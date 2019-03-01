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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорНЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ
март '19
НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

Женщины и мужчины

Кто бы спорил…

Мужчина сказал - мужчина сделал, а расхлёбывать приходится женщине.

* ~ *

Мужчины делятся на тех, кто женщин клеит, и на тех, от кого они расклеиваются.

* ~ *

Женская логика прячется от  мужчин за пышными женскими формами.

* ~ *

Настоящий мужчина никогда не ударит женщину, но приударить за ней всегда готов.

* ~ *

Женщины - слабый пол, способный сделать из сильного пола подкаблучников.

* ~ *

Настоящий мужчина всегда поможет жещине выйти из трудной ситуации, в которую он её завёл.

* ~ *

Мужчины высоко ценят в женщинах ум, а за красоту им ещё и платят.

* ~ *

Если женщине не в чем выйти, тогда из себя выходит мужчина.

* ~ *

Мужчины любят глазами - до тех пор, пока перед глазами у них не начинают мельтешить.

* ~ *

Когда мужчины ходят налево, то считают это борьбой за правое дело.

* ~ *

Самые непостоянные женщины - это Музы

* ~ *

Сила слабого пола - в слабости к нему сильного.

* ~ *

Женщины как булочки - если их допекать, становятся сухими и чёрствыми.

* ~ *

C женщиной можно договориться, если саначала дать ей выговориться.

* ~ *

Сильный пол иногда носит на себе отпечатки каблуков слабого.

* ~ *

Женщину и картошку роднит умение строить глазки.

* ~ *

Мужчины сначала поедают женщину глазами, а уже потом ищут в ней пищу для своего ума.

* ~ *

В каждой женщине под слоем косметики скрыта тайна.

* ~ *

Женский склероз - это поменявшая ориентацию девичья память.

* ~ *

Если женщина скажет кому-то твёрдое: "Нет!", то нет-нет, да и пожалеет об этом

* ~ *

Каждая блондинка вправе утверждать, что она - светлая голова.

* ~ *

Ещё бы женщинам не ломаться - из ребра ведь!

* ~ *

Кроме гулящих, теперь есть гуглящие женщины…

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Не поздравляйте

Да, так было заведено в СССР - 8 марта женский день и надо поздравить всех девочек и женщин обязательно с их «половым, гендерным» днём, а 23 февраля – мужской?

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