ТЕАТР

ИЗЫСКАННОЕ ТВОРЕНИЕ

Роман английской писательницы первой половины 20-го века Вирджинии Вулф "Орландо" не относится к широко знакомым для россиян. Имя автора обрело известность для слуха наших соотечественников главным образом, по названию пьесы Эдварда Олби - "Кто боится Вирджинии Вульф", хотя заголовок условен, английская писательница незримо освещает весь ход событий, не присутствуя как персонаж. Образ этой талантливой и душевно хрупкой, подверженной душевной болезни женщины воплотила в кино Николь Кидман, сыгравшая роль Вирджинии Вульф в фильме " Часы" по одноименному роману Майкла Каннингема.. Если сравнивать фотографии реальной Вирджинии Вульф с кинематографической, то при портретном сходстве представленная в кино ослепляет красотой. При этом создатели фильма и актриса не приукрашивают реальность, но так внимательны к деталям, что именно они - подробности тщательно воссозданного облика вызывают жгучую жалость к этой женщине, недолго жившей на земле(1882 -1941). Вот она разговаривает с мужем, вот пишет, вот болеет, вот надевает верхнюю одежду, чулки, туфли и выходит на улицу, чтобы дойти до реки Уз и броситься в нее… И тонет она не как Офелия, изображаемая в живописи лежащей на воде лицом вверх, а некрасиво, уходя под воду лицом, показываемая со спины, и последнее, что видит зритель до ее окончательного погружения, это нелепые , хотя и стройные ноги в чулках и туфлях, по-видимому это осень, холодно и жутко умирать безо всяких цветов…

Какая она была Вирджиния Вульф - представительница модернистской литературы? Об этом можно прочесть в ее биографии, вместившей раннюю потерю матери, травмы в отрочестве, причиненные сексуальными насилиями сводных братьев, трудные отношения с миром, любовь к искусству, брак, основанный на дружбе, любовь, возникшую не в соответствии с общепринятыми нормами ее времени…

Но более всего понять какой была Вирджиния Вульф можно из ее прозы.

Ее фантастический исторический роман " Орландо" завораживает неспешными описаниями, приверженностью к подробностям, дающими ощущение цвета, вкуса, запахов вещей, давно исчезнувших. Она сама пишет, что во времена королевы Елизаветы в 17-ом веке климат был другой, многие предметы пахли по-другому… И вводит в предметно-осязательный мир, в котором живет ее герой дворянин - аристократ Орландо. Читатели знакомятся с ним в его семнадцать лет. Он красив (по наблюдению автора особенно красивы его ноги), знатен, богат, образован, привлекателен для женщин и несчастен. Одиночество разъедает его душу. Вокруг него вьются молодые красотки, но та, на которой он задумал жениться - Ефросиния, в раздражении побила свою собачку, ее жестокость приводит его в ужас, и внушает ему отвращение к ней. Он порывает с ней.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШИ ЮНОШИ-ЖЕНЩИНЫ…

А однажды на приеме у королевы Елизаветы - действие романа начинается в 17-ом веке - он видит молодую красавицу - гостью из России княжну Сашу, в которую со всей пылкостью влюбляется. Предположительно, она из рода Романовых. Их встречи- катанья на коньках по замерзшей Темзе, объятья - все описано и передано одновременно и обстоятельно, и с тем огнем, что горит в душе Орландо, к которому благоволит сама уже старая королева… Но любовь эта - мираж, Саша покидает возлюбленного, уплывает на корабле, который ее уносит прочь, к родным для нее, чужим для него берегам… Так начинается полоса страданий Орландо. Он мечется от боли. Возвращается в имение с роскошным замком, дарованное королевой. Дает приют одному нищему поэту. Пишет сам пьесы, стихи и романы, по оценке автора высокопарно, архаично и не слишком талантливо. Нищий поэт, получивший его гостеприимство, высмеивает его творчество, причиняя ему ужасную боль унижения. И все-же Орландо старается жить и открывать возможности осмысленного наполненного существования…Для него важно все: слова, рифмы, цветы, ароматы, люди, природа, покой, мечты… После длительного периода медитативного существования он отправляется послом к туркам в Константинополь. И хотя женщинам он нравится, но после своей любви, пережитой так остро, не любит никого… В один из моментов такого критического состояния по воле автора с этим героем происходит необычайная метаморфоза: однажды утром он просыпается, и видит себя в женском теле.

