса убивать Леха Качиньского, так как через несколько месяцев он все равно бы перестал быть президентом и ушел бы в политическое небытие.

Ложь: Лех Качиньский мог снова выиграть выборы. Он вредил русской империалистической политике, добивался членства Грузии в НАТО, укреплял независимость Польши, работал над роспуском службы военной разведки WSI и противился проекту соглашения с Россией по газу..."

--------------------------



Ряд весьма интересных материалов по данной теме можно прочитать также, например, здесь:

http://www.ehorussia.ru/forum/archive/index.php/t-1725.htm

http://21242353.livejournal.com/429317.html

http://www.iskatel.us/Articles/kachinsky.html

http://russkajapravda.blogspot.com/2012/04/blog-post_1286.html

http://forum.fraza.ua/read.php?1,329701



И в самом конце данного дополнения -- два прилагаемых отрывка из материалов, расположенных по последним из вышеприведённых ссылок.





"...«У группы Мацеревича никаких иллюзий нет. Ту-154 был взорван.»



Во время заседания в среду парламентской группы, руководимой Антони Мацеревичем из партии Закон и справедливость, Шуладзинький, глава австралийской компании, занимающейся исследованиями в области сопротивления материалов и процессов распада и деформации, представил основные моменты своего доклада.



Через 2 недели его доклад будет обнародован и послан в прокуратуру.



В ходе телемоста Шуладзиньский представил фото, на котором показан разброс большого числа обломков по огромной площади. Он подчеркнул, что часть фюзеляжа изогнута, передняя часть лежит сверху вниз, а задняя на крыше.



Фото свидетельствует, что разрушения, как с точки зрения масштабности, так и с точки зрения их природы, были намного более крупными, чем те, которые могла вызвать аварийная посадка.



Имеется несколько тысяч обломков, крупных и мелких. Механическое воздействие не могло вызвать такую структуральную фрагментацию, - указал он.



Был взрыв. Какие у нас есть доказательства? Во-первых, все части самолета разбросаны по большой площади. Во-вторых, огромное число обломков, затем трещина вдоль корпуса, его разрыв и изгиб, - добавил он.



Шуладзиньскй отметил, что взрыв мог произойти только в воздухе. Доказательством этому служат перевернутый корпус и отсутствие четкой вмятины или кратера на поверхности земли.



Доклад, представленный Шуладзиньским членам комиссии, свидетельствует, что причиной крушения были взрывы, произошедшие непосредственно перед посадкой.



Один взрыв произошел на левом крыле, примерно на середине его длины, что вызвало сильные местные повреждения и фактически разделение крыла на две части. Второй взрыв внутри корпуса вызвал его разрушение и разрыв на мелкие части.



Приземление (или падение) в лесистой местности, под каким бы углом и как бы неудачно оно ни произошло, ни в коем случае не могло вызвать такую фрагментацию структуры, которая была задокументирована..."





"...На первых кадрах с места крушения видна уцелевшая кабина пилотов. Однако на выложенных МАК в Смоленском аэропорту реконструкционных обломках этой кабины уже нет».



Убит критик «Докладов МАК» Евгениуш Вробель



По утверждению полиции, внезапно «пропавший» крупнейший польский эксперт по авиакатастрофам, профессор Технического университета Силезии, доктор наук и инженер Евгениуш Вробель, бывший польский замминистра транспорта, был убит в середине октября у себя дома, а его тело сброшено в лагуну.

Тело было найдено полицейским патрулем 18 октября на берегу лагуны Рыбницкий в Силезии. Полиция списывает убийство на его сына Гржегоржа Вробеля, которого арестовала 18 октября.

Мотив для убийства полицейские еще не придумали. Точная идентификация неизвестно чьего тела проведена не была.

Бывший начальник Вробеля, бывший министр транспорта Польши в бывшем правительстве от партии «Закон и справедливость» Ержи Полячек заявил, что он абсолютно не верит в полицейские утверждения о причастности сына Вробеля к убийству отца, так как семья Вробеля была строго христианской и никаких конфликтов в семье никогда не было.

В интервью газете «Наш дженник» бывший министр добавил:

«Незадолго до смерти Вробель в ходе частного разговора на одной международной конференции сказал, что не верит, что выложенные русскими в аэропорту Смоленский-Северный обломки какого-то самолета принадлежат рухнувшему польскому самолету».

Вробель был самым главным специалистом в Польше по электронному управлению самолетами и составлял экспертные заключения для польской прокуратуры с анализом утверждений русских в их «Докладах МАК».

Вробель был убит за 3 дня до представления русскими их окончательного «Доклада МАК».

