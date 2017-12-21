ПАРОДИЯ

Как поссорились Владимир Владимирович с Петром Алексеевичем "12 стульев" на современный лад

…Пётр Алексеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел гражданин, держа на весу - как официант поднос - его собственный Крым. Алексеевич протер глаза, еще внимательнее всмотрелся. Сомнений больше не оставалось - он леопардовым скачком приблизился к возмутительному гражданину и дернул Крым к себе.

Тот дернул Крым обратно: - грабят, - шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за Крым.

- Позвольте, позвольте, - лепетал Пётр Алексеевич, отклеивая пальцы незнакомца. "Да что же это такое?" - отчаянно думал он, а, вглядевшись в похитителя своего имущества, опешил:

- Батюшки! - воскликнул Пётр Алексеевич, в удивлении отнимая руки от Крыма.- Так это вы, господин Путин, охотитесь за моим имуществом?!.

Владимир Владимирович изловчился и злобно пнул ногой противника - так, что тот согнулся - и зашипел:

- Это не ваше имущество!

- А чье же?

- Не ваше!

- А чье же это имущество? - возопил потерпевший.

- Это наше имущество!

- Аннексированное?

- Нет, национализированное!

Петр Алексеевич схватил Владимира Владимировича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:

- Помогите, грабят!

Уже торжествовавший победу, Владимир Владимирович увидел несущегося на помощь Петру Алексеевичу верзилу Трампа. Не стал медлить - повинуясь инстинкту бывшего разведчика, одним рывком вырвал из ослабевших рук Петра Алексеевича заветный полуостров - и побежал прочь.

- Стой! - гремел Дональд Трамп, - отдай Крым! Я все прощу! Одумайтесь, мы вам объявим такие санкции, что мало не покажется!

Но Владимир Владимирович уже ничего не слышал и пришел в себя лишь на вершине Спасской башни, окруженный болезненными санкциями.

Он посмотрел вниз. Там бесновались Порошенко, Трамп и прибывшие им на подмогу Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

- Сними-ите санкции! - жалобно кричал Владимир Владимирович, - не корысти ради, а токмо по велению русского населения Крыма, - и еще крепче прижимал к груди заветный полуостров.

"Ничего, - думал он, - нужно немного подождать и напомнить другу Дональду - кто его привел в Овальный кабинет - и он снимет с меня эти проклятые санкции".