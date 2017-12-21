обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
Леонид АнцеловичПАРОДИЯ
ноябрь '17
ПАРОДИЯ

Как поссорились Владимир Владимирович с Петром Алексеевичем

"12 стульев" на современный лад

Леонид Анцелович
Леонид Анцелович

…Пётр Алексеевич  почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел гражданин, держа на весу - как официант поднос - его собственный Крым. Алексеевич протер глаза, еще внимательнее  всмотрелся.  Сомнений больше не оставалось - он леопардовым скачком приблизился к  возмутительному гражданину  и  дернул Крым к себе.

Тот дернул Крым обратно: - грабят, - шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за Крым.

- Позвольте, позвольте, - лепетал Пётр Алексеевич, отклеивая пальцы незнакомца. "Да что же это такое?" - отчаянно думал он, а, вглядевшись в похитителя своего имущества, опешил:

- Батюшки! - воскликнул Пётр Алексеевич, в удивлении отнимая руки от Крыма.- Так это вы, господин Путин, охотитесь за моим имуществом?!.

   Владимир Владимирович изловчился и злобно пнул ногой противника - так, что тот согнулся - и зашипел:

- Это не ваше имущество!

- А чье же?

- Не ваше!

- А чье же это имущество? - возопил потерпевший.

- Это наше имущество!

- Аннексированное?

- Нет, национализированное!

Петр Алексеевич схватил Владимира Владимировича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:

- Помогите, грабят!

Уже торжествовавший победу, Владимир Владимирович увидел несущегося на помощь Петру Алексеевичу верзилу Трампа. Не стал медлить - повинуясь инстинкту бывшего разведчика, одним рывком вырвал из ослабевших рук Петра Алексеевича заветный полуостров - и побежал прочь.

- Стой! - гремел Дональд Трамп, - отдай Крым! Я все прощу!  Одумайтесь, мы вам объявим такие санкции, что мало не покажется!

Но Владимир Владимирович уже ничего не слышал и пришел в себя лишь на вершине Спасской башни, окруженный болезненными санкциями.

Он посмотрел вниз. Там бесновались Порошенко, Трамп и прибывшие им на подмогу Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

- Сними-ите санкции! - жалобно кричал Владимир Владимирович, - не корысти ради, а токмо по велению  русского  населения Крыма, - и еще крепче прижимал к груди заветный полуостров.

"Ничего, - думал он, - нужно немного подождать и  напомнить  другу  Дональду  - кто его привел в Овальный кабинет - и он  снимет с  меня эти проклятые санкции".

Читайте также

ПОЛИТИКА РОССИИ

Международный трибунал в Гааге рано или поздно будет определять меру ответственности Путина в деле об агрессии против Украины и аннексии Крыма

Международный трибунал в Гааге рано или поздно будет определять меру ответственности Путина в деле об агрессии против Украины и аннексии Крыма

Политика Роcсии

Путин знает, что он диктатор

Путин знает, что он диктатор

ГОЛАЯ ПРАВДА

Воронеж. Зверства путинских "шестёрок" ширятся

Воронеж. Зверства путинских "шестёрок" ширятся

РУССКАЯ АМЕРИКА

Скрипичный эндшпиль

Скрипичный эндшпиль

СЕНСАЦИОННОЕ ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

"Я абсолютно уверен, что Путин отдал приказ об устранении Первого российского Президента Ельцина"

"Я абсолютно уверен, что Путин отдал приказ об устранении Первого российского Президента Ельцина"

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Как быть Путину в сегодняшней ситуации, когда одновременно растёт угроза его уголовного преследования со стороны Гаагского трибунала, усиливаются международные санкции, стремительно падает экономика РФ и усиливаются протестные настроения в разных рег

Самые обсуждаемые

за последнее время

3
Как быть Путину в сегодняшней ситуации, когда одновременно растёт угроза его уголовного преследования со стороны Гаагского трибунала, усиливаются международные санкции, стремительно падает экономика РФ и усиливаются протестные настроения в разных рег
3
Мы снова вместе
1
Видео youtu.be/Lv0oIwG1DNg
1
"Покуда не кончились страх и ложь"
1
Видео youtu.be/LbkZQ0_5BFc
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

Строительство домов