Об убийстве Вробеля сообщило всего несколько польских оппозиционных СМИ и не сообщило ни одно (!) СМИ России, хотя его работа была связана с деятельностью МАК..." , этот мой материал, прилагаемый здесь в качестве комментария, был опубликован ещё в апреле 2015 г.):5 ЛЕТ КРОВАВОЙ "СПЕЦОПЕРАЦИИ" ПОД СМОЛЕНСКОМЗдравствуйте!На днях -- в связи с 5-й годовщиной трагической гибели под Смоленском польского президентского самолёта с президентом Лехом Качиньским и ещё почти сотней пассажиров и членов экипажа -- многие российские телеканалы и прочие "СМИ" почти непрерывно повторяли, что, мол, какая-то польская радиостанция обнародовала какие-то фрагменты записи из "чёрного ящика" этого самолёта, якобы подтверждающие утверждения российских властей об их невиновности в той трагедии. Однако, при этом почему-то совершенно не упоминалось о том, что "чёрные ящики" с того самолёта, как и его обломки, по-прежнему находятся в России, -- несмотря на многочисленные требования участвующей в расследовании той катастрофы польской стороны об их возвращении в Польшу...Кстати, недавно польские следователи обвинили одного из смоленских авиадиспетчеров в "умышленном доведении до авиакатастрофы" (вот, например, цитата с сайта радио "Свобода": "...Прокуратура дала оценку и действиям диспетчеров смоленского аэродрома Северный: одному из них будет предъявлено обвинение в умышленном, а другому – в неумышленном доведении до авиакатастрофы..."). По-моему, очевидно, что едва ли кто-то думает, будто какой-то смоленский авиадиспетчер, вдруг, самостоятельно решил угробить польский президентский самолёт с почти сотней пассажиров...Когда-то я занимался этой трагической темой довольно подробно -- вместе с Международным комитетом "Катынь-2", где я состоял и формально до сих пор состою. Расследование той смоленской трагедии являлось основной задачей данной общественной организации. Результатом этого расследования является написанный мной и одобренный (с помощью Интернета) большинством её членов соответствующий доклад, пару ссылок на который прилагаю.Конечно, можно было бы и более подробно продолжить это расследование, однако, к сожалению, по ряду причин, главной из которых я считаю целенаправленные действия российских властей (блокировку интернет-ресурсов "Катыни-2", "работу" с отдельными участниками этой организации и т.п.), на данный момент вышеназванный Международный комитет, увы, практически полностью прекратил свою работу... Кстати, в нём когда-то (в частности, в 2011 году) состояли многие весьма известные люди, включая, например, одного очень близкого родственника убитого гэбистами в Лондоне Александра Литвиненко (с этим родственником российские власти провели особенно большую "работу", после чего много раз показывали его, так сказать, "идеологически правильные" выступления по центральным российским телеканалам)...В конце данного текста прилагаю также несколько ссылок на другие -- в основном, совсем недавние -- публикации насчёт той смоленской трагедии апреля 2010 года.Доклад Международного комитета "Катынь-2" к годовщине авиакатастрофы под Смоленском (с дополнением 2012 года):Ссылки на некоторые недавние публикации по данной теме:Всем читателям -- всего самого хорошего!Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог:), г.Воронеж.P.S. Для тех, кто не любит открывать ссылки на незнакомые сайты (опасаясь разных "компьютерных вирусов"), попытаюсь добавить здесь и весь текст вышеупомянутого доклада:ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА "КАТЫНЬ-2" К ГОДОВЩИНЕ АВИАКАТАСТРОФЫ ПОД СМОЛЕНСКОМ (с дополнением 2012 года)1. ВВЕДЕНИЕ. Целью данного доклада является выяснение причин катастрофы под Смоленском польского самолёта 10-го апреля 2010 года и гибели находившейся в нём польской делегации, состоявшей из почти 100 человек (во главе с президентом Польши Лехом Качиньским).Данная делегация направлялась на траурные мероприятия, связанные с 70-летием убийства палачами из НКВД в Катыни (недалеко от Смоленска) и в некоторых других местах нескольких десятков тысяч пленных польских офицеров. Как известно, эти офицеры попали в советский плен в результате сговора сталинского режима с гитлеровским и их почти одновременного нападения на Польшу в сентябре 1939 года.2. Гипотезы об умышленном уничтожении данного польского самолёта и его пассажиров появились (в первую очередь - в Интернете) примерно через день или два дня после той катастрофы под Смоленском. Основанием для этих гипотез сначала послужили лишь несколько довольно странных фактов, в частности - необычные свойства тумана, внезапно появившегося над тем военным аэродромом под Смоленском, куда через несколько минут должен был приземлиться тот польский самолёт, и почти столь же внезапно исчезнувшего вскоре после той катастрофы. Причём, по ряду свидетельств, сразу после исчезновения этого тумана примерно на обычной высоте стали виднеться облака, что едва ли может быть совместимо с природным, естественным туманом. Неоднократно в Интернете появлялась информация о том, что необычная внезапность появления и исчезновения того смоленского тумана была зафиксирована в том числе и американскими спутниками. Между тем, давно известны и иногда применяются в разных целях способы получения искусственного тумана (в частности - путём распыления некоторых химических соединений серебра).Ещё одним странным и трагическим фактом, также послужившим основанием для появившихся почти сразу после той катастрофы подозрений, явилась объявленная в первый же час или в полтора часа после неё гибель абсолютно всех пассажиров того польского самолёта. В других схожих катастрофах при посадках авиалайнеров (особенно - на более-менее равнинных местностях, в том числе и покрытых мелким лесом) практически всегда очень значительная часть пассажиров (иногда даже большинство их) остаётся в живых...3. Очевидно, гипотеза об умышленном уничтожении под Смоленском того польского самолёта с его пассажирами не могла бы столь быстро возникнуть и столь широко распространиться, если бы среди доводов, свидетельствующих в её пользу, не было бы огромнейшего количества практически или даже юридически доказанных фактов прямой террористической деятельности правящего в России, а ранее - в СССР, режима. Причём, речь идёт не только о, так сказать, внутреннем терроре - от бесчисленных преступлений сталинщины внутри СССР до, например, знаменитых взрывов жилых домов в 1999г., геноцидных войн на Кавказе, известных политических убийств или терактов в «Норд-Осте» с Бесланом (спланированность которых властью фактически полностью доказана, например, Анной Политковской, Эллой Кесаевой и другими журналистами и правозащитниками). Речь идёт и о явных фактах международного террора - от известных убийств на Западе ряда белоэмигрантов, а также, например, Л.