обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал 		  Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
Главная страница →
декабрь '16
КТО ЕСТЬ КТО

Марочка шутит

Мария Захарова - "лицо" российского МИДа - и её речевой энурез

"...что, зря люди - особенно "непородистые" - бегут из России? Правильная статья у вас в "Кругозоре" "По паспорту, но не по роже".  Её смело можно было бы назвать "И по паспорту, и по роже". Потому что ксенофобия в путинской России зашкаливает - "не таких" бьют не только в переносном, но и в прямом смысле. Как при фашистском режиме. В лучшем случае - не скрывается пренебрежение великороссов - как, например, в недавней телепередаче из России, когда блондинка и плясунья от дипломатии Мария Захарова с издёвкой перекривляла евреев..."

/Марат Чугун, Канада, Торонто. Из почты "Кругозора"/

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ТЕЛЕШОУ "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ" ОТ 13 НОЯБРЯ

"Захарова мало того, что позволяет себе отпускать антисемитские шуточки в духе наглых тёток с рынка, так ещё и делает это в прямом эфире передачи Соловьева, который не скрывает своего еврейского происхождения".

"Marina Lod
То есть наши люди с  Брайтон-стрит имеют такую силу, что могут подкупить миллиардера? Ай да евреи, ай да молодцы! И эта ... подает такую чушь на полном серьёзе. Интересно, для каких ослов она всё это говорит?".

"LUNA 171
"Те, кто смотрят телек, уже давно превратились в автоматические устройства, любую прошивку можно ставить. Если завтра по телеку сказать, что Путин - вор и едет а Магадан лес валить, то все 86% радостно поддержат))"

"Alex Man4
Это позиция российского МИДа или призыв к еврейским погромам?".

"ASintez
Официальная позиция российского МИДа..."

Читайте также

"Это плохие новости для Путина"

200 тысяч за голову журналиста…

Чеченцы бегут за границу. Почему?

Путин настоящий или двойник?

Художественный фильм "Отрыв"

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
фото

Boris Goldin (USA)   29.12.2016 00:50

Меня не может не волновать то, что неоднократно в заявлениях официального представителя МИД М.Захаровой четко звучат антисемитские высказывания.
На мой взгляд, госпоже Захаровой нравится открыто надсмехаться над моими земляками. Все это проходит безнаказанно. Случайно ли? Считаю, что человек с такими взглядами не может занимать подобную должность.
Но что делать, если министр иностранных дел на пресс-конференции может позволить себе высказывания типа «дебилы, блядь», то нет необходимисти и спикеру скрывать свою нелюбовь к евреям.
Недавно уважаемое издание NEWSru обратилось за разъяснениями в МИД РФ: отражают ли слова Захаровой официальную позицию российского руководства, соответствуют ли они нормам дипломатического протокола и считает ли это заявление антисемитским? Обращение осталось без ответа.
В России всегда евреев били по морде и по пятой графе, так продолжается и сегодня.

И еще. Иск против Захаровой подает агенство REGNUM. Согласно его заявлению она, «пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной дезинформации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов.” Получается, что ей ничего не стоит оскорбить кого-угодно.
  - 0   - 0

 

реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8

Реклама в «Кругозоре»: +1 (617) 264-04-51

Опрос месяца РЕАЛЬНО ЛИ СОЗДАНИЕ В УКРАИНЕ СИТУАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СКРЫВАЮЩЕМУСЯ В РОССИИ БЕГЛОМУ БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ВИКТОРУ ЯНУКОВИЧУ ВЕРНУТЬСЯ "НА БЕЛОМ КОНЕ"?
Вполне возможно - российским спецслужбам это по силам
Исключено
Трудно сказать
Самые обсуждаемые публикации
в последнее время
28
Дональд Трамп, "странный аттрактор"
14
По паспорту, но не по роже
5
Владимир Высоцкий. Правда о смерти
3
Трамп - мой кандидат
3
Нет, это не гестапо...
 
События в мире
 
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA
Интересное в мире
 
Строительство домов

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.