Холокост забыть нельзя

НЕРВ

Холокост (от греч. "всесожжение") - систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 гг. По данным Всемирного еврейского конгресса, число евреев, погибших в Катастрофе, составляет шесть миллионов человек; это число закреплено в приговорах Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками.

ДЮССЕЛЬДОР, РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР "ХОЛОКОСТ"

Недавно в Дюссельдорфе, в помещении Gerhart-Hauptmann-Haus Германо-Восточноевропейского Форума (Deutsch-Osteurop?isches Forum) прошла встреча с профессором Ильёй Альтманом, сопредседателем (наряду с известной писательницей и правозащитником Аллой Гербер) Российского научно-просветительского центра "Холокост" на тему "Память о Холокосте в России и на территории СНГ".

Во встрече, организованной при содействии сотрудников Gerhart-Hauptmann-Haus и общества "Deutsch-russische Freundschaft D?sseldorf - Moskau 1991 e.V.", приняли участие представители еврейских общин, в том числе члены и председатели советов ветеранов войны из Дюссельдорфа, Дортмунда, Кёльна, Дуйсбурга, Бохума, Вупперталя.

О докладчике. 63-летний Илья Александрович Альтман - российский историк-архивист, кандидат исторических наук, основатель и сопредседатель НПЦ "Холокост", профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Автор более 300 публикаций по стории революционного движения, источниковедению и историографии, архивному делу, истории Великой Отечественной войны и Холокоста, изданных в десятках стран. В 1991 году основал вместе с известным историком и публицистом Михаилом Гефтером первый в Восточной Европе Центр "Холокост".

КРОВЬ ГИТЛЕРОВСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА

- Как известно, антисемитская идеология была положена в основу программы Национал-социалистичеcкой партии Германии (NSDAP), принятой в 1920, и обоснована в книге Гитлера "Моя борьба", - начал свою лекцию профессор Альтман.

После прихода к власти в январе 1933 года Гитлер проводит последовательную политику государственного антисемитизма. Ее первой жертвой стала еврейская община Германии, насчитывавшая к тому времени более 500 тыс. человек. "Окончательное решение" (от нем. Endlosung) еврейского вопроса в Германии, а позднее в оккупированных нацистами государствах предполагало несколько этапов. Первый из них (1933-39) состоял в принуждении евреев к эмиграции посредством мер законодательного характера, а также пропагандистских, экономических и физических акций против еврейского населения Германии... А в ноябре 1938-го мир был потрясен событиями печально знаменитой "Хрустальной ночи", организованными гестапо в ответ на убийство в Париже немецкого дипломата, совершенное после насильственной депортации в Польшу 15 тыс. евреев. В ночь с 9 на 10 ноября были сожжены или разрушены все 1400 синагог Германии, разграблены еврейские дома, магазины, школы. 91 еврей был убит, несколько тысяч ранены, десятки тысяч отправлены в концентрационные лагеря...

Рассказывая о Холокосте на территории тогдашнего СССР, профессор Альтман подробно поведал о последних результатах исследований, имеющихся в распоряжении сегодняшней историографии.

- Систематическое уничтожение мирного еврейского населения нацистами было начато (впервые в Европе) сразу же после нападения Германии на Советский Союз. В нем участвовали четыре "айнзацгруппы" СС - "А", "В", "С" и "D" - приданные соответствующим группам войск вермахта; полицейские батальоны СС и тыловых частей вермахта; местные коллаборационисты, союзники нацистской Германии.

Тезис о борьбе с "жидобольшевизмом", при помощи которого советские евреи отождествлялись с коммунистами как главными врагами рейха, стал одним из лейтмотивов нацистской пропаганды. Любые акты сопротивления оккупантам в первые месяцы войны объявлялись "еврейскими акциями", а жертвами ответного террора становились преимущественно евреи (так мотивировались расправы с евреями Киева, где в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 было уничтожено несколько десятков тысяч евреев, и Одессы)...

Кстати, в зале присутствовал и фиксировал происходящее на видео известный режиссёр-кинодокументалист Владимир Георгиенко, бывший киевлянин, а сегодня житель Дюссельдорфа, первым снявший несколько документальных лент о трагедии Бабьего Яра, отмеченных международными наградами.

- "Айнзацгруппы", - продолжал профессор Альтман, - уничтожали всех евреев в сельской местности, а также в городах в зоне немецкой военной администрации (восточнее Днепра). В зоне гражданской администрации было создано несколько сот гетто, самые крупные из которых в Минске, Каунасе и Вильнюсе просуществовали до середины 1943. Они изолировались от остального населения колючей проволокой, внутреннее самоуправление осуществляли "юденраты" (советы старейшин), назначавшиеся нацистами для сбора контрибуции, организации рабочей силы и предотвращения эпидемий, а также распределения продуктов питания. Периодически проводимые расстрелы узников гетто, а затем и ликвидация всех их обитателей свидетельствуют, что нацисты рассматривали гетто как промежуточный этап в "окончательном решении" еврейского вопроса. Лишь на территории Транснистрии, захваченной румынскими войсками, уцелело около 70 тыс. узников гетто. Более двух миллионов евреев, проживавших на территории СССР на 22 июня 1941, погибли от рук нацистов и их пособников - местных националистов в Литве и Западной Украине.

