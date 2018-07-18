Украина. Левко Лукьяненко ушёл

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

…В тот же день, когда Хорватия победила Россию на футбольном поле в Сочи, и когда были сказаны "сомнительные", с точки зрения официальной РФ, слова здравицы Украине, в той самой Украине, в Киеве умер "Националист номер один" Левко Лукьяненко. Соучредитель Украинской Хельсинкской группы. Политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины"". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Пан Левко был легендарной личностью в украинском политикуме. В свое время, в СССР, он был приговорен к расстрелу, а после отмены этого приговора четверть столетия просидел в советских тюрьмах и пробыл в ссылке как "буржуазный националист" и диссидент. И после стольких лет не был сломлен брежневско-андроповской охранкой - стал видным политиком, первым в знаменитом украинском "диссидентском" списке: Братья Горыни, Вячеслав Черновил, Степан Хмара…

Один из этого списка и по своему возрасту, и по образованию, и по интеллигентскому статусу и характеру - Вячеслав Черновил - имел все шансы стать новым президентом Украины. Не стал. Помешала внезапная и загадочная гибель в автокатастрофе… Пан Левко, пожалуй, имел гораздо меньшие шансы на президентство. Но его присутствие в первом эшелоне законодательной власти придавало позитивный и патриотический тонус практически всем власть предержащим. Его обращения последних лет к президенту Украины и к другим видным деятелям, этот факт доказывают.

Вот цитаты фрагментов его обращений в переводе на русский в хронологической последовательности - от последних к более давним.

Превратить украинскую оборонительную войну в интерциональную!

"Господин Президент! Начните мобилизацию на добровольной основе людей разных национальностей, прежде всего граждан бывшего СССР, в украинскую армию! Призовите правительства и народы, которые дорожат национальной свободой, к совместной борьбе против империи зла за освобождение московских колоний и свободного их развития".

Обращение к Надежде Савченко:

"Они не оценят величественного Твоего духа, если ты умрешь от голода. Ради самой возможности будущей твоей борьбы ПРОШУ Тебя прекратить голодовку!"

К президенту Порошенко:

"Вы ведь Президент - так значит, в условиях парламентско-президентской республики в вашей руке тяжелая гетманская булава! Так служите же Украине, а не олигархам!"

К проблемам объединения партий:

"Призываю пойти на объединение в одну партию на условиях: каждая партия отказывается от своего названия и на совместном съезде предоставляет объединенной партии новое название. Объединение следует делать быстро, чтобы к выборам 2015 году было больше времени для ознакомления избирателей с новой партией и ее названием".

Последнее - точнее, это было первое из цитированных обращений (по хронологии) датировано 28 мая 2013 года. Почти девяностолетний дед Левко и в последние годы своей жизни сохранял политическую активность и прозорливость. Чем-то он мне напомнил еще одного украинского ультра-националиста, Юрия Шухевича. Юрий Шухевич был сыном легендарного украинского борца за свободу от оков Империи Романа Шухевича.

Пардон, что пользуюсь высокими эпитетами (которые не особо люблю) и "штилем"! С Юрием Шухевичем я однажды встречался, и поскольку это был человек из высшей когорты украинских патриотов и борцов за Независимость, скажу и о нем несколько слов. Юрий Шухевич баллотировался на пост Президента и, если по чести сказать, шансы его были мизерны вовсе. Он был практически слеп и сильно болел. Годы ссылки не прошли даром (сына генерала УПА Романа Шухевича, десятилетнего Юрия энкаведисты отправили в специальный детский концлагерь). Но несмотря на слепоту, Юрий Шухевич очень четко сформулировал свою политическую платформу. Из нее многое, ой как многое, остается актуальным для Украины и до сегодня. Теперь мы, украинцы, например, убедились в прозорливости Шухевича-младшего: Украине ни за что, ни за какие - либо западные, либо восточные "коврижки" - НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЛИШАТЬСЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ! Слепой претендент в Президенты, единственный из тогдашних баллотировавшихся кандидатов, имел в своей программе именно ЭТОТ ПУНКТ!

