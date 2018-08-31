Живая Вода

ПРОЗА

Я не врач, и потому давать медицинские советы считаю неэтичным. Однако то, что узнал от своего знакомого, так меня заинтересовало, что я решил поделиться с читателями. Может кому-то это окажется полезным знать.

С моим соседом Артуром, что живёт через дорогу, лет пять назад случилась беда. Он был заядлый велосипедист. Я имею в виду - не спортсмен-велосипедист, а просто, где только было можно, вместо автомобиля использовал он свой велик: и на работу, и в магазины, и в гости, если, конечно, не нужно было выезжать на автостраду. То есть, двигался он только по городским улицам. В один невезучий день, вернее ночь, эта привычка едва не стоила ему жизни. Но прежде, чем продолжить, скажу пару слов о нём самом. Этот парень, ему было тогда лет 35, серьёзно увлекался всякими народными лечебными средствами. Трудно сказать, почему у него возник такой интерес - никаких явных болезней у него не проявлялось; физически был он силён и ловок, работал руками на "стройках капитализма". Тем не менее, заимел он себе около-медицинское хобби: стал изучать различные лекарственные растения и снадобья, способы очистки организма, вёл здоровый образ жизни, продукты покупал только органические, воду пил фильтрованную, у себя во дворе выращивал какие-то травки и корешки. Короче говоря, знал массу оздоровительных методов не только теоретически, но и за своим собственным телом следил серьёзно.

Однажды пришла беда: как-то поздним вечером ехал он на своём велосипеде, никаких дорожных правил не нарушал, как вдруг на перекрёстке из-за угла прямо на красный свет вылетел на большой скорости грузовик. Сбил и подмял под себя Артура, протащил его под брюхом метров двадцать, а когда ему удалось из-под колёс каким-то чудом выкрутиться на обочину, негодяй-водитель умчался, даже не притормозив. Артур был серьёзно ранен - обе ноги его оказались переломаны самым жестоким образом. Не буду тут вдаваться в травматические детали, скажу лишь, что от невероятной боли он потерял сознание, а когда минут через десять пришёл в себя, увидел, что улица темна и пуста, его покорёженный велосипед лежит далеко на противоположной стороне, и там же валялся его рюкзачок с мобильником. Пытался он кричать и звать на помощь, но вокруг никого не было, да и голос у него стал немощен, так что никто его не слыхал, а проезжих машин, как на зло, не появилось. Пришлось ему ползти через дорогу к своему рюкзачку, волоча за собой перебитые ноги и оставляя на асфальте кровавый след. За четверть часа туда добрался, периодически теряя от боли сознание, однако дополз, достал телефон и вызвал полицию.

В госпитале его сразу положили на операционный стол, кости сложили и свинтили, потом поставили его на сильные антибиотики, и через два дня на инвалидной коляске прибыл он домой. Я ничего про это не знал, и сначала даже не заметил, что Артур исчез. Только помню, подумал - не переехал ли он куда? Где-то через полгода, когда выгуливал я своего пса, увидел Артура, медленно шагавшего по тротуару, опираясь на палку. Я подошёл и спросил, что с ним стряслось, и он мне ответил: "Если у вас есть время и желание выслушать поучительную историю, могу рассказать. Давайте только дойдём до кафетерия, присядем, там и поговорим". Так мы и сделали, завернули за угол, где была кофейня со столиками на улице, заказали себе по чашке кофе с круассанами, а собаке миску с водой. Когда пёс перестал вертеться, напился и успокоился у моих ног, Артур рассказал мне как его сбил грузовик и про удивительную историю своего исцеления.

- Когда меня выписали из больницы, обе ноги были в гипсе. Я живу один, помогать мне некому. Пришлось учиться массе вещей: как вставать с постели, как самому переползать в инвалидную коляску, как еду себе готовить в сидячем положении - вообще всему. К счастью, в нашем супермаркете можно заказывать продукты с доставкой на дом, так что хоть на шопинг не надо было ездить. Каждый день приходила медсестра и ставила мне уколы антибиотиков. Два раза в неделю за мной приезжала специальная машина и меня возили в госпиталь на обследование, делали рентген, брали кровь на анализ, гипс снимали и потом снова накладывали. Однако, прогресса не было, даже наоборот. Врач сказал, что раны заживают плохо, воспаление не снижается, и похоже, что антибиотики не работают. Я до того вообще никаких антибиотиков не принимал, но видимо инфекция оказалась устойчивой и средств против неё подобрать не могли.

