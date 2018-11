Вселенная Стивена Хокинга

ПЕРСОНА НОМЕРА

Так уж случилось, что и место рождения, и место захоронения нашего современника выдающегося английского физика-теоретика Стивена Хокинга символичны. Родился он именно в столице графства Оксфордшир Оксфорде - британской научной Мэкке - известному благодаря старейшему в англоязычных странах и одному из старейших в Европе высших учебных заведений - Оксфордскому университету. А урну с прахом знаменитого исследователя черных дыр заложили в специальную нишу в Уголке ученых между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве.



Могила Стивена Хокинга

Родился Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) 8 января 1942 года, в 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а в 66-м стал доктором философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

Стивен родился здоровым человеком. Только лишь в юности ему поставили страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз (БАС) - неизлечимое дегенеративное нервно-мышечное заболевание. Врачи отпустили ему меньше двух лет жизни. А прожил учёный до серьёзной старости, хотя болезнь неуклонно прогрессировала. Да как прожил!..

Он не прекращал научную работу. Даже когда полностью парализовало конечности. И когда после операции на горле в 1985-м утратил способность разговаривать - всё равно работал.

Общался с помощью синтезатора речи, который разработали и подарили друзья. Некоторое время указательный палец правой руки ещё оставался немного подвижным, но вскоре подвижной в теле Хокинга осталась только одна из мимических мышц щеки. Вот через установленный напротив этой мышцы датчик Стивен Хокинг и управлял теперь специальным компьютером, дающим возможность общаться с окружающими.

Практически полный паралич не стал преградой для ученого, его жизнь, как и прежде была насыщенной. В апреле 2007-го испытал условия полета в невесомости - совершил путешествие на специальном летательном средстве; а в 2009-м даже собирался слетать в космос.



Хокинг испытывает состояние невесомости

Хокинг не был по образованию математиком, однако это не помешало ему являться превосхдным профессором математики. Даже будучи преподавателем в Оксфорде, ему приходилось проходить учебник, покоторому занимались его студенты, опережая тех в познаниях.

В 1965 году Стивен приступил к научным исследованиям в Кембриджском университете, в колледже Гонвилль и Киз. В 1968-1972 годах работал в Институте теоретической астрономии, в 1972-1973 годах - в Институте астрономии, в 1973-1975 годах - на кафедре прикладной математики и теоретической физики; в 1975-1977 годах преподавал теорию гравитации, а в 1977-1979 годах был профессором гравитационной физики.

В 1979 году Стивен Хокинг стал профессором математики и Лукасовским профессором Кембриджского университета (именная профессура в Кембриджском университете - одна из самых престижных академических должностей в мире), занимал эту должность до 2009 года. Потом - вплоть до 2014 года - научный руководитель кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета.

С 20-го - директор исследовательских программ Дэнниса Стэнтона Эйвери и Салли Цуй Вонг-Эйвери в Кембриджском университете.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и "испаряются".

В 1988 году за исследования черных дыр (совместно с физиком-теоретиком Роджером Пенроузом) получил премию Фонда Вольфа.

Профессор Хокинг обладае множеством наград, имеет 12 почетных званий, среди которых - член Лондонского королевского общества (1974), член Папской академии наук (1986), член Национальной академии наук США (1992).

Активный популяризатор науки, он в 1988 году опубликовал популярное изложение своих исследований в книге "Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр" (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), ставшей мировым бестселлером.

СОЗДАТЕЛЬ СВОЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

Он автор книг "Черные дыры и молодые вселенные" (вышла в 1993-м), "Мир в ореховой скорлупке" (2001г.) В 2005-м переиздал свою "Краткую историю…", пригласив в соавторы Леонарда Млодинова. Книга вышла под названием "Кратчайшая история времени". В соавторстве со своей дочерью Люси Хокинг выпустил научно-популярную книгу для детей "Джордж и тайны Вселенной" (2006г).

Стивен Хокинг поддерживал предположение Исаака Ньютона о том, что только физические законы не справились бы с возникновением Вселенной. Но британская газета "The Times" выпустила в своем номере некоторые выдержки нового труда Хокинга "Большой проект", в котором совершенно новый взгляд физика просто "не оставляет места для Бога". По мнению теоретика, мир создал сам себя, поддаваясь исключительно физическим законам.

Помимо выпущенного проекта, он сделал заявление, что наука находится на пороге новой единой теории создания мира, которая откроет все завесы бытия. Также ученый отмечал, что М-теория не останется без внимания, поскольку она выявит тайны параллельных миров и других неизвестных пока науке физических сил.

