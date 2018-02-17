Операция "Оболонь" даст Украине полное доминирование над акваторией всего крымского побережья

НАБАТ

ВМФ Украины приступил к разработке плана операции "Оболонь", подразумевающей плотную блокаду Крыма со стороны моря, силами как собственно украинского флота, так и привлечённых союзников, - предупреждает Иоганн Вайс.

На первом этапе предусматривается скоростная постановка боносетевых заграждений, способных воспрепятствовать проходу любых кораблей и судов, как надводных, так и подводных, водоизмещением до 100 тыс. тонн.

Установку бон выполнят построенные по спецпроекту на британских верфях модернизированные крейсера-минзаги типа "Abdiel". Эти уникальные корабли способны развивать и длительное время поддерживать скорость до 41 узла (около 76 км/час), одновременно ставя двухрядное заграждение через кормовые лацпорта.

Именно высокая скорость, а также возможность одновременной установки сразу в шести (по числу кораблей) позиционных районах, позволяет специалистам говорить о высокой вероятности успешного завершения первого этапа операции.

Схема установки в значительной степени будет повторять архитектуру Гогландской и Нарген-Порккалла-Уддской противолодочных позиций, созданных весной 1942 г. кригсмарине с целью воспрепятствования выходу сил подплава Балтийского флота со своих баз на оперативный простор.

Разумеется, была произведена адаптация схемы к гидрогеологическим и географическим условиям Чёрного моря, а также учтены возможности современных средств обнаружения и воздействия на нарушителей.

По расчётам, с момента "Ч" развёртывание заграждений будет выполнено всего лишь за три, максимум четыре часа, что исключает возможность силового противодействия со стороны ЧФ России.

Общее командование группой крейсеров-установщиков будет возложено на известного британского адмирала Сейлора Муна (Sailor Moon), одного из ведущих специалистов в области нетрадиционного консалтинга Британского Адмиралтейства.

Созданная линия (на расстоянии 2-3 кабельтовых от береговой черты) будет иметь несколько (скорее всего 4) специальных ворот, с помощью которых станет возможным проход через неё легитимных кораблей и судов.

Охрана ворот возлагается на силы непосредственного (тактического) прикрытия, бронекатера проекта 58150 (58155) "Гюрза".

Оперативное прикрытие возложено на украинский флагман - линейный крейсер-фрегат "Гетман Сагайдачный", а стратегическое - на ракетные эсминцы и крейсера НАТО, посещающие Чёрное море в порядке ротации.

На случай возникновения совсем непредвиденных обстоятельств у выхода из Босфора на постоянной основе разместится авианосная группа ВМС США.

Таким образом, будет достигнуто полное доминирование Украины над акваторией всего крымского побережья, что создаст все предпосылки для проведения десантной операции, имея целью поставить под контроль ключевые точки на всём его (побережья) протяжении.

После завершения сосредоточения ударной группировки в устье Ла-Платы, последует сигнал к началу операции, в виде отключения России от SWIFT и Wi-Fi. Таким образом, будет нарушено функционирование всей российской банковской системы, что не позволит произвести финансирование организации противодействия, дав тем самым Украине преимущество, степень которого вполне достаточна и убедительна для тех, кто понимает.

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На фото - Мощный украинский суперфрегат "Гетман Сагайдачный"; мощная американская авианосная группа NAVY готовится к участию в операции.