НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

Женщины и мужчины Кто бы спорил…

Мужчина сказал - мужчина сделал, а расхлёбывать приходится женщине.

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Мужчины делятся на тех, кто женщин клеит, и на тех, от кого они расклеиваются.

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Женская логика прячется от мужчин за пышными женскими формами.

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Настоящий мужчина никогда не ударит женщину, но приударить за ней всегда готов.

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Женщины - слабый пол, способный сделать из сильного пола подкаблучников.

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Настоящий мужчина всегда поможет жещине выйти из трудной ситуации, в которую он её завёл.

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Мужчины высоко ценят в женщинах ум, а за красоту им ещё и платят.

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Если женщине не в чем выйти, тогда из себя выходит мужчина.

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Мужчины любят глазами - до тех пор, пока перед глазами у них не начинают мельтешить.

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Когда мужчины ходят налево, то считают это борьбой за правое дело.

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Самые непостоянные женщины - это Музы

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Сила слабого пола - в слабости к нему сильного.

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Женщины как булочки - если их допекать, становятся сухими и чёрствыми.

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C женщиной можно договориться, если саначала дать ей выговориться.

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Сильный пол иногда носит на себе отпечатки каблуков слабого.

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Женщину и картошку роднит умение строить глазки.

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Мужчины сначала поедают женщину глазами, а уже потом ищут в ней пищу для своего ума.

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В каждой женщине под слоем косметики скрыта тайна.

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Женский склероз - это поменявшая ориентацию девичья память.

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Если женщина скажет кому-то твёрдое: "Нет!", то нет-нет, да и пожалеет об этом

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Каждая блондинка вправе утверждать, что она - светлая голова.

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Ещё бы женщинам не ломаться - из ребра ведь!

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Кроме гулящих, теперь есть гуглящие женщины…