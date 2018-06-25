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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорЗАРУБКИ В ПАМЯТИ
июнь '18
ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Коржавина не стало

Поэт и Гражданин ушёл, оставшись в памяти миллионов

…Я никак не мог взять в толк: с чего это вдруг папа, вернувшись из института, три "пары" своих лекций отчитав, принялся вместо обеда рассказывать маме о каких-то коржах. Из кухни, где шёл разговор, слышно не очень, а мне ведь интересно - ну, я пошёл к ним. И понял уже: вовсе не о коржах речь, а о запретном поэте Коржавине. Так я впервые услышал эту фамилию. Папа читал с листка папиросной бумаги стихи. Запомнились жёсткие слова:

"А в Праге, в танках, наши дети...
Но нам плевать на ужас мира -
Пьем в "Гастрономах" на троих".

И я узнал, что Коржавина за то запретили, что он вступается за антисоветчиков, а когда-то он вообще в ссылке был… Позже я всё больше узнавал о поэте, знакомился с его стихами.

Через много лет, уже в Америке, создавая "Кругозор", обрадовался неожиданной удаче: юодин из первых авторов, пожелавших сотрудничать с новым журналом - Ирина Чайковская - и её муж дружны с семьёй Коржавиных, живущих тут же, в Бостоне.

И Гостем самого первого номера "Кругозора" стал Наум Моисеевич. Ира взяла у него интервью, а Саша Марьин - её муж - сфотографировал великого поэта. Но это не всё - будучи уже почти слепым, Наум Моисеевич "наощупь" написал на листке бумаги напутствие "Кругозору" - то самое, что сейчас помещено возле логотипа журнала:

И началась творческая связь "Кругозора" с великим поэтом. Его стихи, интервью, статьи…

… - Да увидимся ещё, Бог даст, - говорил по телефону, прощаясь, Наум Моисеевич в ответ на моё поздравление с его днём рождения. Не увиделись - оказалось, не суждено. Скончалась Люба - супруга, друг и помощник поэта. Наум Моисеевич переехал из Бостона в Северную Карлину к дочери. 

…И вот - жуткое известие: Поэт и Гражданин ушёл на 93-м году жизни. Оставшись в памяти миллионов.

В этом же номере "Кругозор" публикует биографический очерк Ирины Чайковской - писателя, главного редактора американского журнала "Чайка" на русском языке - о Науме Моисеевиче Коржавине.

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Vladimir (Россия)   25.06.2018 22:40

"А в Праге, в танках, наши дети...
Но нам плевать на ужас мира -
Пьем в "Гастрономах" на троих".- не понимаю. Причём здесь те, кто в "гастраномах...на троих"?. Опять русские виноваты.
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Tatiana (Russian)   25.06.2018 22:45

Верно, Владимир! Поэт был недоволен, что русские пьют, курят, едят, вместо того, чтобы распрощатся со всем этим и выйти на Красную площадь в защиту чешских путчистов
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Elina (London)   25.06.2018 22:52

"Пьем в "Гастрономах" на троих", - это боль и обида поэта за свой русский народ, который равнодушен к чужой боли и для которого главнее "сообразить на троих", чем вся планета. И вы это отлично понимаете, но...А дальше думайте как хотите, только злорадствовать над этим и над великим поэтом -= подвижником сверх цинизма
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