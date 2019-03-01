Женщины и мужчины
Кто бы спорил…
Мужчина сказал - мужчина сделал, а расхлёбывать приходится женщине.
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Мужчины делятся на тех, кто женщин клеит, и на тех, от кого они расклеиваются.
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Женская логика прячется от мужчин за пышными женскими формами.
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Настоящий мужчина никогда не ударит женщину, но приударить за ней всегда готов.
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Женщины - слабый пол, способный сделать из сильного пола подкаблучников.
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Настоящий мужчина всегда поможет жещине выйти из трудной ситуации, в которую он её завёл.
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Мужчины высоко ценят в женщинах ум, а за красоту им ещё и платят.
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Если женщине не в чем выйти, тогда из себя выходит мужчина.
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Мужчины любят глазами - до тех пор, пока перед глазами у них не начинают мельтешить.
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Когда мужчины ходят налево, то считают это борьбой за правое дело.
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Самые непостоянные женщины - это Музы
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Сила слабого пола - в слабости к нему сильного.
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Женщины как булочки - если их допекать, становятся сухими и чёрствыми.
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C женщиной можно договориться, если саначала дать ей выговориться.
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Сильный пол иногда носит на себе отпечатки каблуков слабого.
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Женщину и картошку роднит умение строить глазки.
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Мужчины сначала поедают женщину глазами, а уже потом ищут в ней пищу для своего ума.
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В каждой женщине под слоем косметики скрыта тайна.
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Женский склероз - это поменявшая ориентацию девичья память.
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Если женщина скажет кому-то твёрдое: "Нет!", то нет-нет, да и пожалеет об этом
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Каждая блондинка вправе утверждать, что она - светлая голова.
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Ещё бы женщинам не ломаться - из ребра ведь!
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Кроме гулящих, теперь есть гуглящие женщины…