Троцкого и С.Бандеры, до регулярной поддержки кремлёвскими правителями разнообразных коммунистических и прочих «антиимпериалистических» сугубо террористических организаций, не говоря уж об откровенном развязывании ряда войн, включая, например, Финскую и Афганскую. Разумеется, сюда же нужно включить и произошедшие лишь несколько лет назад террористические убийства российскими палачами-гэбистами Зелимхана Яндарбиева в Катаре и Александра Литвиненко в Англии, а также постепенно увеличивающееся количество свидетельств насчёт соучастия российской власти и её агентов в осуществлении чудовищных терактов 11.09.2001г. в США (интересующиеся могут, например, найти в Интернете и прочитать посвящённые полностью или частично этому соучастию материалы под названиями «Бен-Путин и Аль-КГБ. Только факты», «Таиландское ТВ: Бут причастен к терактам 11 сентября» и «Мафия - ФСБ»).4. Примерно через 5 суток после той авиакатастрофы (т.е. 15-го апреля 2010 г.) в Интернете появился и стал довольно быстро распространяться интернет-пользователями длящийся лишь несколько минут документальный фильм, снятый на месте той катастрофы практически сразу же после того, как она произошла (до прибытия пожарных и врачей). В дальнейшем он стал именоваться в Интернете «фильмом Андрея Мендерея» - по имени или псевдониму его предположительного автора - молодого украинского журналиста или интернет-блоггера, предположительно убитого неизвестными в Киеве (причём, не сразу, а добитого уже в больнице) через день или два дня после обнародования данного фильма. Полностью проверить достоверность этой трагической истории с Андреем Мендереем на данный момент, увы, не представляется возможным...В этом фильме - в основном, на заднем плане - видны разные фигуры людей, двигающиеся в редком, мелком лесу вокруг частично дымящихся обломков самолёта или даже непосредственно из них. Более или менее явно видно, как одни из этих фигур стреляют в других, при этом звуки выстрелов слышны весьма чётко. С большей или меньшей чёткостью слышны и многие крики этих людей, причём - по свидетельствам тех, кто хорошо знает польский язык, - среди этих криков присутствует не только русская речь, но и польская.Чтобы читателям было понятнее, о чём идёт речь, здесь прилагаются короткие отрывки из двух текстов на эту тему, уже довольно давно размещённых в Интернете (ссылки - в конце соответствующих отрывков) и рассказывающих, насколько можно понять, о проводящемся в Польше официальном - хотя, вроде бы чуть ли не секретном - расследовании этой трагедии."...Генеральный прокурор Республики Польша Андрей Шеремет признал подлинность впервые опубликованного RUpor`ом любительского видео о расстреле российским спецназом пассажиров авиалайнера Ту-154, выживших 10 апреля 2010 года в катастрофе под Смоленском, назвал предварительные результаты расследования случившегося с польской стороны неудовлетворительными и потребовал немедленной отставки министра обороны Богдана Клиха....На видео засняты три двигающиеся фигуры, пистолеты, человек, выпрыгивающий из самолета, смех и слышен голос пилота, зовущего на помощь. Не исключено, что среди погибших от рук неустановленных лиц был и президент Республики Польша Лех Качинский... Автором видео является журналист Андрей Мендерей. Его зарезали ножом через несколько дней после того, как видео было выложено в Интернете..."«...Материалы следствия вряд ли получат процессуальное продолжение. Они будут засекречены. Правительство Дональда Туска сейчас как никогда ранее близко к взаимопониманию с россиянами и не захочет прерывать диалог», -- полагает собеседник RUpor`а.Экспертная версия оригинального смоленского ролика уместилась в 2 минуты 50 секунд. Видео снято на мобильный телефон.Дальнейший хронометраж приводится по последней версии видеозаписи. Авторские комментарии польских экспертов взяты в кавычки.0.24 - видно три неустановленных лица, скрывающихся за деревьями с правого фланга. «Спасательные службы?»0.41 - группа перемещается к центру объекта. Двое одеты в темно синюю или черную форму, а один - в ярку оранжевую, как у спасателей.Первая реплика: «Успокойся!»1.12 - из под обломков самолёта появляется человек в белом.1.15 - «Вы это видели? Человек в белом поднимает руку. Посмотрите еще раз в приближении и замедлении».Возможно, это был пилот, предполагают польские эксперты.1.33 - какие-то крики1.37 - Dawajte gnata! (?) - polGive me the gun! (?) - engПо-русски так и звучит: «Давайте гната (Гната)».«Гнатом» российские военные и спецназ со времен СМЕРШа-НКВД называют достаточно узкий спектр легкого стрелкового оружия пулеметной группы. В царской России слово «гнат» дословно означало «запал».1.39 - ОЧЕНЬ ОТЧЁТЛИВО ПО-РУССКИ: «НЕ УБИВАЙТЕ НАС!»1.45 - выстрел No. 11.49 - оператор произносит: «Ни х..я себе!»1.50 - виден человек в черном, выпрыгивающий из части самолета2.06 - выстрел No. 22.10 - звучит дружный хохот со стороны зафиксированной вначале группы2.12 - виден тот же самый человек в черном, который передвигается на правый фланг2.15 - человек в черном упал2.20 - смена плана под крики «Все назад! Уходим!»2.21 - выстрел No. 32.23 - выстрел No. 42.25 - 2.36 - детально показано убийство неустановленными русскоязычными жертвы No. 3. «Такое впечатление, что ему стреляли в живот».2.44 - опять звучит «Ни х..я себе!»..."Прочитав вышеприведённые отрывки, читатели, вероятно, могут догадаться и о том, чем, скорее всего, объясняется ещё одна странность, имевшая место почти через месяц после той смоленской трагедии. Имеется в виду внезапный отказ руководителей США, Великобритании, Франции, Италии и ряда других государств Запада приехать в Москву на празднование 9-го мая. Очевидно, при наличии серьёзных подозрений насчёт того, что в некоей стране правят не просто преступники, а вообще абсолютно "отмороженные" маньяки, едва ли будет много желающих ехать в эту страну на какие бы то ни было торжества...Разумеется, во всей этой жуткой смоленской истории, уже давно получившей название "Катынь-2", ещё рано что-либо утверждать абсолютно на все 100%, т.