Как бы людям жить мешать…

ПАМФЛЕТ

А У НАС ТАКОЙ СУБЪЕКТ …

Сегодняшняя Дума - это субъект политики, основная задача которой ? мешать людям жить, создавать дискомфорт, а зачастую просто лишать некоторых граждан и организации шанса на будущее. Большинство принимаемых в Думе законов связанно с ужесточением законодательства. Результат: обычной практикой в России стали суды и аресты граждан за разрешенные законом акции, такие как участие в митингах, одиночные пикеты, демонстрации, публикации картинок или репост в социальных сетях.

А недавно Дума наша отличилась "антитеррористическим пакетом", внесенным экс-прокурором депутатом Ириной Яровой. Автор при этом не скрывала, что содержательно над документом работали ее коллеги из силовых структур, которые все чаще определяют законодательную повестку страны.

"Антитеррористический пакет" включает в себя поправки, расширяющие ряд законов, предусматривающих уголовную ответственность с 14-летнего возраста. В УК РФ вводятся новые нормы: "Несообщение о преступлении", где перечисляются более десятка нарушений закона, о которых граждане, если им стало об этом известно, обязаны будут сообщать властям под угрозой провести год за решеткой. Повышаются штрафы и сроки лишения свободы за финансирование экстремистской деятельности - до восьми лет лишения заключения.

Вводится суровая ответственность за призывы против власти - до семи лет тюрьмы. Операторы сотовой связи и организаторы распространения информации в интернете обязаны хранить записи разговоров и сообщений от одного до трех лет, в зависимости от типа информации. А зашифрованные данные должны быть открыты для спецслужб. Почтовым компаниям, в том числе и "Почте России" теперь вменяется в обязанность досматривать посылки на предмет запрещенных предметов - наркотиков, оружия и т. д. За вовлечение в беспорядки ? лишение свободы от пяти до десяти лет. И т.д.

Все знаковые инициативы парламента и Кремля последних лет направлены на оспаривание ключевых норм Конституции. Скорее всего готовится пересмотр Основного закона нашей страны. Конституция, гарантирующая права и свободы человека, фундаментально противоречит тому государству, которое Путин создает в России последние 18 лет. Существущий Основной закон ставит во главу угла человека и его права. Путинская же модель государства сводится к контролю общества со стороны спецслужб.

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ НАДЕВАЕТ ЮБКУ

Если, по словам Бабеля, Мендель Крик даже среди биндюжников слыл грубияном, то среди злотворных депутатов Государственной Думы бывший прокурор Ирина Яровая слывет свирепой. Буквально за несколько лет депутатской карьеры она стала инициатором более сотни громких законопроектов, в основном ужесточающих.

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Последний " Антитеррористический пакет", предложенный Яровой, переполнил чашу терпения у российских граждан, и они пошли с жалобой к президенту:

- Уважаемый Владимир Владимирович, житья от неё нету! Двадцать лет её терпели, а как стала депутатом, так с той поры хоть из России беги. Замучила всех! Всем миром жалимся. Жить с ней никак невозможно! Во все дырки сует свой нос, приказывает, чтоб песней не пели и чтоб больше трех не собирались. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь и по городу разгуливать. Намеднись музыкант Семен Лашкин на улице играл на виолончели, так его увезли в полицейский участок, конфисковали инструмент и оштрафовали на 10 тысяч рублей. А могли же и посадить как трех певичек, что спели не то и не там, или эколога, который что-то написал на том заборе у губернатора, или мужика, что с другого забора снял бумажку с каракулями дворника. А уж сколько упекли за митинги и демонстрации, не перечесть.

- Погодите, - перебил их президент и приказал пресс?секретарю вызвать Яровую.

- Ирина Анатольевна, - не ваше это дело народ разгонять, я же неоднократно призывал действовать только в рамках законов. Главная ваша задача - это защита своих избирателей, их права и свободы.

- Вы, г-н президент, изволите говорить, не мое это дело народ раз гонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всей стране только я одна, можно сказать, знаю, как обходиться с людями простого звания. Я не баба, я народный депутат и прокурор. Почти что во-всех партиях состояла. И каких только ужесточающих законов не приняли с моей подачи, потому как все порядки я знаю-с. А народ наш - простой, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому - для его же пользы. Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я на митинги ходить запрещаю... Да что хорошего в митингах-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они по улицам ходют... А еще тоже моду взяли, голосовать за кого им вздумается. Нужно голосовать как велено, а у них про выборы одни разговоры да смехи. У меня записано-с!



МОНУМЕНТ

У Чехова Унтера Пришибеева самого приговорили к аресту за вмешательство в государственные дела. Так то ж у Чехова, а у нас та же Яровая в 2013 году была фигурантом громкого коррупционного скандала. А когда выяснилось, что у нее обнаружили незадекларированное жилье стоимостью почти $3 млн. Ирина Анатольевна вряд ли могла позволить себе подобное приобретение при зарплате даже в размере 500 000 руб. Но она же - МОНУМЕНТ! Кто ж ее…

Поэтому у нас и дальше будут устанавливать свои порядки яровые, мизулины с милоновыми. Проснулись утром - новый закон, например, о выходе на пенсию после кончины, который сам глава государства клятвенно обещал не менять.