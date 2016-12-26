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Марочка шутит
Мария Захарова - "лицо" российского МИДа - и её речевой энурез
"...что, зря люди - особенно "непородистые" - бегут из России? Правильная статья у вас в "Кругозоре" "По паспорту, но не по роже". Её смело можно было бы назвать "И по паспорту, и по роже". Потому что ксенофобия в путинской России зашкаливает - "не таких" бьют не только в переносном, но и в прямом смысле. Как при фашистском режиме. В лучшем случае - не скрывается пренебрежение великороссов - как, например, в недавней телепередаче из России, когда блондинка и плясунья от дипломатии Мария Захарова с издёвкой перекривляла евреев..."
/Марат Чугун, Канада, Торонто. Из почты "Кругозора"/
НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ТЕЛЕШОУ "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ" ОТ 13 НОЯБРЯ
"Захарова мало того, что позволяет себе отпускать антисемитские шуточки в духе наглых тёток с рынка, так ещё и делает это в прямом эфире передачи Соловьева, который не скрывает своего еврейского происхождения".
"Marina Lod
То есть наши люди с Брайтон-стрит имеют такую силу, что могут подкупить миллиардера? Ай да евреи, ай да молодцы! И эта ... подает такую чушь на полном серьёзе. Интересно, для каких ослов она всё это говорит?".
"LUNA 171
"Те, кто смотрят телек, уже давно превратились в автоматические устройства, любую прошивку можно ставить. Если завтра по телеку сказать, что Путин - вор и едет а Магадан лес валить, то все 86% радостно поддержат))"
"Alex Man4
Это позиция российского МИДа или призыв к еврейским погромам?".
"ASintez
Официальная позиция российского МИДа..."