е. без малейших сомнений. Однако, сколь бы ни казалось кому-то всё вышеизложенное совершенно невероятным, любые другие версии случившегося - по всей видимости, ещё гораздо более невероятны. Как ещё можно объяснить появление в Интернете через несколько дней после гибели польского президентского самолёта тех вышеописанных видеосъёмок убийства говорящих по-польски людей на фоне самолётных обломков ? Если это - так сказать, "происки" недругов российской власти, то почему эта власть (вместе с бесчисленными подконтрольными ей СМИ) не разоблачает "фальсификаторов", почему она уже почти год абсолютно молчит об этих видеосъёмках, явно свидетельствующих в пользу того предположения, что польский самолёт был уничтожен умышленно, а его выживших пассажиров или пилотов добивали, чтобы не было опасных свидетелей ?... (Кстати, в Интернете есть разные по качеству версии этого видео. Не исключено, что российские власти могли специально запустить туда сильно ухудшенную и лишённую некоторых ключевых эпизодов версию, выдавая её за оригинал.)Среди множества интернет-комментариев к данной теме было и ещё одно предположение, "оправдывающее" российскую власть. Мол, она сама сфабриковала и запустила в Интернет вообще все эти "видеосъёмки Андрея Мендерея" -- чтобы, мол, на эту "удочку", так сказать, "клюнули" все разоблачители её многочисленных прежних преступлений (вроде известных взрывов домов, терактов в "Норд-Осте" и Беслане, множества политических убийств и т.п.), и чтобы тем самым они, мол, дискредитировали себя и все свои прежние разоблачения... Читатели могут сами оценить всю "правдоподобность" этой, мягко говоря, слишком хитроумной версии (едва ли стоящей серьёзного внимания).Итого, получается, что выбирать - похоже, особо и не из чего. Оба вышеупомянутых "альтернативных" предположения (а других вроде и не просматривается) - очевидно, ещё более невероятны, чем просто констатация подлинности, т.е. действительной документальности данного фильма с вышеизложенной частичной распечаткой его звуковых текстов...В завершение этой главы -- несколько интернет-ссылок на разные публикации, к которым приложен данный фильм Андрея Мендерея:5. Очевидно, выдвижение гипотезы об умышленном уничтожении по указанию российских властей польского президентского самолёта со всеми его пассажирами может иметь серьёзный смысл лишь при наличии хотя бы предположительных мотивов данного преступления. Обычно на этот счёт чуть ли не в самую первую очередь выдвигаются экономические мотивы, обусловленные, в частности, тем, что с Польшей, возглавлявшейся её президентом Лехом Качиньским, путинскому режиму было практически невозможно договориться на желательных для этого режима условиях насчёт транзита на Запад российских нефти и газа. Кроме того, со стороны Польши были вызванные разными причинами возражения на вступление путинской России в некоторые международные экономические организации... Однако, едва ли только в этом могут заключаться мотивы того, что было сделано с польским самолётом и почти сотней поляков 10 апреля 2010 года под Смоленском. Среди этих мотивов - по-видимому, не только денежно-политические, но и свойственные Путину как бы иррациональные мотивы. В том числе -- вероятно, месть Леху Качиньскому (чтоб, мол, другим "не повадно было") за его очень большую роль в поддержке Западом Грузии во время августовской войны 2008г., а также месть за то, что под давлением Польши Путину пришлось полностью признать ответственность своих "коллег"-энкавэдистов и одного из своих очевидных кумиров И.Сталина за убийство десятков тысяч поляков в 1940г. (т.е. за "Катынь-1").Кроме того, среди мотивов произошедшего 10.04.2010г. под Смоленском вполне могло быть также и намерение получить некие «секретные коды НАТО» (как и разные прочие секретные документы), вроде бы находившиеся - согласно некоторым сообщениям из Интернета - на том польском президентском самолёте.6. Казалось бы естественным, что при всех этих широко распространившихся подозрениях насчёт совершения тягчайшего преступления против множества людей, представлявших государственные структуры Польши, именно они - эти структуры - должны проявлять наибольшую заинтересованность и наибольшую активность в объективном и гласном расследовании всех обстоятельств той смоленской трагедии. Однако, хотя в какой-то степени это расследование вроде бы проводится (о чём здесь уже было упомянуто - в главе 4), но, мягко говоря, не слишком активно, да и с объективностью и, тем более, с гласностью данного официального расследования дела обстоят, судя по всему, далеко не самым лучшим образом. По всей видимости, это объясняется в том числе и, мягко говоря, нехваткой заинтересованности польских властей в настоящей объективности этого расследования. Дело в том, что основная часть нынешней польской правящей «элиты» оказалась у «руля» Польши в результате именно той прошлогодней смоленской катастрофы, повлекшей за собой отстранение от власти партии так называемых «консерваторов» (в которой состоял погибший президент Лех Качиньский) и чуть ли не абсолютное воцарение над страной партии так называемых «либералов» (членом которой является, в частности, премьер-министр Польши Дональд Туск, подозреваемый некоторыми поляками даже в прямом соучастии с российскими правителями в организации смоленской катастрофы). Причём, слова «консерваторов» и «либералов» здесь вовсе не случайно взяты в кавычки, поскольку сущность этих партий не очень адекватно отражена в этих словах. (В качестве пояснения можно упомянуть, например, что давно назревшая сугубо либеральная, т.е. расширяющая свободу простых людей, реформа - отмена воинской повинности - была осуществлена в Польше несколько лет назад именно при президенте-«консерваторе» Лехе Качиньском.)Есть, судя по всему, и ещё одна причина того, что расследование катастрофы под Смоленском проводится польскими государственными структурами не очень активно, мягко говоря. Скорее всего, власти Польши (да и других стран НАТО, кстати) просто не знают, что им делать в случае полного юридического подтверждения виновности российского правящего режима в умышленной организации этой чудовищной катастрофы...