обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорФЕЛЬЕТОН
сентябрь '18
ФЕЛЬЕТОН

Да зачем тебе пенсия?!.

Доверься: мы решим, как тебе будет лучше...

- Ты же знаешь, подруга, что у нас в пенсионном бюджете в-о-о-т такая  дырища! Ну, ты же не совсем непроходимая дура, ну сама посуди:  откуда в бюджете нашего государства взяться деньгам тебе на пенсию? Или лопнет пенсионный фонд или уменьшатся наши доходы. Пойми, ну, ты же патриотка…

Ты смотрела дебаты по твоей пенсии в Госдуме? Слышала? Мы же фонд национального благосостояния в 2008-2014 году спустили на спекулянтов. Это же сотни миллиардов долларов! А с кого спросишь? Ни с кого. У нас никогда никто ни за что не отвечает. Промышленности отечественной нет, землю не пашем, ничего не сеем, потому и рабочих мест нет. Ты слышала - у нас на одного пенсионера приходится один работающий? Поэтому доллар в стране искусственно как пузырь надули, а сейчас на его поддержку, чтобы рубль не укреплялся, тратим ежедневно сотни миллионов рублей. Ты пойми - мы же инфляцию разгоняем. Ну, потому и денег на пенсии нету.

Ты же знаешь какая у нас на всё дороговизна. А какие у нас большие расходы - знаешь? Эх-ма! Знаешь, сколько солярки потребляют яхты?  Видела какие они у нас большие? А цены на заправках на дизельное топливо видела? Вот-вот…

А ещё ведь при яхтах надо… ну… девочек содержать. А они капризные! Им тоже - дай. И они кушать хотят. Ещё гости из правительства заезжают. На винишко, на фрукты, туда-сюда - а бюджет ведь у государства не резиновый. Мы и без того на образование и медицину год от года меньше тратим. Эх,  жизнь…

А детишек за границу на учебу отправить надо? Надо! Собачку на выгул на самолете за границу свозить надо? Надо! Собачка, ведь - она как человек, с ней ведь гулять надо. Согласись: о животных заботиться надо. Согласна?

- Да.

- Вот молодца-а!

… - А дворцы нам каково дсодержать? Тоже проблема! Приходится закон обходить, создавать всевозможные социально-благотворительные  фонды для прикрытия, кредитами их из банков накачивать... И за всё - откаты, откаты…

А на каждый роток, ведь, не накинешь платок.

Эх, знала бы ты, как тяжело через себя переступать... По ночам так иногда совесть за горло берёт - хоть волком вой.

В стране стало опасно, всё через офшоры делать приходится, а там тоже расходы: кому скрипку, кому виолончель, а кому и пианино подай. Народ пошел избалованный…

Или посмотри с другой стороны. Сама знаешь: дурной пример заразителен. Сдуру построил у нас один шубохранилище - так теперь и другие хотят. Раньше-то, в 90-е годы, у нас одной коробки из-под ксерокса на всех хватало. А теперь подай каждому по коробке!

Знаешь какая зарплата и пенсии у депутатов? И-и-и, милая - не чета твоей. А без этого, сама понимаешь, никак нельзя. Они у нас первую линию обороны держат. Потому им платить хорошо надо. "За так" они и рта не откроют, и пальцем не пошевелят.

А сопутствующие расходы по мелочи - знаешь какие? Ну, там дикторам на центральных каналах, чтобы попугали американскими санкциями, чтобы стрелки на сторону когда надо переводили, разным оборотням глаза отводить, туда-сюда… Тоже ведь по скрытым расходным статьям в бюджете о-ё-ёй, как набирается.

Плюнь на это, незачем тебе этим голову забивать.

Ты Родину любишь?

- Люблю.

- Вот это главное! Я думаю, подруга, тебе пенсия вообще не нужна. Ты у нас молодая, спортивная. Тебе спортом для долголетия заниматься надо. Вот, например, черные вороны - так они под 200 лет живут. Ты от одного мусорного бака до другого слетала - вот тебе и физическая зарядочка. Где кожурку от банана найдешь, где гнилую виноградинку подымешь, а где и кусочек сыра Бог подаст. Глядишь, и сыта будешь, и бодрость в теле. Тебе о здоровье позаботиться надо!

А про референдумы ты никого не слушай. Зачем он тебе? Это даже и слово-то не наше. Нет такого в нашем языке.

Демократия - это всё иностранная придурь, а тебе она ни к чему. Доверься нам - мы решим за тебя, как тебе будет лучше.

Читайте также

НАБАТ

Кто рулит Россией?

Кто рулит Россией?

ПРОЗА

Сирень и розы Александровского сада. Сталинская катастрофа

Сирень и розы Александровского сада. Сталинская катастрофа

КТО ЕСТЬ КТО

Познеровщина пенсионная

Познеровщина пенсионная

NOTA BENE

Осторожно, опасно для жизни!

Осторожно, опасно для жизни!

КТО ЕСТЬ КТО

Фанаты

Фанаты

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?

Самые обсуждаемые

за последнее время

20
Чечня раскрыла ей глаза
8
Век минул
2
Российский оппозиционер откровенничает
2
Сталин: его роль в нашей истории - всегда только минус, минус и минус
2
Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

25 Августа 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Cильное государство или "государство силовиков"?

Украина с каждым годом продвигается по пути от демократии к тоталитаризму. Об этом уместно напомнить в дни когда украинцы, многие даже в состоянии понятной эйфории, отмечают 27-ю годовщину Независимости своего государства. Тему народного благосостояния - зарплат, пенсий и других социальных выплат, - заканчиваю теми контингентами украинского общества, которые фактически, вместе олигархами и крупными богачами, владеют страной.…

23 Августа 2018

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

О Пользе Вредной Пищи

19 Августа 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Воспоминания в телеграфном стиле.

1957 год, февраль. 1968 год, август. 1991, август.…

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center