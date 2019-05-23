Бостонский любительский театр "Круг" обрел свой дом!

СОБЫТИЕ

Это событие было отмечено поистине в кругу друзей. В городок Норвуд, что южнее Бостона, приехали давние зрители театра "Круг", чей репертуар уже в течение многих лет вызывает внимание и постоянный интерес русскоязычной публики.



Художественные руководители бостонских культурно-образовательного центра "Макор" Владимир Фойгельман и театра "Круг" Юрий Рубенчик.

За более, чем два десятка лет, сколько было осуществлено постановок создателем коллектива и режиссером Юрием Рубенчиком! Не стану приводить весь список, вспомню лишь то, что сама особенно оценила и прочувствовала: "Дорогая Елена Сергеевна", "Я всегда улыбаюсь", "Дорога к счастью", "Ужин дураков", "В Альдебаран, Альдебаран", "Дорогая Памела", "Тот, майор и другие", "Сильные чувства"…



Труппа театра "Круг".

Но от каждой постановки остаются декорации, костюмы… Где их хранить? А для каждой новой премьеры нужно искать помещение в рент, где на короткое время за сжатые, ограниченные часы нужно установить свет, дизайн и пр. И обеспечить паркинг. И сделать еще бездну невидимой для зрителя работы. И быстро все убрать, когда спектакль окончен… И Юрий Рубенчик решается на вложение личных средств, зарабатываемых тяжелым инженерским трудом в одной из американских компаний - рентует часть этажа в здании, известном тем, что на его первом этаже находится привлекательный для любителей старины антикварный магазин. Перед входом - удобный паркинг. А поднявшись на второй этаж, до входа в интерьер театра вы попадаете в уютный, похожий на то, к чему россияне привыкли, - гардероб. Ура! "Театр начинается с вешалки!" - по завету К. Станиславского!

Следующее впечатление - зрительный зал. Он небольшой, всего на 42 места. И уже этим он создает впечатление студийности, экспериментальности, тяготения к малым формам. Сцена невелика, но взгляды из зала устремляются к ней. Здесь будут играть, жить в атмосфере условной театральности и в порывах эмоций, когда всё невысказанное прежде, вдруг получает счастливую возможность творчества. Высокие окна с левой стороны, что расположены вдоль зала, затянуты красивыми по- театральному темно красного цвета шторами. А в центре на потолке сияет модерная люстра, украшенная лампочками словно хрусталем на ветках!

Остается подождать предложенного гостям артистами и режиссером на этот раз.



Народный артист Украины Георгий Мельский.

Ничего официального быть не может. А что будет придумано, рассказано и показано?

Долго гадать не приходится. На сцену вышли выпестованные Юрием Рубенчиком молодые ребята. Время пошло! Каким же веселым радостным стал этот вечер! Не думаю, что артисты успели заготовить сценарий, но выдумок в поздравлениях, шутках, розыгрышах было много!

С нарочито серьезным видом появился на сцене участник нескольких спектаклей и друг театра - основатель и бессменный организатор культурного центра МАКОР - Владимир Фогельман, неся чем-то заполненное тяжелое ведро - типа колодезного, и долго "морочит голову" Юрию Рубенчику, пока тайное не становится явным, в ведре и впрямь был весомый предмет - шампанское! И оно закуплено и принесено было с намеком, ведь в перспективе премьера "Женитьба Фигаро" Бомарше, о которой у Пушкина: "Коль мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро"!

Cцены из спектаклей обыгрывались импровизированным текстом ведущими актерами.

Их лица, их маски, их амплуа зрителям полюбились. Но есть и смена, заявляющая о себе. Все молодые женщины изящны, пластичны, элегантны! Все мужчины от юных до зрелых располагают своими характеристическими чертами, своим обаянием. Этой труппе под силу совсем не легкий репертуар! И в самом деле, режиссер Юрий Рубенчик с его ироничностью, отменным литературным вкусом, умением распоряжаться сценическим пространством даже, когда оно минимально, ставит актеров в такие мизансцены, когда состояние их персонажей может быть остро прочувствовано зрителями.

А между тем, выступления, песенки, розыгрыши продолжались до той поры пока на сцену не вышел народный артист Украины Григорий Мельский. Если, к сожалению, нашей публике имя этого артиста не было известно, то имя режиссера, создавшего композицию, с которой выступал приглашенный из Нью-Йорка гость, знакомо всем очень хорошо. Роман Виктюк по стихотворениям Иосифа Бродского сочинил кажущийся слитым воедино из них монолог на фоне спроецированного на экране города Большого яблока. Читает Григорий Мельский мастерски, интонация его сдержана и скупа, нет ни напевности, ни декламационности, но обнажаются драматический смысл слова, ритм стихотворной строки, боль одиночества. Его пребывание на сцене задало высоту художественности всему вечеру… И к тому же было приятным подарком оказалось заснятое выступление самого Романа Григорьевича с приветственным словом театру "Круг".

В программу вечера были включены эпизоды из спектакля "Сильные чувства", в которых было много динамики, гротеска, пластики и танца! Мелодически выразительно вплетались голоса артистов…. Этот праздник заснят, и видеозапись можно посмотреть на сайте театра "КРУГ".. А потом, завершив праздник, начался банкет, где столы ломились от лакомств! Юрию Рубенчику неизменно помогает его замечательная жена Раечка, не только поддерживающая своего мужа во всех вложениях, отнюдь не являющихся инвестициями, но и постоянно участвующая во всех не прибыльных акциях мужа. Известно, что театр не может выжить без государственной поддержки, или поддержки меценатов или спонсоров. А они оба - рука об руку ради его мечты, совпадающей с его даром, вкладывают средства и силы в созданный им театр "КРУГ". Думаю, поскольку в театре не играют спектакли каждый день, то гастроли и других служителей Мельпомены в его помещении могут проходить вполне успешно.

Итак, ждем премьер. Бостонский любительский театр "КРУГ" обрел свой дом!