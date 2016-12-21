обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал 		  Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
Главная страница →
декабрь '16
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Отрыв"

Остросюжетная драма

В 1947 году Алексей Митрохин приезжает в послевоенную Москву навестить своего друга, бывшего комбата Аргунова, который во время войны спас его жизнь. Но оказывается, что комбат осужден на 25 лет и пребывает в лагере строго режима. Герой решается на отчаянный поступок - любой ценой вызволить друга…Митрохин имитирует покушение на вождя народов товарища Сталина и получает приговор - четверть века в лагере самой высокой режимной категории - карельском "Лазо". В бараке он встречает, наконец, своего друга и произносит одну единственную фразу: "А я за тобой, комбат".Бежать из "Лазо" еще никому не удавалось. С северной стороны лагеря - озеро, с юга - обнесенный колючей проволокой участок суши. С первого взгляда, затея совершить побег кажется безумной, но выясняется, что до войны Алексей учился в гидротехническом институте и проходил практику именно в том месте, где сейчас расположен концлагерь. В голове героя мгновенно вырабатывается совершенно невероятный план: использовать для побега плавающие торфяные острова...

Читайте также

Художественный фильм "Жизненный поворот"

Художественный фильм "Полезный навык"

Художественный фильм "Затерянные в лесах"

Художественный фильм "Аристократка"

"Это плохие новости для Путина"

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8

Реклама в «Кругозоре»: +1 (617) 264-04-51

Опрос месяца РЕАЛЬНО ЛИ СОЗДАНИЕ В УКРАИНЕ СИТУАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СКРЫВАЮЩЕМУСЯ В РОССИИ БЕГЛОМУ БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ВИКТОРУ ЯНУКОВИЧУ ВЕРНУТЬСЯ "НА БЕЛОМ КОНЕ"?
Вполне возможно - российским спецслужбам это по силам
Исключено
Трудно сказать
Самые обсуждаемые публикации
в последнее время
23
Дональд Трамп, "странный аттрактор"
13
По паспорту, но не по роже
4
Владимир Высоцкий. Правда о смерти
3
Трамп - мой кандидат
2
Видео youtu.be/-XtNBrnur2U
 
События в мире
 
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA
Интересное в мире
 
Уборка квартир. Уборка домов. Строительство домов

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.