Так продолжалось недели три, боль в ногах усиливалась, а однажды ночью поднялась температура. Я провалялся в жару весь следующий день, и когда стало совсем уж плохо, вызвал скорую и меня опять увезли в госпиталь. Там устроили консилиум, и хирург сказал, что у меня началась гангрена, и придётся ноги ампутировать. Сказал, что это единственный способ. Знаете американскую поговорку: для молотка каждый предмет кажется гвоздём, вот и у хирурга на всё одно решение - резать. Принесли мне бумаги на подпись, что я согласен на ампутацию. Прежде чем подписать, я спросил у него, сколько времени у меня есть на раздумье? Врач ответил, что если они в течении 3-5 дней не ампутируют, то может начаться сепсис и тогда мне не выжить. Я сказал: "Почистите рану, влейте мне очередной коктейль антибиотиков, и отправьте домой. Я дам ответ через три дня". Я знал, что играю с огнём, но решил поискать в нетрадиционной медицине какой-то шанс сохранить ноги.

Как только меня привезли домой, я засел за компьютер и на интернете стал читать всё про гангрену. Старался читать быстро, времени было в обрез. Одна статья меня заинтересовала: там говорилось, что иногда гангрену и другие инфекционные болезни можно лечить в гипербарической камере, наполненной кислородом. Иными словами, это такая закрытая капсула, где пациент некоторое время лежит в кислородной атмосфере повышенного давления. Как это работает? Больной дышит, кровь насыщается кислородом и разносит его по телу к больным тканям. Кислород - это сильный окислитель, от него дохнет всякая инфекция. Для нас кислород - это жизнь, а для патогенных бактерий - яд.

- Погодите, Артур, - перебил я, - всем известно, что кислород переносится по телу гемоглобином, который при дыхании насыщается кислородом почти до предела и больше, чем может, перенести не в состоянии. Как же тогда этот большой избыток кислорода, о котором вы говорите, доставляется к тканям?

- Это вы хороший вопрос задали. Гемоглобин тут не при чём. Он действительно больше своих возможностей перенести не может, а для лечения нужно очень много кислорода, куда больше, чем требуется тканям для нормальной жизни. Повышенное давление в камере насыщает плазму крови кислородом, и ткани получают его во много раз больше, чем обычно. То есть кислород не только переносится гемоглобином, но вообще всей кровью.

Я и раньше знал, - продолжал Артур, - что кислородом можно лечить разные заболевания. Вопрос только один - как его надёжно доставлять к тканям тела? Камера с повышенным давлением, конечно, хорошо, но долго дышать чистым кислородом совсем не полезно для лёгких, да и невозможно долго быть в такой капсуле. Я уж не говорю, что кислородная камера - это весьма рискованная штука. Малейшей искры довольно, чтобы всё полыхнуло огнём и взорвалось. Помните, как полвека назад в космической капсуле, наполненной кислородом, сгорели американские астронавты? Что же делать? И опять я читал всю ночь напролёт. Оказалось, что да, есть несколько куда менее опасных способов доставки кислорода к тканям. Один такой интересный метод - можно кислород просто пить. Буквально. У меня дома даже книжка оказалась, кстати, переведённая с русского языка, про кислородные коктейли, которыми в России когда-то лечили разные болезни, не знаю, лечат ли сейчас. Автор, если не ошибаюсь, Сироткин.

- Да, - сказал я, - помню ещё в детстве мой отец, он тогда работал главным инженером кислородного завода, принёс домой баллончик с кислородом и делал нам с матерью такие коктейли, вспенивая томатный сок.

- Ну вот, и вам это знакомо. Не только томатный сок можно вспенивать кислородом, годятся любые соки, даже молоко. Однако, сколько их выпьешь этих коктейлей, чтобы кровь накачать кислородом до нужного уровня? Никакого желудка не хватит. То есть, для профилактики может и хорошо, а вот для агрессивной терапии, которая была мне нужна, совершенно недостаточно. Мне это не годилось, нужен был метод более эффективный и, главное, быстрый - я ведь чувствовал себя как приговорённый к смерти. Попалась мне одна статья, где описывалось, как лечили пневмонию во времена 1-й Мировой войны, когда антибиотиков ещё не было и в помине. Метод был невероятно прост - врачи внутривенно вводили водный раствор перекиси водорода. Tот самый, 3-х процентный, который и сегодня можно за гроши купить в любой аптеке. Вы химию помните? В молекуле обычной воды Н2О есть один атом кислорода, а в перекиси водорода Н2О2 их два, и этот лишний атом кислорода легко выделяется при соприкосновении с органическими веществами. Перекись - это кислородная вода, или, если угодно, - жидкий кислород при комнатной температуре. Одна чайная ложа перекиси, содержит десять чайных ложек чистого кислорода. Это очень много. Поэтому неразведённую перекись водорода, то есть без примеси обычной воды, используют как окислитель для ракетного топлива.

