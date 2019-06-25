Новая шутка Крошина

ЮБИЛЕЙ

И вот - прикол, который по-другому мало кто воспринимает - он утверждает, что ему… стукнуло 80.



И метрику норовит представить. Во даёт!

Юморист.

Карикатурист.

Сатирик.

Впрочем, спецкорр "Кругозора" в ФРГ Григорий Крошин - бывший в течение трёх десятилетий сначала фельетонистом журнала "Крокодил", а после "Перестройки" руководителем отдела, первым в тогдашнем СССР парламентским корреспондентом сатирического журнала, московским корреспондентом Радио "Свобода" и пр; автор сатирических книг, многих рассказов, сценариев и эстрадных пьес - известен читателям "Кругозора" не только карикатурами, но и блестящими эссе, интервью с известными политиками, литераторами, актёрами…

С юбилеем, дорогой Григорий!

Пускай он, при полном Вашем здравии, плавно перейдёт в продолжающийся уже годы творческий праздник сотрудничества с "Кругозором".

----------------------

Рис. Григория Крошина.