Орландо отныне продолжает свою жизнь как женщина, осваивая природу поведения, поступков, чувств, свойственных женскому полу. Перемена пола, изменив его судьбу, ничуть не изменила его личности. Тут дело не в андрогинности, а в переселении души. Орландо- женщина также ранима, как Орландо - юноша. У нее такие же трудные отношения с другими людьми, такая же болезненно восприимчивая душевная природа, как у него… И такая же жажда любви, которая в итоге приходит и к Орландо- женщине. Полюбившийся ей капитан корабля дарует ей счастье материнства. Единением с природой, великим чувством любви к ребенку, таинством продолжения и постижения жизни заканчивается роман, в котором героиня Орландо уже живет в 19-ом веке и достигает начала 20-го…Действие романа необычно по своей протяженности. Уже не один век сменился другим, а Орландо все сохраняет свежесть молодости. Куда-то дальше и дальше как раскинувшиеся кроны могучего дерева распространяется чувственное экстатическое и мистическое ощущение от этого романа…

Проза Вирджинии Вульф воздействует своей выпуклой детально выписанной атмосферой столетий, подробным следованиям душевных движений главного действующего лица.… Сотканная из смеси психоанализа, рефлексии и эстетствующего взгляда на мир созданная этим автором книга относится к литературе, получившей название "поток сознания". Можно ли эту прозу воплотить, трансформировав в другие жанры? Знаменитый английский фильм 1992-го года "Орландо" с выдающейся актрисой Тилдой Суинтон отвечает на этот вопрос и убеждая, и зачаровывая. Более того, трудно себе представить, что после такого изысканно-утонченного фильма со всей роскошью натурных съемок, можно найти сценическое воплощение романа… Разве кому-нибудь посильно состязаться с фильмом?

Театральная бостонская компания Lyric Stage отваживается на свою версию. И предлагает по контрасту к фильму театральное решение, осуществленное минималистскими средствами. Адаптацию романа для театра осуществляет молодой драматург Сара Рухл. Инсценировку ставит режиссер А. Нора Лонг в маленьком студийном пространстве театра, отыгрывая все сцены на узкой площадке, ограниченной столбами-колоннами, под люстрой, которая могла бы сверкать, но закутана белым холстом, запрятана, словно давно прошло время парадных празднеств…

С временами играют и в спектакле, подхватив прием литературной игры в романе. Между колоннами иногда поставят ширмы, иногда ограничиваются платформой как постаментом для персонажей, но все, что происходит, происходит здесь. За исключением одной героини, которая явится и душой музыки, играя над сценической площадкой, под колосниками на виолончели, и любовью героя - Сашей, спускающейся иногда вниз - Элайз Арсенаулт. Художник -оформитель спектакля Ричард Водсворт Чемберс сумел выстроить действие на маленькой сценической площадке, уместив на ней сменяющиеся места действия . Одной из выразительнейших сцен становится вышеописанное в романе катание на коньках этой влюбленной пары…Позы конькобежцев в долгом скольжении словно продлевают зачарованность их влюбленных порывов… Они молча, рука в руке, отталкиваясь поочередно то одной, то другой ногой продолжают движение, переполненные экстатическим чувством…

АНТИЧНЫЙ ХОР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Едва ли все-же спектакль мог бы осуществиться, если бы на роль Орландо не была приглашена молодая актриса, недавно вернувшаяся из Лондона, Кэролайн Лоутон. Она появляется на сцене как юный паж в бриджах, длинноногая, высокая и стройная с широко раскрытыми, хочется сказать, распахнутыми светлыми глазами.. Конечно, верится, что перед нами юноша - пылкий, живой и вполне убеждающий мужской статью, по-мужски стоящий, кланяющийся, сидящий… Пластика тела в мужском обличье актрисой тщательно воспроизведена…Роль травести ей удается. Но свечение души торжествует надо всей техникой актерского мастерства.