Однако, очень значительная часть польской общественности считает, что правду о той трагедии всё же нужно непременно выяснить, какой бы она ни была. В результате ряда польских общественных и журналистских расследований выяснено по данной теме уже очень многое (кое-что из этих выясненных обстоятельств - ниже). Всё больше и больше фактов по этому делу становятся широко известными в Польше, постепенно меняя преобладающее общественное мнение поляков. Можно упомянуть, например, о том, что не так давно (где-то примерно в конце прошлого года) брат погибшего президента - бывший несколько лет назад премьер-министром Польши Ярослав Качиньский - впервые стал говорить в своих публичных заявлениях о том, что он всё больше и больше склоняется к версии об умышленном уничтожении российской властью самолёта с его братом и ещё 95-ю пассажирами...7. Ещё здесь необходимо упомянуть про ряд выявленных (в том числе с помощью множества журналистов и интернет-блоггеров) весьма существенных обстоятельств, связанных с прошлогодней смоленской катастрофой, которые почему-то участники её официальных расследований (и российского, и польского, и вроде «международного» - т.е. со стороны авиационной организации «МАК») предпочитают практически полностью игнорировать. В частности, лишь косвенно из этих расследований можно понять, что почти до самой секунды катастрофы со стороны российских военных авиадиспетчеров происходило очень существенное искажение высоты и направления полёта (т.е. «глиссады») того польского авиалайнера. Причём, нет полной ясности (да и прояснять это даже польские следователи вроде бы не слишком настойчиво пытаются), виновны ли в этих искажениях сами авиадиспетчеры, либо какие-то неизвестные люди, предположительно находившиеся рядом с ними, либо ещё более неизвестные организаторы предположительного умышленного повреждения посадочной аппаратуры (или замены её на фальшивую) на том военном аэродроме... Как известно, пилот того польского президентского самолёта был, естественно, очень опытным, а приборы и двигатели на этом самолёте - согласно данным «МАК» («Международного Авиационного Комитета») - работали нормально даже и в последние секунды перед катастрофой. Однако, и по высоте, и по направлению полёта самолёт тот, как известно, летел в том странном тумане совсем не в сторону посадочной полосы...Кстати, почти сразу после той катастрофы в Интернете появилась и затем довольно широко распространилась фотография с пояснениями её, очевидно, автора, на которой показано, как на том смоленском аэродроме некие люди в военной и почему-то в милицейской форме что-то делают с посадочной аппаратурой (вроде бы изменяют направления прожекторов и то ли вкручивают, то ли выкручивают лампы). Эта подозрительная фотография довольно долго и широко обсуждалась в Интернете, но вроде бы никаких объяснений по её поводу со стороны российских или хотя бы местных смоленских властей до сих пор почему-то не последовало, хотя казалось бы, что эти власти должны быть заинтересованы в снятии с себя всяких подозрений... (Интернет-ссылка на эту фотографию:.)Помимо этого, в Интернете многократно появлялись разнообразные свидетельства того, что за 3 дня до гибели самолёта Леха Качиньского - т.е. 7-го апреля 2010г. - на том смоленском военном аэродроме была совсем другая (гораздо более совершенная) посадочная аппаратура, использованная при посадках самолётов В.Путина и Д.Туска, встречавшихся в тот день в Смоленске (и в Катыни). Однако, перед прилётом туда самолёта с делегацией, возглавлявшейся Лехом Качиньским, эта аппаратура почему-то была демонтирована... Данный факт, насколько известно, вроде бы даже не опровергается властями.8. Здесь основное внимание будет уделено некоторым примерам явной умышленной лжи российских властей и официальных пропагандистов по поводу обстоятельств той смоленской трагедии с польским самолётом. В частности, уже очень давно выяснилось, что ложью оказалось и то, что он якобы целых 4 раза пытался, вопреки указаниям российских авиадиспетчеров, сесть в тумане на том военном аэродроме, и то, что командир того польского экипажа якобы почти не знал русского языка (что, мол, сильно затрудняло его общение с авиадиспетчерами), и множество других первоначальных утверждений российских телеканалов и прочих официальных СМИ. Подобная ложь регулярно звучала и насчёт якобы «переданных польской стороне» так называемых «чёрных ящиков» с записями разговоров пилотов и разнообразных параметров внутри того самолёта. О передаче этих «чёрных ящиков» Польше в официальных российских СМИ объявлялось великое множество раз, но затем вновь и вновь оказывалось, что это - абсолютная ложь, и оба основных «чёрных ящика» почему-то остаются в России (лишь небольшой третий, дополнительный «чёрный ящик» -- полукустарного производства - вроде бы оказался в Польше, да и то, скорее всего, из-за некоего недоразумения, как сообщалось в некоторых СМИ). Вместо основных «чёрных ящиков» Польше передали лишь что-то из их скопированных записей... Кстати, кроме того, Польша также получила отказ со стороны российских властей и в ответ на многочисленные требования о возврате обломков того президентского самолёта (не говоря уж об остатках имущества его пассажиров, например - оружии охранников Л.Качиньского, якобы «не найденном»). Вроде бы за целый год российские «правоохранители» ещё не успели провести с этими ржавеющими обломками какие-то очень, мол, необходимые «следственные действия»... Подобные примеры можно продолжать долго...Как известно, ко лжи прибегают обычно лишь тогда, когда есть, что скрывать. Правда, иногда бывает, что лгут и просто от избытка фантазии, но здесь - явно не тот случай...9. Под конец - ещё несколько очень странных фактов, имеющих отношение к смоленской катастрофе. Один из них заключается в том, что тел довольно многих пассажиров того самолёта вообще, мол, «не обнаружено», а обнаружены, мол, лишь некие их «фрагменты биологического материала», -- будто бы самолёт тот не с 10-метровой высоты падал на землю при посадке, а с 10-километровой пикировал... В Интернете, например, многократно высказывались предположения насчёт того, что целью превращения тел тех пассажиров во «фрагменты биологического материала» вполне могло быть сокрытие огнестрельных ранений на этих телах...Ещё одним таким странным фактом является довольно широко распространившаяся по Интернету фотография оторванного крыла вроде бы того польского самолёта, которое испещрено множеством дырочек, очень похожих на следы от взрыва ракеты типа «земля-воздух» (ссылка на одну из публикаций данной фотографии -).Конечно, эта фотография заслуживает тщательного изучения специалистами, однако вовсе не исключена и вероятность того, что она могла быть изначально запущена в Интернет по указанию российских властей -- ради того, чтобы повести по, возможно, ведущему в тупик «ложному следу» тех, кто пытается проводить независимые расследования смоленской катастрофы.