Уже более ста поколений людей складывают мозаику окружающего мира. Головоломка "есть ли законы у природы" не давала покоя ученым со времен Евклида. Теория суперструн и М-теория стали первым крупным достижением после теории Эйнштейна. В этих теориях содержатся дальнейшие доказательства того, что наша Вселенная - лишь одна из многих. В настоящее время только М-теория способна объединить теорию относительности и квантовую механику в связное целое, только М-теория способна создать "теорию всего".

Хокинг - яркий пример того, что когда врачи предрекают скорую кончину, нужно собраться и жить дальше. Таким образом, ему удалось победить свой диагноз почти на полвека, отложив на этот же срок фатальный исход.

Знаменитый физик-теоретик посвятил свои идеи о черных дырах и квантовой гравитации широкой публике. И хотя болезнь приковала его к креслу, она его не сломила. 30 лет Хокинг провел на посту ординарного профессора математики в Кембриджском университете.

- Он исключительный, - сообщил Найджел Ли, профессор клинической неврологии в Королевском колледже Лондона, в 2002 году.

- Я не знаю никого, кто жил бы с ALS так долго. Необычно не только прошедшее время, но и то, что болезнь, похоже, сгорела. Он, кажется, относительно стабилен. Такого рода стабилизация крайне редка.

Впрочем, спустя десять лет, когда Хокингу исполнилось 70 в 2012 году, такая реакция появилась у многих других ученых. Анмар аль-Чалаби из Королевского колледжа Лондона назвал Хокинга "экстраординарным. Я не знаю никого, кто выжил бы в течение такого времени".

Что же делает Хокинга отличным от других? Просто удача? Или трансцендентная природа его интеллекта каким-то образом остановила неминуемую судьбу? Никто не знает наверняка. Даже сам Хокинг, который хорошо разбирался в механике, стоящей за Вселенной, не мог объяснить. "Возможно, моя разновидность БАС сложилась из-за плохой абсорбции витаминов", - говорил он.

Сам Хокинг утверждал, что сосредоточенность на работе вкупе с его инвалидностью подарили ему годы, которые не были доступны для других. Любой другой в более физическом поле - скажем, сам Лу Гериг - не мог бы функционировать на столь высоком уровне. "Мне, безусловно, помогло то, что у меня есть работа и что обо мне хорошо заботились, - говорил Хокинг в 2011 году. - Мне повезло работать в области теоретической физики, одной из немногих областей, в которых инвалидность не является серьезным препятствием".

В любом случае Хокинг продемонстрировал невероятное мужество и силу воли: с боковым амиотрофическим склерозом можно и нужно бороться и жить.

В 2014 году вышел фильм про него, а за главную роль Эдди Редмейн получил Оскар. "Вселе?нная Сти?вена Хо?кинга" (англ. The Theory of Everything, дословно - "Тео?рия всего?") - английский мелодраматический фильм режиссёра Джеймса Марша. Фильм основан на мемуарах Джейн Хокинг "Travelling to Infinity: My life with Stephen", посвящённых отношениям с её бывшим мужем - физиком Стивеном Хокингом.

Вот несколько цитат человека, который никогда не сдается.

"Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их IQ, просто неудачники".

"Человек - единственное животное, которое знает, что его ожидает смерть, и единственное - сомневающееся в ее окончательности. Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить".

"Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь. Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными".

"Астрологи достаточно умны, чтобы делать свои прогнозы столь туманными, что их можно отнести к любому исходу".

"Всю свою жизнь я поражался тем главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти для них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс".

"Там, где есть жизнь, есть надежда".

"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной".

"Очень важно просто не сдаваться".

А вот - некоторые мысли из книг гениального ученого.

"В общей теории относительности нет единого абсолютного времени; каждый индивидуум имеет свой собственный масштаб времени, зависящий от того, где этот индивидуум находится и как он движется".

"Большой Взрыв можно считать началом отсчета времени в том смысле, что более ранние времена были бы просто не определены".

"Закон тяготения Ньютона говорит, что чем дальше тела друг от друга, тем меньше сила их взаимодействия".

"Сейчас мы знаем, что каждой частице соответствует античастица, с которой она может аннигилировать. (В случае частиц, обеспечивающих взаимодействие, частица и античастица - одно и то же.) Могли бы существовать целые антислова и антилюди, состоящие из античастиц. Но встретив антисебя, не вздумайте поздороваться с ним за руку! Возникнет ослепительная вспышка света, и вы оба исчезнете. Чрезвычайно важен вопрос, почему вокруг нас гораздо больше частиц, чем античастиц".

…14 марта 2018 года Стивен Хокинг ушел из жизни. Ему было 76 лет. Он умер у себя дома в Кембридже. Трое детей ученого: Люси, Роберт и Тим, сделали следующее заявление:

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и необычайным человеком, чьи работа и наследие будут жить на протяжении долгих лет".

