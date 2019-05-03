Сталин. Вторые похороны

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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
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май '19
КИНОХРОНИКА

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Жизнь налаживается

Государственная дума РФ разрешила гражданам для личных целей заготавливать валежник: упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви.

22 Апреля 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Тут так нельзя!

В Украине граждане все - от президента до простого гражданина - доказали, что они выбрали Свободу, и главное - понимают, что это такое.

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