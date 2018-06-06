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КругозорОТОВСЮДУНЕВЕРОЯТНОЕ
июнь '18
НЕВЕРОЯТНОЕ

Люди в очках действительно умнее

Британские учёные сделали уникальный метаанализ

Масштабное исследование обнаружило корреляции между высоким уровнем когнитивных способностей и генами, связанными с плохим зрением.

Британские ученые провели крупнейший в своем роде метаанализ возможных связей между когнитивными способностями и генетикой. Используя данные массовых обследований CHARGE и COGENT, а также генетической базы UK Biobank, специалисты охватили выборку численностью более 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 102 лет. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, Гейл Дэвис (Gail Davies) и ее коллеги по Эдинбургскому университету пишут, что им удалось найти "значимые генетические связи между когнитивными функциями, скоростью реакции и множеством показателей здоровья, включая зрение, давление и продолжительность жизни".

Так, более "способные" люди на 32 процента чаще несут гены, связанные с развитием близорукости, и на 28 процентов чаще носят очки.

Отличные когнитивные способности не всегда означают слабое здоровье: эти показатели отрицательно коррелируют с такими показателями, как частота заболевания ангиной, развития депрессии и рака легких, артрита и инфаркта.

Всего же авторы идентифицировали 148 участков генома, ассоциированных с высокими результатами в когнитивных тестах, и 42 участка, связанных со скоростью реакции.

Но стоит подчеркнуть, что корреляции еще не означают наличие однозначных связей явлений друг с другом.

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