- Артур, - спросил я, - если порезать, скажем, палец и рана воспаляется, а затем на воспаление налить перекись водорода, то возникает пена и рана очищается. Пена - это кислород?

- Да, перекись водорода, то есть кислородная вода, это антисептик, который безвреден для здоровых тканей, но для инфекции губителен. Это вещество довольно стабильное и может долго храниться, однако при соприкосновении с органикой, из жидкости выделяется атомарный кислород - мощный окислитель, который буквально сжигает любую инфекцию. Кстати, вот вам полезный совет - если у вас ангина и болит горло, полощите его каждые два часа 3-х процентной перекисью водорода, разбавив её один к одному чистой водой. Очень помогает. И ещё один совет - когда я чищу зубы, сначала сухую щётку окунаю в перекись водорода, а уж затем на неё кладу пасту. Это защищает дёсны от воспаления. Единственный, кто этим недоволен - мой дантист, так как я стал к нему реже ходить.

Но продолжим мою историю с ногами. Мне в госпитале при перевязках раны очищали перекисью водорода, это убивало поверхностную инфекцию, но внутри воспаление продолжалось - туда кислород не проникал. Я задумался: а как эту самую перекись водорода доставить в раны изнутри? Но ведь именно это делали военные врачи ещё 100 лет назад, когда лечили пневмонию без антибиотиков! Они вводили перекись водорода внутривенно и тем наполняли кровь кислородом, а он, в свою очередь, убивал внутреннюю инфекцию - бактерии и вирусы. Я подумал, а может в этом моё спасение? Сразу позвонил в госпиталь своему хирургу и попросил, чтобы они мне начали кислородную терапию, пусть вливают внутривенно перекись водорода. Но врач категорически отказался, сказал, что он про это ничего не знает, такая практика у них не принята, страховка за это платить не будет, а если со мной что случится - он вообще может потерять свою лицензию. Что было делать?

Я стал обзванивать знакомых и довольно быстро выяснил, что у нас в Калифорнии существует подпольная медицина. Вы, я уверен, знаете, что в США очень строгий контроль за лекарствами и методами лечения, поэтому больницы и врачи могут действовать только в рамках разрешённых правил. Однако, есть подпольные "знахари", которые лечат нетрадиционными способами, в том числе кислородом, хотя они при этом рискуют угодить за решётку. Меня связали с одним таким умельцем, сказали, что он своим пациентам вводит в вену озонированную воду от специального прибора озонатора, то есть тоже насыщенную кислородом, только другим способом. Он вскоре мне сам перезвонил, и я спросил его про перекись, использовал ли он её раньше, и какие были результаты? Ответил, что он вводил перекись внутривенно лишь одному пациенту с эмфиземой лёгких и это очень помогло, но при гангрене пока не лечил ни разу. Сказал, что многие его пациенты перекись водорода просто пьют, и это помогает им от многих болезней. Мы договорились о встрече, и наутро ко мне домой приехали лохматый дядька, весь в татуировке, и его девица, тоже вся разукрашенная, с кольцом в носу, а может и ещё где, я не проверял. Несмотря на первое пугающее впечатление, оказались они очень знающими и умелыми, привезли с собой шприцы, пластиковые пакеты с физиологическим раствором, вообще всё, что надо; прямо, как в клинике. Цену назвали вполне разумную, сказали, что я могу заплатить, когда поправлюсь. Порядочные люди. Имён своих не назвали, только псевдонимы, сказали, что будут ко мне домой приезжать в определённое время. Сразу же начали терапию. Добавили в пластиковый мешок со стерильным физ-раствором нужное количество концентрированной перекиси водорода и стали мне по каплям вливать эту жидкость в вену.

После первого сеанса у меня резко подскочила температура, градусов до 104 (40° Ц), но меня это не испугало - из научных статей я уже знал, что кислород активирует какие-то энзимы и возникает жар. Это нормально. Высокая температура держалась дня три-четыре, но я заметил, что ноги стали меньше болеть. Когда за мной из госпиталя прислали машину и повезли на очередную перевязку, врач раны осмотрел и сказал, что гангрена не увеличивается и с ампутацией пока можно повременить. "Видимо, - говорит, - антибиотики всё же работают". Про перекись водорода я ему, разумеется, не сказал. Зачем нервировать человека? Если бы он узнал, что я делаю за его спиной, мог бы вообще от меня отказаться.