Кроме того, ещё в октябре на некоторых интернет-сайтах появился (и затем широко перепечатывался в Интернете с небольшими вариациями) весьма интересный текст, основанный на информации из одной весьма крупной польской газеты. Далее здесь прилагаются некоторые отрывки из этого текста, никаких опровержений которого вроде бы нигде не публиковалось (кстати, довольно очевидно, что эта «Gazeta Polska» - уже хотя бы исходя из её названия - вовсе не какой-то маргинальный пропагандистский листок, не отвечающий за свои слова).13.10.2010 - НОВЫЕ СВИДЕТЕЛИ. РАССТРЕЛЬНАЯ КОМАНДА ФСБ ДОБИЛА ПОЛЯКОВ, ВЫЖИВШИХ ПОСЛЕ ТЕРАКТАВаршавская газета Gazeta Polska в номере за 13 октября сообщила подробности ужасающего преступления... Газета указывает, что... прокуратура скрывает правду об этом преступлении. Согласно интервью представителя Польши при МАК Эдмунда Клиха, которое он дал московской газете МК, «некоторые поляки пережили катастрофу». Власти скрывают до сих пор от общественности, кто был ранен и каковы были последние минуты их жизни.Согласно официальному отчету..., все поляки якобы погибли в момент катастрофы. Клих, пока русские не выгнали его из Москвы, видел документы медицинского освидетельствования и слышал от коллег в МАК о раненых поляках. Его интервью об этом опубликовано на портале wPolice.plГазета отмечает: «Возникают очень важные вопросы. Почему польское правительство и прокуратура скрывают этот факт от семей жертв трагедии? Кто были эти раненые и кто выжил? Где точно их нашли? Некоторых отправили в больнице на машинах скорой помощи. Куда точно? Умерли ли они в дороге или на операционных столах? В результате каких ранений они умерли? Те, которые были в сознании, сказали ли они что-либо перед смертью?».Охранник Качиньского из БОР Янек Суровка задокументированно выжил в катастрофе. После катастрофы он позвонил своей жене в Польшу, сказал, что он серьезно ранен в ногу и сообщил: «Здесь происходят ужасные вещи». После этих слов связь оборвалась...Об этом сообщил газете один из журналистов, который был 10 апреля в Смоленске.Журналист попробовал связаться с женой Суровки Яцкой. Сначала Яцка согласилась с ним встретиться, но потом неожиданно замкнулась в себе и отказалась разговаривать на эту тему...Что такой разговор с выжившим в катастрофе офицером БОР действительно имел место,подтвердил журналисту брат жертвы трагедии.По информации газеты другой выживший охранник Качиньского также позвонил своей жене после крушения, но она выключила к тому времени связь. Этот факт может проверить прокуратура. Маргарета Вассерман, дочь покойного Збигнева Вассермана, услышала в телефонном звонке с мобильника отца сказанные по-русски слова. Это означает, что мобильник перешел на русского провайдера на территории России...Только что по телевизору выступил Антони Мацеревич, продолжает газета, и он сообщил, что большинство мобильников польских жертв было активировано. При этом эти люди знали правила и всегда выключали мобильники в самолете. «...При этом для активации мобильников требуется не несколько секунд, а по крайне мере четверть минуты», отметил Мацеревич.В свидетельствах о смерти некоторых поляков отмечено время смерти через 10-15 минут после катастрофы. Кто-то должен был указать, что смерть последовала именно в это время, и маловероятно, что русские записали время смерти «с потолка», заканчивает свою статью варшавская газета.Отдел мониторинга КЦ (взято со следующего сайта:10. ВЫВОДЫ. Сколь бы невероятной не выглядела изначально гипотеза об умышленном уничтожении 10-го апреля 2010 года польского президентского самолёта со всеми его пассажирами по указанию высших российских чиновников, однако, исходя из всего вышеизложенного, любые другие гипотезы насчёт причин той трагедии - многократно более невероятны, т.к. оставляют совершенно необъяснимыми слишком много несомненных фактов и их тщательно изученных обстоятельств. Криминальные интересы правящих в России гэбистов, давным-давно известных склонностью к террористическим методам достижения своих целей, похоже, всё больше расширяются за российские пределы, всё больше устремляются на наведение, так сказать, "нового мирового порядка"...Конечно, на всё это можно было бы возразить напоминаем про «презумпцию невиновности». Однако, это понятие, очевидно, может иметь какой-то реальный смысл применительно к «власть предержащим» лишь при наличии хотя бы более-менее независимой от этих властителей судебной системы. Увы, едва ли кто-то может, как говорится, в здравом уме и трезвой памяти искренне и всерьёз утверждать, - особенно, после ряда недавних знаменитых «процессов», -- что в России имеется такая система.Представить себе в нынешней России хотя бы более-менее объективный суд над её правителями за их очевиднейшие преступления, за их, в том числе, террористическую деятельность - например, за знаменитые взрывы жилых домов с «учениями» ФСБ в придачу или за организацию уже давно и тщательно расследованных за рубежом убийств З.Яндарбиева и А.Литвиненко - можно, увы, лишь при таком же богатом воображении, которое понадобилось бы, чтобы представить себе суд над Сталиным (например, за «Катынь-1») в СССР времён его правления...Международный Комитет «Катынь-2»,апрель 2011г.(Доклад составлен по поручению Международного Комитета "Катынь-2" Дм.Воробьевским, г.Воронеж).---------------------------------------------Дополнение 2012 года.---------------------За год, прошедший с написания, принятия и публикации данного документа, появилось очень много дополнительных фактов и свидетельств, полностью подтверждающих его выводы. В частности, в самой Польше огромное количество подобных фактов и свидетельств привело к тому, что уже далеко не только брат погибшего президента Леха Качиньского (Я.Качиньский) и его соратники по оппозиции, но и некоторые известные официальные лица открыто заявляют, что случившаяся 10-го апреля 2010 года под Смоленском авиакатастрофа была терактом, организованным российскими "спецслужбами". В частности, к такому выводу пришёл председатель официальной Парламентской Комиссии Республики Польша по расследованию той авиакатастрофы Антони Мацеревич.