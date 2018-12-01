Докатился…

КТО ЕСТЬ КТО



Анатолий Кузичев

Когда-то Никита Сергеевич Хрущёв обещал показать "кузькину мать". Этого не произошло, но зато когда-то работавший на телеканале Царьград Анатолий Кузичев практически ежедневно присутствует на экране. Кстати, в Википедии, видимо, из скромности указаны разные передачи, над которыми он трудился, а вот канал Царьград, где он был абсолютно на своём месте и в своей стихии, почему-то отсутствует. Жаль. Так как это многое объясняет в его поведении. Однако, безусловно, у каждого свой вкус. Кузичев имеет право быть на экране, так как в стране достаточно тех, кому это нравиться.

Не пугайтесь, читатель, разбирать "творческий портрет" я не буду, и вообще не считал бы нужным марать бумагу, но в эфире передачи "Время покажет" 21 ноября 2018 года (с 12 до 14) "герой", как мне кажется, зашёл уже так далеко, что молчать просто нет сил.

Итак, разговор в студии о годовщине начала Евромайдана в Киеве и о фильме "Донбасс" режиссёра Сергея Лозницы - фильме, получившем очередной главный приз на международном кинофестивале в Испании и выдвинутом Украиной на соискание премии "Оскар" за 2018 год в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Как видите, предлагаемая тема достаточно интересна и злободневна.

Перед тем, как рассказать, что происходило в студии, позволю небольшое историческое отступление. В начале 60-х годов, после знаменитых гастролей Ив Монтана в СССР, в Париже была развёрнута скандальная выставка, на которой к ужасу и смеху европейцев было представлено советское исподнее. Да, европейцы, ещё не забывшие лишений Второй мировой войны, ужасались и смеялись. СССР возмущался, и даже снял из кинопроката фильмы, а из торговли - открытки с фото и пластинки с песнями "предателя" Монтана. Конечно, по сравнению с репрессиями цензуры, которые были введены против заявлений звездной пары Монтан-Синьоре с осуждением советской агрессии в Чехословакии в 1968 году, и фильма Косты Гавраса "Признание" (L'Aveu), то были только цветочки. Но нас сейчас интересует именно исподнее, которое "украшало", а точнее, уродовало жизнь простых советских людей и прежде всего женщин ещё совсем недавно - каких-то 35-40 лет назад.

Почему я позволил себе так подробно напомнить эту историю. Потому, что ведущий А.Кузичев с места в карьер просит показать на большом экране его любимые фотографии. На первой, датированной временами Евромайдана, написано: "Я девочка! Я не хочу в ТС (торговый союз). Я хочу кружевные трусiki i EC!" И внизу нарисованы нормальные женские трусики.

Да, это фото в российских СМИ уже цитировали четыре года назад, но тогда контекст был немного не таким, как в этот раз. На второй половине экрана фото из Одессы, датированное 2018 годом, где молодая девушка на задней площадке трамвая развесила на веревке своё исподнее и якобы сушит так бельё, ибо в доме у неё нет тепла. То, что бельё, тем более такое тонкое, легко сушат на ветру, и даже по старой российской, а соответственно и украинской традиции порой на морозе, ведущий не в курсе. То, что второе фото постановочно и соответствует современному понятию "фейк", он не замечает, для него не это важно. Ведущий возмущается, издевается - ценность украинской свободы в женских кружевных трусиках! Ну, наверное, своей любимой жене он по блату достаёт исподнее советских времён, о которых так часто ностальгирует. На вкус и цвет…

Но это только цветочки, дальше пошли ягодки. Звучит: "Сейчас мы покажем вам отрывок из фильма "Донбасс". Вместо фрагмента идёт нарезка из трейлера, но это не важно, важен комментарий. Персонажей фильма, простых людей, живущих на Донбассе, которые и снимались в фильме, "красавчик Кузичев" называет уродами, гоблинами. Да, не режиссёр Сергей Лозница, а ведущий Кузичев оскорбляет людей и получает естественную поддержку от "гастарбайтера" агентства "Россия сегодня" и бессменного представителя сепаратистов в российских студиях В. Корнилова, который с виртуозностью шулера достаёт из карманов то украинский паспорт, то так называемый паспорт ДНР. Сергей Лозница снимает простых людей, таких же, как те, кто сидят ежедневно в студии "Время покажет" или у телевизоров, ездят в вагонах метро, ходят по улицам как российских, так и украинских городов. Уродов в фильме нет. Точнее, нет уродов по внешности, по поведению есть.

Есть жертвы развязанной войны, жертвы пропаганды, жертвы провокаций - сытым студийным борцам за их права этого не понять. Как не в силах они понять, что система угнетения и подавления свобод намеренно превращала граждан в уродов. Моральных, обречённых не на жизнь, а на выживание. Как им и не понять все те унижения, которые испытывало множество женщин, раздеваясь в период советского изобилия и процветания, о восстановлении которого так мечтает А. Кузичев и ему подобные.

К сожалению такие передёргивания в исполнении А. Кузичева происходят почти ежедневно. Нет спора, для выпускника строительного института он начитан и легко перемежает свою речь цитатами, но, часто цитируя, видимо, особенно любимого им Даниила Хармса, он забывает напомнить публике и в студии, и у экранов о трагической судьбе этого писателя в СССР. Репрессированного и уничтоженного в лагерях ГУЛАГа вместе с множеством других и простых, и творческих людей, граждан многих стран, а не только СССР. Понимаю, как ностальгируют по тем временам А.Кузичев или В.Корнилов, да и многие другие, считающие ту жизнь в страхе нормальной и справедливой.

В завершение процитирую текст одной из сцен спектакля "Павшие и живые", который шёл на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке Юрия Петровича Любимова.

"Юрий Олеша делился замыслом своей новой пьесы. В небольшом украинском городе в школе был драматический кружок. Там училась и играла девочка. Она очень любила Шекспира. Началась война. Город оккупировали нацисты. Фельдфебель тоже очень любил Шекспира. Однажды он спросил у девочки - "какие цветы расцветают тут весной?". "А какая вам разница, ведь весной вас тут не будет", дерзко и самоотверженно ответила девочка. Фельдфебель был оскорблён в своих лучших чувствах и девочку расстреляли. Шекспира может прочитать каждый - главное самому оставаться человеком!". А не превращаться в самодовольного ведущего.

И последнее. Под конец своего пребывания в эфире уже не в первый раз ведущий называет всех, кто выходил на Евромайдан, "уродами" - без комментариев. У каждого свой взгляд! Но, напомню ещё одну цитату, простите за нескромность, из моего фильма "Пробуждение" (Хроника переломных дней) 1991 года (снятого вместе с В.Алейниковым). В финале фильма замечательный писатель Беларуси, народный депутат СССР Алесь Адамович, между прочим, автор сценария фильма "Я убил Гитлера" (в СССР сценарий был "положен на полку" и в прокат фильм, снятый по нему Элемом Климовым, вышел через много лет, только в годы перестройки и гласности, под названием "Иди и смотри") говорит: "Посмотрите какие у Вас красивые, свободные лица!" Да, у свободных людей всегда красивые лица, а у вертухаев - никогда! Тем печальнее, что одним из лиц лучшего канала страны является "персонаж", тоскующий по времени вертухаев.

Григорий Амнуэль (не мальчик для битья).