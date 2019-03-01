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КругозорРОССИЯ СЕГОДНЯНАБАТ
март '19
НАБАТ

Полковник Квачков - не глас вопиющего в пустыне

В РФ сейчас

Понятие "оттепели" с эренбурговских времен отзывается в душе теплом. Вдруг проявлявшиеся в России проталины казались хорошим предзнаменованием. Послабление с наказаниями, а тем более освобождение людей на этом основании из суровых мест заключения хотелось бы приветствовать бокалом доброго вина. Но...

19 февраля 2019 г. досрочно выпущен из долгого заключения полковние В.Клочков, некогда пытавшийся организовать покушение на А.Чубайса. Я помню в марте 2005 года сообщения о покушении на Анатолия Чубайса - заснеженную подмосковную дорогу, сугробы места залегания засады, подорвавшей бомбу и организовавшей стрельбу против эскорта машин Чубайса. 
 
Насколько эффективна российская тюрьма для перевоспитания заключенных можно судить по высказыванию освобожденного Квачкова почти на пороге исправительной колонии. Этот богобоязненный человек сообщил, что "Господь уберег эту особь от легкой смерти на той дороге. Потому что приберег для него какую-то другую. Если бы весной 2005 года все прошло, как задумали нападавшие, то его не стало бы за несколько секунд. Но Господь не дал этого сделать. А это значит, что потом будет по-другому". Убедительно звучит!..

Зло может быть прощено, но злу не должна создаваться обстановка предрасположенности, открытая линия для продолжения зла.

В мире редко бывает воплощение стопроцентного зла. В человеке адвокат-защитник всегда может выкроить что-то человеческое. К этому аспекту в Квачкове можно отнести оценки такого уважаемого человека со сложной судьбой, как Михаил Ходорковский. Волей недоброй судьбы эти два столь непохожих человека оказались в мрачный момент в тесном общении КПЗ в "Матросской тишине".

Сегодня на вопрос не устал ли он воевать, Квачков отвечает, что у Иоанна Златоуста в проповеди "Восемь слов против иудеев" дословно так: "Не устали ли вы, братия, бороться против иудеев? Нет. Если вы с Христом - вы не можете устать. Бремя Христово легко". Не устал. Я буду бороться до тех пор, пока смогу". "Полковник Квачков к бою готов", - констатирует журналист, берущий интервью.

Квачков говорит, что "только жиды и жидовствующие могут препятствовать освобождению" страны от угнетения. Только идея русского православного национализма может помочь России. Надо перестать бояться войны. "Война лучше мира". Задача нового народного ополчения проще, чем во время Минина и Пожарского: тогда в Кремле засели шведы, поляки и жиды. Сейчас там шведов и поляков нет.

Особо опасным являются не сами взгляды престарелого полковника, а их соответствие многим устремлениям достаточно большого числа так называемых патриотов, черносотенцев, всякого сброда. " Это лидер России и Русских! Этот Человек после переворота и освобождения достоин быть руководителем нашей Родины!" - такое мнение, увы, не редкость.
 
Пожилой человек пусть счастливо доживает свой век на свободе (если не отличится новыми "подвигами"). Но взгляды такого человека должны получить однозначную оценку, - особо далеко от позорного столба отпускать его может быть опасно.

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