Ещё надо добавить, что рост количества открытых сторонников этого вывода -- даже среди официальных лиц -- происходит в Польше несмотря на ряд крайне сомнительных смертей, случившихся в последние примерно полтора года среди польских юристов и экспертов, расследовавших эту смоленскую трагедию (один из примеров этого приведён в самом конце данного дополнения)... Под мощным давлением общественности власти Польши вынуждены периодически требовать от "российской стороны" выдачи обломков президентского самолёта, а также его "чёрных ящиков". Однако, очень похоже на то, что данные требования эта "российская сторона" (т.е. путинская правящая группировка) по каким-то причинам вообще не собирается выполнять... Возможно, эти причины хорошо известны и официальной "польской стороне" (т.е. правительству Польши, укрепившему свою власть в результате той авиакатастрофы), которая вроде бы и не очень уж настаивает на своих вышеназванных требованиях...Далее прилагается несколько отрывков из рецензии на не так давно опубликованную книгу известного польского исследователя Лешека Шимовского "Теракт в Смоленске". Точнее -- отрывков из перевода этой рецензии, снабжённой небольшим куском из самой этой книги Шимовского. (Более полный вариант нижеследующего текста можно прочитать, например, на одном из сайтов Комитета "Катынь-2" или на блоге "Имхонет.ру":.) А сама эта рецензия на вышеназванную книгу была изначально опубликована редакцией довольно известного итальянского интернет-СМИ под названием "Paper Blog"."...Лешек Шимовский (родился в 1981 году в Кракове), окончил Варшавский университет, исследовательский журналист и фотограф, публицист (“Agora”, “Gazeta Polska” , “Najwyzszy Czas” , “ Warszawska Gazeta “, “Wprost” ). Участник телепрограмм “Misja Specjalna”and “30 minut extra” . Начиная с апреля 2010 года, ведёт журналистское расследование Смоленской катастрофы.В книге “Теракт в Смоленске” он приводит результаты своего расследования...""...В своей книге автор приводит заявление и свидетельство профессора Мирослава Даковского, мирового авторитета в области физики. Каждое предложение в книге очень важное и приближает нас к пониманию преступления...""...Отрывок из книги относительно посланных в Польшу спутниковых фото, сделанных 10 апреля:“Разговор с офицером службы внутренней безопасности:— При каких обстоятельствах эти фотографии оказались в Польше?— Та же самая американская разведка по собственной инициативе организовала встречи с представителями наших спецслужб. Мы приехали на одну встречу, которая проводилась за пределами Польши…Американцы сказали, что спутники NSA засняли весь полет “Туполева” и также зарегистрировали так называемую “катастрофу”.— Что конкретно засняли спутники 10 апреля?— Они засняли полет “Туполева” и момент посадки. На этих фильмах видно, что самолет приземлился в грязи в лесу около аэропорта. Он был несколько побит и поврежден, но приземлился благополучно. Фото, сделанные через несколько мгновений после этого, показывают уже разрушенный “Туполев” с разбросанными обломками. И на фото имеется “ощущение взрыва”.— Что случилось с этими фото?— Мы забрали их у американцев, а затем написали докладную записку на имя Кршистофа Бондарыка, главы службы внутренней безопасности, в которой мы доложили о встрече с американцами, передаче нам фото и приложили фото, которые нам дали американцы.Мы думали вначале, что последует реакция, что начальство в официальном порядке запросит помощи у американцев, раз эти фото оказались в наших руках. К нашему удивлению этого не произошло. На основе того, что мы слышали, Бондарык написал записку премьер-министру Туску, но Туск решил отклонить предложение американцев. Во всяком случае официальной встречи по этому вопросу не состоялось.— А неофициальной?— Неофициальная, да, была. На ней американцы сказали, что подобное поведение польского правительства является предательством национальных интересов и предательством союзников по НАТО. Они имели в виду, что Туск участвует в обмане вместе с Россией. Россия уничтожила следы убийства президента страны НАТО.— А что дальше случилось с этими фото?— Я не знаю. Спросите у Бондарыка или Туска. Но американцы дали нам копии этих фото и этих фильмов”.Следующий отрывок из книги относится к присутствию в контрольной башне в Смоленске полковника Краснокутского:“Самая крупная среди разведок мира— Конечно, русские дали ложную информацию, что не работали магнитофоны, записывающие разговоры с авиадиспетчерами. Мы получили записи разговоров авиадиспетчеров и разговоры Краснокутского с “Логикой”(что это такое, в книге не указывается — прим. автора рецензии).Я не буду рассказывать, как нам это удалось, потому что это государственная тайна. Я могу только сказать, что они диаметрально противоположны тому, что представил МАК. Записи были отправлены на перевод. Наш переводчик, который над ними работал, после перевода всего разговора чуть не упал в обморок от ужаса.В этой записи зафиксирована рекомендация, которую Краснокутский получил через “Логику”. Эта рекомендация подтверждает версию о теракте. Время было после 8.20. Сигнал из Москвы вызвал блокировку спутникового телефона президента Качиньского и прервал разговор с его братом”.После этого в аэропорту завыли сирены и появились группы поддержки от ОМОНа, врачи и спасательные команды от ФСБ. Среди них был полковник Никита Сергеевич Павленко, заместитель начальника ОМОН.На следующий день в разговоре с прокурором Павленко показал, что в субботу 10 апреля у него был выходной день, однако ему позвонил начальник и приказал отправиться в аэропорт Северный, где разбился самолет с польским президентом. Следователей удивило, что полковник Павленко, находившийся на другом конце города, умудрился доехать до аэропорта на машине всего за несколько минут.Польская разведка решила проверить эти обстоятельства, просмотрев телефонный трафик полковника. Оказалось, что полковнику Павленко позвонили в этот день только в 8.31, когда (согласно МАК) самолет с Лехом Качиньским все еще находился в воздухе.В разделе “Итоги — 10 главных моментов лжи о Смоленске” говорится:1. Полет президентского “Туполева” в Смоленск был зарегистрирован как международный полет.Ложь: Это был правительственный “Туполев” и его полет в Смоленск был военным полетом.2. Экипаж самолета был неопытным и делал ошибки, из которых главная состояла в том, что он проигнорировал рекомендации авиадиспетчеров и пытался приземлиться.Ложь: Пилоты были очень квалифицированными, обладали большим опытом и авиадиспетчер несколько раз дал согласие на посадку. сказав “посадочная полоса свободна”.3. В 8:41 после удара о березу “Туполев” перевернулся и рухнул на землю. Силой удара были убиты все пассажиры. Никто не выжил.