Все остальные персонажи представлены как античный хор из пяти исполнителей, играющих по несколько ролей. Представляя разных персонажей, почти не преображаясь костюмами или гримом, молодые актеры словно вовлекают в игру, которой говорят зрителям: "Представьте себе, что я - королева Елизавета( а это худенькая маленькая афро-американка), или Фавилла, Клоринда и Ефросиния(девушки, ожидавшие внимания Орландо),или Шекспир, или капитан-моряк, которого полюбит Орландо-женщина во второй части своего трехвекового бытия.… Или персонажи, разыгрываемые за ширмой кукольного театра, - Отелло и Дездемона…Вот имена участников интернационального хора - Майкл Нисамото, Рори Ламберт- Райт, Джефф Маркус, Хейли Спайви, Элайз Арсенаулт. Напомню, последняя в этом списке являлась музыкальным руководителем спектакля, играя на виолончели, и актрисой в роли Саши, вызвавшей в сердце Орландо пылкую неразделенную любовь… Как театральный прием при экономии средств идею кратких перевоплощений можно принять. Но по отношению к той пристальности, с которой у автора романа герой (героиня) погружается в наблюдения над приближающимися к нему (к ней) людьми, происходит потеря. Персонажи, став хором, кажутся безликими, бесцветными, не оставляющими ни голосом, ни обликом какие-то характеристические черты. Такая ассоциативная подробность как запах нафталина от платья Елизаветы, упоминаемый автором, даже не угадывается. Рядом с живым и страдающим Орландо персонажи хора, слегка унифицированные по идее автора инсценировки, одетые в белые одежды (художник по костюмам- Джессика Приббл), кажутся условными и временами даже бесплотными, что противоречит живописности описаний персонажей у автора романа. И все-же диалог и дух противостояния Орландо по отношению к ним остается ощутимым, как и воздух перемен, вносимый сменяющимися эпохами. Эпические приключения, в которых Орландо пересекает границы времени, допускаемые реальностью, приводят его к лицезрению неожиданных отражений. Так, например, поэт, гостивший в замке Орландо-юноши в 17 -ом веке, посмеявшийся над его стихотворчеством, предстает в 20-ом веке издателем, к которому Орландо -женщина мчится в авто по улицам Лондона, чтобы опубликовать свою книгу…Кстати, в спектакле это очень выразительный эпизод. Одетая по моде начала 20-го века, в длинном элегантном платье леди Орландо отчаянно крутит баранку авто, успевая время от времени, оторвав одну руку от руля, вытирать ею льющиеся слезы…

Все драматические моменты и эпизоды воспроизведены так, что возникают моменты острого зрительского сопереживания. Когда Орландо после долгого пребывания в Константинополе испытывает тоску по дому, по Англии, и возвращается в подаренный Елизаветой замок, то ей, появившейся в новом женском обличье, власти отказывают в праве владеть своим имуществом, обрекая на бездомность… Заметим, все вещественные опоры бытия Орландо, так красиво воспроизведенные в фильме, на сцене отсутствуют. Игра - так игра. Представьте себе, что здесь замок, имение, сад, дворец , вот и все! Представьте себе, что поэт из 17 го века - издатель в 20-ом веке, но его не покажут. Представьте себе, что у Орландо - женщины появилось дитя! Но его не принесут на подмостки….

Но принесут белые полотнища, накинут на водруженные также условно колонны, вот вам и обиталище…А чтобы недогадливый зритель понял, какая метаморфоза с переменой пола случилась с героем, одно из полотнищ высветят в то мгновенье, когда Орландо, узнав себя в женской ипостаси, будет переодеваться за ширмой. Поразительно, при современной вседозволенности в мире и на сцене, театр в буклете предупреждает, что из-за мгновенья обнаженности актрисы( столь завуалированной, что говорить не о чем), детей до 16-ти лет на спектакль предпочтительно не приводить… Вот уж американский пуританизм не перестает удивлять… Наверное, столь ретивых блюстителей нравственности сегодня стоило бы отправить на прогулку в 17-ый век…

А моя прогулка на спектакль удалась. Изысканное творение Вирджинии Вульф обрело воплощение в сценическом образе Орландо - Кэролайн Лоутон, в торжестве и апофеозе любви к далекому капитану корабля, в свете материнства, который превращает женщину в мадонну. Послуживший основой для спектакля роман Вирджинии Вульф "Орландо" дает возможность еще и еще убеждаться в том, что литература делает людей лучше.

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На фото: Вирджиния Вулф; актриса Кэролайн Лоутон, играющая роль героя Орландо; сцена из спектакля.