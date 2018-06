Памяти профессора Б. Льюиса

УТРАТА

В рассылке организации Scholars for peace in the Middle East (SPME), я получил сообщение о том, что 19 мая, не дожив всего несколько дней до своего 102-летия, умер профессор Б. Льюис, крупнейший историк и востоковед, специалист по взаимоотношениям ислама с Западом. Он - автор более 30 книг и буквально несчётного количества статей, человек, оказавший значительное влияние не только на научные исследования, но и на мировую политику. К примеру, он был очень влиятельным сторонником удара США по Саддаму Хуссейну. Льюис считал, что диктатуру уместно уничтожать внешней силой, отмечая, в то же время, что демократия есть сильнодействующее лекарство, которое можно давать пациенту, начиная только с малых доз, и лишь постепенно увеличивая их. Иначе возникает опасность убийства больного. Отрицатель геноцида армян в 1915 на том основании, что власти Оттоманской (Османской) империи не имели изначально плана убийства множества людей, он имел юридические проблемы во Франции, поскольку там отрицание геноцида наказуемо.

Я видел и слышал профессора Бернарда Льюиса один раз, в феврале 2002, в аудитории Хендлера института Трумэна при Иерусалимском университете. Отмечали его 86-летие. Сообщение о мероприятии я получил в рассылке организации "Профессора за сильный Израиль". Там рассказывали, что руководство университета организует встречу американского профессора с кучей евреев и арабов. В программе, помимо этого самого, тогда мне совершенно неизвестного Льюиса, значились в основном леваки, включая Ш. Переса, Ю. Тамир, проф. Б. Киммерлинга. Арабов представляли арафатовский "министр" Саиб Арикат и ректор университета Эль Кудс в Иерусалиме Сари Нусейбе. "Профессора за сильный Израиль" подобную встречу в разгар террористской войны, ведшейся местными арабами против евреев, справедливо сочли неуместной, и призывали её бойкотировать.

Я был только что после операции по удалению катаракты, один глаз ещё прикрыт, как у М. Даяна, повязкой. Но мы с женой поехали, чтобы не допустить сборища, поучаствовав в его срыве. По приезде никаких бойкотчиков не обнаружили, а поток идущих на двухдневное сборище нас просто внёс в зал. Уже тогда я владел техникой захвата сидячих мест, и мы оказались во втором ряду, сразу за каким-то сильно пожилым американцем, что я понял по позолоченным пуговицам его тёмно-синего костюма. Я сразу заподозрил в нём юбиляра, Бернарда Льюиса, и тут же возненавидел за предполагаемую левизну взглядов. Кругом были приметные лица, тогда часто мелькавшие на телевизоре - министры, депутаты, послы. В первый день не было Переса, но была Ю. Тамир, Ц. Ливни, А. Липкин-Шахак. В середине зала заметил Т. Коллека. Словом, "тут был, однако, цвет столицы".

Доклад Б. Льюиса был чем угодно, но не апологетикой мусульманству и исламу. Лишь придя через несколько дней в университет, я узнал, что Льюис - старый враг радикального, т.е. не просто призывающего к войне с неверными, а буквально воюющего с ними ислама. Льюис дожил почти до 102 лет. Выходит, энергичная борьба с исламизмом явно не сокращает жизнь. А возможно, она и удлиняет её!

Слушать Льюиса было определённо моментом удачи, но вопросов с подковыркой его доклад не порождал. Кроме, пожалуй, одного - как получилось, что именно такой человек собрал столько "леваков". Но этот вопрос некому было задать. Возможный ответ - такой авторитет просто определял интерес ко всей конференции. А вот к другим участникам конференции вопросы с подковыркой были. Так, я просто мечтал встретиться с профессором Киммерлингом, уже тогда сильно пожилым коммунистом, как и с другими леваками из научных работников. Моё отношение к этим людям можно было выразить, чуть перефразировав поэта, словами: "еврейского народа давний враг - он враг и мой, отъявленный и давний". И вопрос у меня к ним тогда был простой: "Какие у вас есть научные доказательства того, что предлагаемый вами отход к границам 1967 обеспечит Израилю спокойную и мирную жизнь?" Но вопрос этот, поскольку я знал ответ, имело смысл задавать лишь публично, причём чем больше стечение народу, тем лучше. Это был отличный способ продемонстрировать, что король левизны гол.

Председательствующий, президент университета М. Магидор, в своём вступительном слове говоривший о "жестокости с двух сторон", предоставил мне возможность задать Киммерлингу мой вопрос сразу после его доклада, который просто изобиловал оскорблениями и клеветой в адрес евреев и армии Израиля. Вообще, тогда левые были куда наглее, чем сейчас. Я представился и попросил ответить прямо и научно честно, как профессор профессору, на поставленный вопрос. Результат превзошёл все ожидания. У Киммерлинга был дефект речи, но он не стал писать ответ на вопрос секретарю для зачтения, а заорал сам. В зале был синхронный перевод, и всё сразу переводилось на иврит или английский. Так вот, синхронный переводчик извинилась и сказала, что перевести ответ Киммерлинга она не в состоянии. Это для меня был момент чистой радости. Больше я на этом заседании вопросов не задавал - председатель бы не дал. Но были, по счастью, и другие острые вопросы, к другим левакам - докладчикам.

На следующий день левой звездой была Ю. Тамир. Помню, как она сказала, что главную опасность для Израиля представляют не террористы, а поселенцы. Были у неё в ассортименте и другие гадости. Я опять был наготове и задал по сути тот же, а по форме несколько иной вопрос, с требованием доказать, как и чем опасны поселенцы для Израиля. Я стоял близко от неё и видел удивившую меня злобу в её глазах, когда она кричала "Такие, как вы, и стоящие за вашей спиной, толкают Израиль к катастрофе". За моей спиной никто не стоял. Тут она ошибалась. А вот пусть стыдную, но радость своим визгом она мне доставила. И прилюдно продемонстрировала в большой аудитории, что сказать по существу ей нечего. Спасибо и за это. Отличная это вещь - публичные дебаты, даже если у тебя не доклад, а всего лишь пара минут, чтобы задать вопрос или сделать краткий комментарий.

Замечу, что 86-летний юбиляр аккуратно посещал заседания.

Эта история научила меня тому, что нередко полезнее участвовать в дебатах, чем безуспешно пытаться их бойкотировать.

М. Я. Амусья, профессор физики. Иерусалим, 25.05.2018 г.