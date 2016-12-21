Художественный фильм "Отрыв"

В 1947 году Алексей Митрохин приезжает в послевоенную Москву навестить своего друга, бывшего комбата Аргунова, который во время войны спас его жизнь. Но оказывается, что комбат осужден на 25 лет и пребывает в лагере строго режима. Герой решается на отчаянный поступок - любой ценой вызволить друга…Митрохин имитирует покушение на вождя народов товарища Сталина и получает приговор - четверть века в лагере самой высокой режимной категории - карельском "Лазо". В бараке он встречает, наконец, своего друга и произносит одну единственную фразу: "А я за тобой, комбат".Бежать из "Лазо" еще никому не удавалось. С северной стороны лагеря - озеро, с юга - обнесенный колючей проволокой участок суши. С первого взгляда, затея совершить побег кажется безумной, но выясняется, что до войны Алексей учился в гидротехническом институте и проходил практику именно в том месте, где сейчас расположен концлагерь. В голове героя мгновенно вырабатывается совершенно невероятный план: использовать для побега плавающие торфяные острова...