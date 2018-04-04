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КругозорНАБАТ
апрель '18
НАБАТ

"Нельзя молиться за царя Ирода…"

После кемеровского кошмара

Больничный холл. Телевизионный экран. На экране - пустая площадь в Кемерово. Мемориал из детских игрушек. И по пустой площади печатает шаги вождь в окружении охраны. Отчаявшихся жителей города на площадь не пустили. Нельзя засорять телевизионные репортажи о страдающем отце нации.

В этой зловещей тишине, глядя на экран, на гору детских игрушек, я подумал еще и о детях Беслана, Норд-Оста, о детях из взорванных в Москве домов, о детях, потерявших из-за подлой бойни в Украине отцов - и вдруг явственно различил голос пушкинского юродивого. Как воющую сирену. На безмолвной сибирской площади.

"Нельзя молиться за царя Ирода"…
 
А ночью родились эти строки.

"Нельзя молиться за царя Ирода ..."
/А.С. Пушкин, "Борис Годунов"/

 

Из века в век являются знаменья
Клубами из зловещих новостей.
С пожаров начинаются правленья
Ничтожеств и калигул всех мастей.

И пламя всё охватит и разрушит,
Но тьма кругом - и не видать ни зги.
Безмолвие на площади игрушек,
Где ирод-царь печатает шаги.

В таких местах расставлены акценты
Средь стадионов, стелл и пирамид -
Горит рейхстаг. Горит торговый центр.
И крематорий Аушвица дымит...

По нам звонят, как будто SOS в эфире,
Колокола с утра и до темна...
Безмолвие на площади в Сибири.
На площади в Сибири - тишина.

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