Ложь: “Туполев” срезал дерево, получил вмятины, но произвел в грязи аварийную посадку. В 8:39 он был разорван на части термобарической бомбой, которая убила пассажиров. Всех выживших добили выстрелами из огнестрельного оружия.4.Фильм с выстрелами, сделанный на месте трагедии на мобильник Володи Сафоненко (рабочий станции техобслуживания около места трагедии — прим. автора рецензии) не относится к делу, а звуки выстрелов идут от разрывов боеприпасов одного работника польской правительственной охраны (Андрей Мендерей называется Володей Сафоненко — КЦ).Ложь: Этот фильм снял Володя Сафоненко. Звуки выстрелов идут от огнестрельного оружия, и фильм является доказательством убийства тех пассажиров, которые выжили во взрыве.5. С самого первого часа следствие велось совместно Польшей и Россией, и было плодотворное сотрудничество, и следствие осуществлялось в соответствии с самыми высокими стандартами.Ложь: Правительство Туска передало следствие по Смоленской катастрофе русским, и польская прокуратура с самых первых дней следствия не имела никаких прав. А сами русские с первых минут занимались обманом.6. С самых первых часов производилась большая забота о семьях жертв, им оказывалась юридическая и психологическая помощь, и давалось возможность участвовать в следственных действиях. Все останки были идентифицированы и привезены в Польшу.Ложь: Семьи жертв с самого начала подвергались унижениям. К материалам следствия доступ был затруднен. В Польшу были привезены закрытые гробы с запретом их открывать.7. Ввиду важности вопроса, русские и польские следователи с самого начала точно информировали общественность о ходе следствий и о наиболее важных выводах.Ложь: С первых же минут катастрофы мы имеем дело с мероприятиями по хорошо организованной дезинформации. Врали как русские, так и польские следователи. Врал МАК, врали правительства обеих стран.8. У русских спецслужб не было ни малейшего интереса убивать Леха Качиньского, так как через несколько месяцев он все равно бы перестал быть президентом и ушел бы в политическое небытие.Ложь: Лех Качиньский мог снова выиграть выборы. Он вредил русской империалистической политике, добивался членства Грузии в НАТО, укреплял независимость Польши, работал над роспуском службы военной разведки WSI и противился проекту соглашения с Россией по газу..."--------------------------Ряд весьма интересных материалов по данной теме можно прочитать также, например, здесь:И в самом конце данного дополнения -- два прилагаемых отрывка из материалов, расположенных по последним из вышеприведённых ссылок."...«У группы Мацеревича никаких иллюзий нет. Ту-154 был взорван.»Во время заседания в среду парламентской группы, руководимой Антони Мацеревичем из партии Закон и справедливость, Шуладзинький, глава австралийской компании, занимающейся исследованиями в области сопротивления материалов и процессов распада и деформации, представил основные моменты своего доклада.Через 2 недели его доклад будет обнародован и послан в прокуратуру.В ходе телемоста Шуладзиньский представил фото, на котором показан разброс большого числа обломков по огромной площади. Он подчеркнул, что часть фюзеляжа изогнута, передняя часть лежит сверху вниз, а задняя на крыше.Фото свидетельствует, что разрушения, как с точки зрения масштабности, так и с точки зрения их природы, были намного более крупными, чем те, которые могла вызвать аварийная посадка.Имеется несколько тысяч обломков, крупных и мелких. Механическое воздействие не могло вызвать такую структуральную фрагментацию, - указал он.Был взрыв. Какие у нас есть доказательства? Во-первых, все части самолета разбросаны по большой площади. Во-вторых, огромное число обломков, затем трещина вдоль корпуса, его разрыв и изгиб, - добавил он.Шуладзиньскй отметил, что взрыв мог произойти только в воздухе. Доказательством этому служат перевернутый корпус и отсутствие четкой вмятины или кратера на поверхности земли.Доклад, представленный Шуладзиньским членам комиссии, свидетельствует, что причиной крушения были взрывы, произошедшие непосредственно перед посадкой.Один взрыв произошел на левом крыле, примерно на середине его длины, что вызвало сильные местные повреждения и фактически разделение крыла на две части. Второй взрыв внутри корпуса вызвал его разрушение и разрыв на мелкие части.Приземление (или падение) в лесистой местности, под каким бы углом и как бы неудачно оно ни произошло, ни в коем случае не могло вызвать такую фрагментацию структуры, которая была задокументирована...""...На первых кадрах с места крушения видна уцелевшая кабина пилотов. Однако на выложенных МАК в Смоленском аэропорту реконструкционных обломках этой кабины уже нет».Убит критик «Докладов МАК» Евгениуш ВробельПо утверждению полиции, внезапно «пропавший» крупнейший польский эксперт по авиакатастрофам, профессор Технического университета Силезии, доктор наук и инженер Евгениуш Вробель, бывший польский замминистра транспорта, был убит в середине октября у себя дома, а его тело сброшено в лагуну.Тело было найдено полицейским патрулем 18 октября на берегу лагуны Рыбницкий в Силезии. Полиция списывает убийство на его сына Гржегоржа Вробеля, которого арестовала 18 октября.Мотив для убийства полицейские еще не придумали. Точная идентификация неизвестно чьего тела проведена не была.Бывший начальник Вробеля, бывший министр транспорта Польши в бывшем правительстве от партии «Закон и справедливость» Ержи Полячек заявил, что он абсолютно не верит в полицейские утверждения о причастности сына Вробеля к убийству отца, так как семья Вробеля была строго христианской и никаких конфликтов в семье никогда не было.В интервью газете «Наш дженник» бывший министр добавил:«Незадолго до смерти Вробель в ходе частного разговора на одной международной конференции сказал, что не верит, что выложенные русскими в аэропорту Смоленский-Северный обломки какого-то самолета принадлежат рухнувшему польскому самолету».Вробель был самым главным специалистом в Польше по электронному управлению самолетами и составлял экспертные заключения для польской прокуратуры с анализом утверждений русских в их «Докладах МАК».Вробель был убит за 3 дня до представления русскими их окончательного «Доклада МАК».Об убийстве Вробеля сообщило всего несколько польских оппозиционных СМИ и не сообщило ни одно (!) СМИ России, хотя его работа была связана с деятельностью МАК..." - 1 - 0