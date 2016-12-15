Да-да, очень повезло нашему президенту: управлять такой страной, как Россия, одно удовольствие. Любые ошибки, промахи и преступления властей оборачиваются неизменным одобрям-с. Помните миниатюру Михаила Мишина в исполнении Геннадия Хазанова?

- Я, местный житель, как и все местные жители…

- Я, вагоновожатый, как и все вожатые вагонов…

- Мы, бурильщики…

- Мы, носильщики…

- Мы все, как и все остальные…

- Решительно и всемерно…

- Целиком и полностью…

- ОДОБРЯМ-с!!!

С большой буквы! Потому что это - не глагол. Это больше, чем действие. Это - название эпохи. У людей был Ренессанс. У нас - Одобрям-с.

Он всеобщий!

Он торжествует во всех сферах жизни!

Когда кто-то орет, что он думает иначе, надо сперва убедиться, что он вообще думает. Даже отрицательный результат этой проверки пойдет на пользу. Ибо среди множества орущих мы сможем выявить уцелевших после Одобрямса думающих. Надо только попытаться организовать их размножение. Это долгий путь. Но только таким образом мы сумеем начать путь к действительно новой эпохе - эпохе Размышлямса, которая одна способна стать эпохой нашего Возрождения.

Со времени написания этой миниатюры прошло тридцать лет, а тема осталась такой же актуальной. Говорят, что это власть нас всех подминает и призывает; это не совсем так. 86 процентов населения и призывать не надо, они сами сделают все, что должно понравиться начальству.

Не так давно поминали годовщину убийства яркого политика Бориса Немцова, нынче убийство не менее яркого журналиста Анны Политковской. Официальная версия: заказчики этих преступлений не обнаружены. Ну, не обнаружены - так не обнаружены, - думают 86 процентов, начальству виднее. Им и в голову не приходит, что никто их и не собирался искать, если пойманного за руку заказчика попытки убийства Кашина даже не допросили. А уж карать коррупционеров из окружения президента - после так называемого "возмездие" экс-министра Сердюкова и его подруги за тотальное разграбление наших легендарных и непобедимых Вооруженных сил, в умах граждан поставило жирный крест на всю правоохранительную систему. Лапша, изготовляемая в промышленных масштабах, вешается на уши этой наивной части населения: виолончелист, оказавшимся другом президента, умудрился заработать $2 миллиарда, вчерашний подсудимый, избежавший лагерной шконки по специально для него объявленной амнистии, получает высокие должности, яхты для любовниц, самолеты для собак, квартиры бабушкам… Одобрям-с.

Поэтому на должности толмачей в России назначают людей, обладающих способностями врать, не краснея. В своей, ставшей знаменитой из-за плагиатов книге "Самые громкие преступления XXI века в России", экс-представитель СКР Владимир Маркин поделился выводами следствия: Политковскую заказал Березовский. И Литвиненко отравил он. Полоний купил в соседней аптеке и отравил. Теперь, когда загадочным образом "повесился" Березовский, СКР стало так остро его не хватать.

Ну, кандидатов на его место хватает: Госдеп США, жидобандеровцы Украины, Евросоюз, иностранные агенты в России, Пятая колона, либералы и т.д.

Может в консерватории что-то не так?