Большую часть своей лекции профессор посвятил очень актуальной на сегодняшний день задаче Центра "Холокост" - установке памятников евреям, уничтоженным и погибшим за время Катастрофы. По данным Центра, только на территории России (исключая Крым, так как исследования проводились до марта 2014 года) находятся около 500 Ё

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ…

- И нашей задачей, - говорит профессор Альтман, - мы считаем установку памятников жертвам-евреям во всех этих местах. Причем, не просто памятной безымянной стелы, а памятника, на котором обязательно были бы отмечены конкретные имена и возраст уничтоженных людей. Это очень важно для сохранения памяти об этих трагедиях для будущих поколений. Чтобы вернуть достоинство этим жертвам. И вернуть достоинство нам, самим себе.

С помощью Центра на сегодня установлено в России 56 памятников. И работа продолжается.

Лектор привёл многочисленные примеры того, как обычные люди сегодня добровольно, на свои средства делают благородную работу по установлению таких памятников - в городах, селах, небольших поселениях, где установлены факты гибели евреев. В частности, упомянул одессита, установившего самолично полтора десятка памятников в Одесской области.

И, между прочим, эти добровольцы - не только евреи и даже не только бывшие советские люди. Пример: коренной немец из Дуйсбурга на свои средства уже семь лет подряд ездит в Украину с переводчиком, чтобы, разузнав предварительно об уничтоженных нацистами во время войны евреях, поставить им памятник в том или ином населённом пункте. Причем, как правило, не в крупных городах, а в небольших поселках и деревнях.

КОМИССАР ПОЛИЦИИ КЛАУС

Собравшиеся поведали еще об одном случае участия коренного немца в сохранении памяти о Холокосте. Этим уникальным человеком был недавно ушедший от нас дюссельдорфский комиссар полиции Клаус Дёнекке. Он по своей инициативе - без согласования с начальством (но позже одобрившим его инициативу, и предоставившим своему подчинённому даже отдельное помещение в Полицай-президиуме) - организовал музей, где собирал свидетельства уничтожения евреев во время Второй мировой войны… немецкими полицейскими, своими коллегами из Дюссельдорфа. После Клауса остался огромный собранный им и его друзьями-учеными архив преступлений дюссельдорфских полицейских, участвовавших в депортации и уничтожении евреев из России, Украины и Белоруссии.

Последнее свое расследование - о зверском уничтожении нацистами еврейского гетто в белорусском городе Докшицы в мае 1942-го - Клаус Дёнекке, увы, осушествить не успел…

Член дюссельдорфской общины доктор Владислав Коренблюм сказал, что пока мы сохраняем память о наших близких, погибших в период Холокоста, мы можем жить и двигаться дальше. Он упомянул о памятнике еврейским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, установленном недавно по инициативе Еврейской общины на дюссельдорфском еврейском кладбище.

Профессор Альтман призвал присутствующих участвовать в этом благородном деле сохранения памяти о жертвах Холокоста - установке памятников уничтоженным евреям.

После двухчасовой лекции прозвучало много свидетельств тех, кто пережил Холокост, и, конечно, было много вопросов профессору Альтману. Как без волнения слушать о судьбах, так или иначе связанных с Холокостом: о проживании в гетто в украинской Жмеринке и местечках Белоруссии, об участии в боях против фашизма…

Наиболее яркие эпизоды своей жизни сначала в Минском гетто, затем - после освобождения - в войсках рассказал дошедший до Праги 90-летний член дюссельдорфской общины Владимир Смолицкий, установивший памятник близким и знакомым, уничтоженным нацистами.

Собравшиеся выразили благодарность профессору Альтману за эту встречу и за подаренную им библиотеке дюссельдорфской Общины книгу "Сохрани мои письма", где представлены письма переживших Холокост. А в завершение мероприятия в дар Российскому центру "Холокост" был передан вышедший в 2014 году в Дюссельдорфе сборник "Взывающие. (Mahner)" - воспоминания людей, переживших трагедию Холокоста и живущих в настоящее время в Германии. Принимая сборник, Илья Альтман сказал: "Я впечатлен таким объемом работы по документированию воспоминаний жертв Холокоста, который проделали составители этой книги. Я желаю вам успехов в продолжении этой важной работы".

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На фото автора и Анатолия Якуба: профессор Илья Альтман; справка об уничтожении нацистами евреев в г. Докшицы.