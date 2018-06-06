Люди в очках действительно умнее
Британские учёные сделали уникальный метаанализ
Масштабное исследование обнаружило корреляции между высоким уровнем когнитивных способностей и генами, связанными с плохим зрением.
Британские ученые провели крупнейший в своем роде метаанализ возможных связей между когнитивными способностями и генетикой. Используя данные массовых обследований CHARGE и COGENT, а также генетической базы UK Biobank, специалисты охватили выборку численностью более 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 102 лет. В статье, опубликованной в журнале
Так, более "способные" люди на 32 процента чаще несут гены, связанные с развитием близорукости, и на 28 процентов чаще носят очки.
Отличные когнитивные способности не всегда означают слабое здоровье: эти показатели отрицательно коррелируют с такими показателями, как частота заболевания ангиной, развития депрессии и рака легких, артрита и инфаркта.
Всего же авторы идентифицировали 148 участков генома, ассоциированных с высокими результатами в когнитивных тестах, и 42 участка, связанных со скоростью реакции.
Но стоит подчеркнуть, что корреляции еще не означают наличие однозначных связей явлений друг с другом.