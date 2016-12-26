Главная страница → декабрь '16 КТО ЕСТЬ КТО Марочка шутит Мария Захарова - "лицо" российского МИДа - и её речевой энурез "...что, зря люди - особенно "непородистые" - бегут из России? Правильная статья у вас в "Кругозоре" "По паспорту, но не по роже". Её смело можно было бы назвать "И по паспорту, и по роже". Потому что ксенофобия в путинской России зашкаливает - "не таких" бьют не только в переносном, но и в прямом смысле. Как при фашистском режиме. В лучшем случае - не скрывается пренебрежение великороссов - как, например, в недавней телепередаче из России, когда блондинка и плясунья от дипломатии Мария Захарова с издёвкой перекривляла евреев..." /Марат Чугун, Канада, Торонто. Из почты "Кругозора"/ НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ТЕЛЕШОУ "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ" ОТ 13 НОЯБРЯ "Захарова мало того, что позволяет себе отпускать антисемитские шуточки в духе наглых тёток с рынка, так ещё и делает это в прямом эфире передачи Соловьева, который не скрывает своего еврейского происхождения". "Marina Lod

То есть наши люди с Брайтон-стрит имеют такую силу, что могут подкупить миллиардера? Ай да евреи, ай да молодцы! И эта ... подает такую чушь на полном серьёзе. Интересно, для каких ослов она всё это говорит?". "LUNA 171

"Те, кто смотрят телек, уже давно превратились в автоматические устройства, любую прошивку можно ставить. Если завтра по телеку сказать, что Путин - вор и едет а Магадан лес валить, то все 86% радостно поддержат))" "Alex Man4

Это позиция российского МИДа или призыв к еврейским погромам?". "ASintez

Официальная позиция российского МИДа..." КТО ЕСТЬ КТО Читайте также "Это плохие новости для Путина" 200 тысяч за голову журналиста… Чеченцы бегут за границу. Почему? Путин настоящий или двойник? Художественный фильм "Отрыв" Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: Кругозор в Facebook Добавить рекламное обьявление Boris Goldin (USA) 29.12.2016 00:50 Меня не может не волновать то, что неоднократно в заявлениях официального представителя МИД М.Захаровой четко звучат антисемитские высказывания.

На мой взгляд, госпоже Захаровой нравится открыто надсмехаться над моими земляками. Все это проходит безнаказанно. Случайно ли? Считаю, что человек с такими взглядами не может занимать подобную должность.

Но что делать, если министр иностранных дел на пресс-конференции может позволить себе высказывания типа «дебилы, блядь», то нет необходимисти и спикеру скрывать свою нелюбовь к евреям.

Недавно уважаемое издание NEWSru обратилось за разъяснениями в МИД РФ: отражают ли слова Захаровой официальную позицию российского руководства, соответствуют ли они нормам дипломатического протокола и считает ли это заявление антисемитским? Обращение осталось без ответа.

В России всегда евреев били по морде и по пятой графе, так продолжается и сегодня.



И еще. Иск против Захаровой подает агенство REGNUM. Согласно его заявлению она, «пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной дезинформации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов.” Получается, что ей ничего не стоит оскорбить кого-угодно. Меня не может не волновать то, что неоднократно в заявлениях официального представителя МИД М.Захаровой четко звучат антисемитские высказывания.На мой взгляд, госпоже Захаровой нравится открыто надсмехаться над моими земляками. Все это проходит безнаказанно. Случайно ли? Считаю, что человек с такими взглядами не может занимать подобную должность.Но что делать, если министр иностранных дел на пресс-конференции может позволить себе высказывания типа «дебилы, блядь», то нет необходимисти и спикеру скрывать свою нелюбовь к евреям.Недавно уважаемое издание NEWSru обратилось за разъяснениями в МИД РФ: отражают ли слова Захаровой официальную позицию российского руководства, соответствуют ли они нормам дипломатического протокола и считает ли это заявление антисемитским? Обращение осталось без ответа.В России всегда евреев били по морде и по пятой графе, так продолжается и сегодня.И еще. Иск против Захаровой подает агенство REGNUM. Согласно его заявлению она, «пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной дезинформации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов.” Получается, что ей ничего не стоит оскорбить кого-угодно. - 0 - 0