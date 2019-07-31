Художественый фильм "Любовь и наказание"

КИНОЗАЛ

До свадьбы - несколько дней. Невеста застает своего жениха в постели с другой женщиной. Чтобы отомстить, она решается на случайную связь с незнакомцем из бара - членом уважаемой и богатой семьи. Участник семейного бизнеса, он, узнав, что деньги были заработаны незаконно, решает навести в бизнесе порядок. Подчиняясь семейным традициям, он вынужден жениться на невесте своего покойного брата. Пути двух героев сериала пересекаются еще раз, когда они сталкиваются с запутанной борьбой, непоказанными тайнами и сложным выбором, который должны сделать. Перевесят ли традиции поколений внезапно вспыхнувшую любовь молодых людей?..