Отошедший в вечность, почти девяностолетний старец Лукьяненко тоже многое понимал и давал прозрачную и честную оценку действиям теперешних политиков "при власти":

"Украиной 20 лет руководили не патриотичные силы, а люди, воспитанные в антиукраинском, промосковском духе. Они разворовали огромный промышленный потенциал, растянули его, уничтожили в угоду кому-то, увеличили число конкурентов украинским промышленным отраслям. Но даже несмотря на то, что пять миллионов украинцев от этого всего уехали за границу в поисках куска хлеба, в этом есть и положительный момент. Ибо все эти люди теперь, так сказать, невольно оказались "дипломатами от Украины". Они знакомят мир с Украиной, из их уст и испанцы, и португальцы, и жители других стран узнают, что Украина - это не Россия, что мы имеем отдельный язык, отдельные традиции. Украина опровергает московскую ложь. Это так же важно для утверждения украинской нации в мире!"

Это все, сказанное выше, уже само по себе полностью характеризует жизнь и личность "Националиста номер один".

Но были в его мировоззренческих установках и вещи довольно сомнительные. Перечислю их, ибо они также имеют отношение к нашему разговору о национализме и нацизме, грань между которыми бывает чрезвычайно размыта…

Из высказываний Л. Лукьяненко: "империя массово завозила московитов в Украину для размывания генетического кода украинцев". Он, кстати говоря, выступал почти в равной степени и против распространения российских СМИ в Украине, и также… еврейских! Антисемитизм чаще всего попахивает нацизмом. Нет дыма без огня - многих европейцев и настораживает присутствие в украинском политикуме соответствующего духа. Или, скажем, - душка…

Л. Лукьяненко активно выступал против присутствия русского языка на Украине, против назначения русских на высшие государственные посты. В частности, пан Левко костьми ложился против назначения этнически русской Раисы Богатырёвой на пост главы СНБОУ. Говорят, он также был даже принципиальным противником браков украинок с представителями других рас (в противном случае такая гражданка, по его мнению, обязана была уехать из Украины), против миграции в Украину "цветных". И так далее.

Но в числе очевидных "перегибов" пана Левка были и странные политические требования, которые в данном, сегодняшнем контексте уже не очень кажутся таковыми. А именно: Лукьяненко в 2010 году потребовал запретить морякам ЧФ РФ в Севастополе покидать воинские части без визы, хотя между Украиной и Россией безвизовый режим (был и остается до сих пор). Между тем, в тогдашних демаршах старого политического волка был свой резон и свой, как уже мы убедились, объективный подтекст. Ведь почему, если без обиняков и экивоков, был сдан Крым? Да потому - и это уже подтверждено многими экспертами - что и российские, и украинские моряки фактически братались и "кумовались", исходя из коварной имперской доктрины о якобы "братстве двух народов", а также из-за простых житейских обстоятельств. Россияне (именно военные) свободно гуляли по Крыму, отдыхали во время отпусков и увольнительных в одних и тех же ресторациях и "генделыках", что и военные украинские. И как было потом, в период военного кризиса, украинскому офицеру или солдату стрелять в "брата"-российского матроса? А стрелять надо было! Даже не ожидая приказов сверху! Ведь так полагалось по воинскому Уставу, который выше приказов из генштабов: защищать свою воинскую часть от любых посягательств любых внешних агрессоров. У украинцев взыграла совесть и наивная вера в "братские отношения" россиян. Россияне оказались менее совестливыми, к тому же, их военная мощь была усилена "вежливыми людьми" присланными "с материка"…

Вполне допускаю, что если бы тогда, в 2010-м, Украиной был бы введен для российских военных визовый режим в районе Севастополя (тогда казавшийся нелепостью), то это могло оказаться холодным душем для горячей головушки Путина, и многие российские военные "ястребы" три раза бы подумали, прежде чем пошли на военную авантюру с Крымом.

Странно также подумать, но если бы тогдашний президент Янукович (который тоже испытывал колебания, балансируя между интересами своей страны и чужой), если бы он пошел "по пути пана Левка", то, возможно, нынешняя карта мира была бы иной, более стабильной, то есть и мы не имели бы все, вкупе с европейцами и американцами и даже теми же хорватами головных болей, которые имеем сейчас.