обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорКИНОЗАЛ
август '19
КИНОЗАЛ

Художественый фильм "Любовь и наказание"

Мелодрама (кинопроизводство Турции)

До свадьбы - несколько дней. Невеста застает своего жениха в постели с другой женщиной. Чтобы отомстить, она решается на случайную связь с незнакомцем из бара - членом уважаемой и богатой семьи. Участник семейного бизнеса, он, узнав, что деньги были заработаны незаконно, решает навести в бизнесе порядок. Подчиняясь семейным традициям, он вынужден жениться на невесте своего покойного брата. Пути двух героев сериала пересекаются еще раз, когда они сталкиваются с запутанной борьбой, непоказанными тайнами и сложным выбором, который должны сделать. Перевесят ли традиции поколений внезапно вспыхнувшую любовь молодых людей?..

Читайте также

КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Когда солнце взойдёт"

Художественный фильм "Когда солнце взойдёт"

ТВОЙ КОД

Когда б вы знали, из какого сора…

Когда б вы знали, из какого сора…

ЛИЧНОСТЬ

Классиком признан при жизни

Классиком признан при жизни

НЕВЕРОЯТНОЕ

Сверхдолгожитель

Сверхдолгожитель

ГОСТЬ НОМЕРА

Удивительный Казиник

Удивительный Казиник

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
Политика конфиденциальности

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Насколько опасен пример Украины для путинского режима?

Самые обсуждаемые

за последнее время

5
Убийства без следов
3
Осуществляет ли, по-вашему, Роскомнадзор политическую цензуру?
2
Совесть поколений
2
Родительский дом
2
Не заблуждайтесь!
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

01 Августа 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Санчо Пансы нового времени. Разбор украинских "полетов"

Вот ведь как полезно обращаться к классике! Ничто не ново под Луной, и поэтому не следует каждый раз изобретать велосипед или даже колесо вместо того, чтобы почитать внимательно старые "инженерные источники". Эта историко-литературная реминисценция родилась в голове недавно.…

31 Июля 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

СОН и ПОВАР

Осваивать рынок школьного питания Пригожин начал в 2007 году в Санкт-Петербурге, его фирма выиграла конкурс на обеспечение «бортовыми обедами» 85 школ Северной столицы, не имеющих своих столовых. На открытии первого комбината школьного питания прибыл сам Путин. Однако родителям деятельность бизнесмена не понравилось: цена обеда была высокой, а вкус и качество еды оказались сомнительным.…

28 Июля 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

НАШЕ БЕГСТВО ИЗ РУССКОГО АДА В АМЕРИКУ /Рассказ. Перевод с чеченского А. Полякова/

Нас было три школьных друга: Ваха Мааев, Саид-Ахмед и я. Мы учились /если это так можно назвать/ в школе №18 Соьлжа – гала (г. Джохар, бывшая крепость Грозная).…

6
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center