Мои знахари вливали мне перекись ежедневно, постепенно увеличивая дозу. Воспаление пошло на убыль, жар вскоре спал, и через две недели врач сказал, что опасность миновала и мои ноги заживут. Очень удивился он такому неожиданному повороту от неминуемой ампутации к полному излечению. Вот таким образом кислородная вода меня поставила на ноги. В буквальном смысле.

- А сейчас вам больше внутривенно не вливают?

- Нет нужды, всё зажило, хожу почти нормально, но для профилактики я перекись водорода периодически пью. Кстати, это полезная штука - пить перекись водорода; вроде кислородных коктейлей, только много проще и куда эффективнее. Я вам очень рекомендую.

- А мне зачем? - удивился я, - вроде у меня нет никаких серьёзных заболеваний.

- Это вам так кажется, - усмехнулся Артур, - у всех что-то есть. Перекись водорода хороша и для наружного, и для внутреннего применения. Если есть проблемы с кожей - скажем, нагноения, ранки, ожоги, грибковые заболевания на ногах, то ежедневное промывание перекисью очень эффективно. А если изредка пить малые дозы, то это хорошо для профилактики и лечения массы болезней. Я вам только несколько назову: простуда и грипп, особенно во времена эпидемий, разные аллергии, рак, артриты, язвы, астма, диабет, ангина, воспаление дёсен. Список огромный, я и не помню его весь. Уверен, что вы для себя точно что-то там найдёте. Нет совершенно здоровых людей. По крайней мере, я таких не встречал.

- Вы упомянули рак. Это сложное заболевание, как на него может влиять кислород?

- Я не биохимик, - сказал Артур, - и тонкостей не знаю, но читал про два фактора: раковые клетки, в отличие от нормальных, любят расти в без-кислородной среде, а кислород для них губителен. Кроме того, кислород активизирует иммунную систему, что для рака тоже не подарок.

- Вы сказали, что перекись водорода можно пить, как лекарство. Каким образом?

- Очень просто, однако тут несколько важных факторов. Один - это найти пищевую перекись водорода, то есть без всяких добавок. Можно, конечно, купить в аптеке 3% раствор, только надо проверить, чтобы там больше ничего не было, кроме дистиллированной или очищенной воды. Самое лучше, через интернет заказать 35% раствор пищевого качества (food grade). Только имейте в виду, с ним надо осторожно - при такой высокой концентрации перекись водорода опасна, может серьёзно ожечь, вроде как уксусная эссенция, и её обязательно надо разбавлять. Хранить концентрат следует в морозильнике и добавлять в воду пипеткой по каплям. Если хотите попробовать, вот вам инструкция. Можете не записывать - всё очень просто. Используйте очищенную воду, чтобы в ней не было хлорки. Никакой газировки или минералки! Только простая хорошо фильтрованная вода. Начните с 3-х капель 35% перекиси на полстакана воды и каждый день увеличивайте по одной капле, и так всего до 20 капель на стакан воды. Пейте целый стакан три раза в день через 2-3 часа после еды и ничего после этого не ешьте в течении часа. К примеру, на третий день пейте три раза по 5 капель на стакан, на четвёртый день по 6 капель, и так далее. Ясно?

- А что делать, когда дойду до 20 капель?

- А потом всё в обратном порядке - снижайте по одной капле в день, вплоть до 3-х. Потом перерыв на пару месяцев. Но это примерные рекомендации, при серьёзных заболеваниях, режим может быть другой. Если вам приспичит, пойдите на интернет, там про это есть много информации. Только имейте в виду - увеличивать и снижать дозу нужно постепенно, по капле в день, не больше, иначе организм не успеет перестроиться и может наступить неприятная реакция.

- Если я не найду 35% раствор, то сколько добавлять в воду 3% раствора, который продаётся в аптеках?

- Аптечный раствор в 12 раз слабее, поэтому его надо в 12 раз больше. Каплями тут неудобно - устанешь их считать. Куда проще другая мера: одна капля 35% раствора эквивалентна 0.6 миллилитрам 3% раствора. Значит, в первый день влить в воду 1.8 мл, на второй - 2.4, на третий - 3, и так далее, добавляя по 0.6 мл. На 17-й день будет 12 мл, это максимум. Купите себе маленькую мензурку и ей измеряйте.