ПОЗИЦИЯ

Кавказ - колония России Россия уйдет с Кавказа - и станет лучше ей самой, кавказским народам и всему миру

Я уже много лет говорю, что Кавказ - это колония России. И что рано или поздно, но Россия уйдет с Кавказа. От этого будет лучше и ей самой, и кавказским народам, и всему миру.

Часто задают вопрос: "А вы уверены, что республики Северного Кавказа в состоянии самостоятельно развиваться как государства"?

Но ответ уже дала история.

Кавказ - один из древнейших очагов цивилизации на планете, северокавказские народы, большинство из них, живут на этой территории тысячелетиями, существуют города, например Дербент, история которых тоже насчитывает тысячелетия. За этот период они неоднократно создавали устойчивые развитые общества. Если брать даже последние двести лет - непрерывный колониальный натиск России, сопровождавшийся геноцидом, повсеместным применением тактики выжженной земли, разрушением экономики и природной среды.

И даже в этих условиях Кавказ сопротивлялся отчаянно. Можно вспомнить и Северо-Кавказский имамат (обычно его называют Имамат Шамиля, хотя Шамиль был лишь последним и самым длительным его руководителем) - государство аварцев и чеченцев, которое противостало Российской империи три десятилетия в очень тяжелых условиях, было полностью окружено территорией, подконтрольной русским войскам. И после распада СССР чеченцы смогли самоорганизоваться, чтобы дать отпор РФ в 1990-е годы.

И, разумеется, вспомнить черкесов, имевших мощную экономическую и общественную структуру, которая была в состоянии в течение ста лет отражать натиск Российской Империи. Государство восточных черкесов - Кабарда, было одним из самых развитых феодальных государств восточной Евразии с развитой структурой и феодальной иерархией, она сопротивлялась российскому наступлению несколько десятилетий, и была завоевано (1820-е годы) только после того, как из-за занесённой эпидемии чумы умерло более 90% (!) всего населения. На момент начала агрессии Империи в 1763 году численность кабардинцев превышала 300 тыс., после 1822 года - осталось около 30 тыс. И даже после этого кабардинцы продолжали сопротивление России до 1860-х гг.

За века своей истории кавказские народы пережили много катастроф, нашествий и завоеваний. Колониальное правление России - лишь одно из них.

Россия выступает и выступала именно как дезинтегрирующий фактор, она мешала и мешает свободному развитию народов Кавказа. Нет никаких оснований предполагать, что после ухода Российской Империи (в ее нынешнем виде) кавказское общество окажется не в состоянии залечить нанесенные колониальным рабством раны, не вернётся к нормальной самостоятельной жизни и не возродит здоровое дееспособное общество, которое там было издревле, и которое, собственно, и обеспечило существование Кавказа в течение столь долгого времени. Ведь более 2000 лет Кавказ существовал как отдельная цивилизационная сущность без экономической помощи и чуткого политического руководства Москвы. Москва окончательно оккупировала всю его территорию лишь 153 года назад.

Северокавказские народы в противостоянии с Россией продемонстрировали удивительную, даже беспримерную жизнестойкость и способность создавать очень жизнеспособные социальные структуры в очень тяжелых внешних политических и экономических условиях.

Опыт более чем столетних боевых действий на Кавказе показал, что кавказцы очень быстро оправляются от поражения, и буквально через несколько лет после "окончательного разгрома" вновь готовы к войне с Империей - причем войне той же степени интенсивности, что и до "поражения".

Как пишет современный российский автор про официально объявленное Петербургом победоносное завершение Кавказской войны: "Разве мог кто-то предположить, что уже через несколько лет после победы Восточный Кавказ забурлит вновь. Что бунт будет следовать за бунтом, расправа за расправой, и так вплоть до самой революции. Потом карательные отряды ОГПУ, точно следуя методике генерала Ермолова, установят в горах советскую власть. Потом Сталин, идя по стопам Александра II, очистит Кавказ от нежелательных элементов. Но лишь только империя ослабит свою железную хватку, лишь только повеет свободой, как все начнется сначала".

Для успешного и длительного военного противостояния нужна эффективная социальная структура. Именно ее наличие у кавказских народов обеспечило этот феномен сопротивления.

Тем более народы Северного Кавказа могут создать эффективную социальную организацию в мирных условиях.

Россия обязательно постарается после своего ухода сделать так, чтобы Кавказ был ввергнут в состояние кровавого хаоса. Эта тактика применялась ею неоднократно. Скорее всего, будет применена и сейчас. Национальная, экономическая и социальная политика Москвы на Кавказе во время всего советского периода, на самом деле - это последовательная закладка различных "мин замедленного действия". В Абхазии, в Южной Осетии, в Карабахе они взрываются и сейчас, в других местах - чутко спят у самой поверхности.

Поэтому есть вероятность, что какой-то период будет продолжаться состояние междоусобиц и локальных религиозных и межнациональных столкновений и даже войн. Хотя этот вариант не является неизбежным. Возможно, что его удастся избежать.

Но в любом случае хаос, если он и возникнет, будет не вечным. Способность к социальной самоорганизации и построению устойчивого общества народы Кавказа демонстрировали на протяжении тысячелетий.

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На фото: Александр Лебедь и Ширвани Басаев играют в шахматы. Хасавюрт, 31 августа 1996 года