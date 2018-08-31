ФЕЛЬЕТОН

Да зачем тебе пенсия?!. Доверься: мы решим, как тебе будет лучше...

- Ты же знаешь, подруга, что у нас в пенсионном бюджете в-о-о-т такая дырища! Ну, ты же не совсем непроходимая дура, ну сама посуди: откуда в бюджете нашего государства взяться деньгам тебе на пенсию? Или лопнет пенсионный фонд или уменьшатся наши доходы. Пойми, ну, ты же патриотка…

Ты смотрела дебаты по твоей пенсии в Госдуме? Слышала? Мы же фонд национального благосостояния в 2008-2014 году спустили на спекулянтов. Это же сотни миллиардов долларов! А с кого спросишь? Ни с кого. У нас никогда никто ни за что не отвечает. Промышленности отечественной нет, землю не пашем, ничего не сеем, потому и рабочих мест нет. Ты слышала - у нас на одного пенсионера приходится один работающий? Поэтому доллар в стране искусственно как пузырь надули, а сейчас на его поддержку, чтобы рубль не укреплялся, тратим ежедневно сотни миллионов рублей. Ты пойми - мы же инфляцию разгоняем. Ну, потому и денег на пенсии нету.

Ты же знаешь какая у нас на всё дороговизна. А какие у нас большие расходы - знаешь? Эх-ма! Знаешь, сколько солярки потребляют яхты? Видела какие они у нас большие? А цены на заправках на дизельное топливо видела? Вот-вот…

А ещё ведь при яхтах надо… ну… девочек содержать. А они капризные! Им тоже - дай. И они кушать хотят. Ещё гости из правительства заезжают. На винишко, на фрукты, туда-сюда - а бюджет ведь у государства не резиновый. Мы и без того на образование и медицину год от года меньше тратим. Эх, жизнь…

А детишек за границу на учебу отправить надо? Надо! Собачку на выгул на самолете за границу свозить надо? Надо! Собачка, ведь - она как человек, с ней ведь гулять надо. Согласись: о животных заботиться надо. Согласна?

- Да.

- Вот молодца-а!

… - А дворцы нам каково дсодержать? Тоже проблема! Приходится закон обходить, создавать всевозможные социально-благотворительные фонды для прикрытия, кредитами их из банков накачивать... И за всё - откаты, откаты…

А на каждый роток, ведь, не накинешь платок.

Эх, знала бы ты, как тяжело через себя переступать... По ночам так иногда совесть за горло берёт - хоть волком вой.

В стране стало опасно, всё через офшоры делать приходится, а там тоже расходы: кому скрипку, кому виолончель, а кому и пианино подай. Народ пошел избалованный…

Или посмотри с другой стороны. Сама знаешь: дурной пример заразителен. Сдуру построил у нас один шубохранилище - так теперь и другие хотят. Раньше-то, в 90-е годы, у нас одной коробки из-под ксерокса на всех хватало. А теперь подай каждому по коробке!

Знаешь какая зарплата и пенсии у депутатов? И-и-и, милая - не чета твоей. А без этого, сама понимаешь, никак нельзя. Они у нас первую линию обороны держат. Потому им платить хорошо надо. "За так" они и рта не откроют, и пальцем не пошевелят.

А сопутствующие расходы по мелочи - знаешь какие? Ну, там дикторам на центральных каналах, чтобы попугали американскими санкциями, чтобы стрелки на сторону когда надо переводили, разным оборотням глаза отводить, туда-сюда… Тоже ведь по скрытым расходным статьям в бюджете о-ё-ёй, как набирается.

Плюнь на это, незачем тебе этим голову забивать.

Ты Родину любишь?

- Люблю.

- Вот это главное! Я думаю, подруга, тебе пенсия вообще не нужна. Ты у нас молодая, спортивная. Тебе спортом для долголетия заниматься надо. Вот, например, черные вороны - так они под 200 лет живут. Ты от одного мусорного бака до другого слетала - вот тебе и физическая зарядочка. Где кожурку от банана найдешь, где гнилую виноградинку подымешь, а где и кусочек сыра Бог подаст. Глядишь, и сыта будешь, и бодрость в теле. Тебе о здоровье позаботиться надо!

А про референдумы ты никого не слушай. Зачем он тебе? Это даже и слово-то не наше. Нет такого в нашем языке.

Демократия - это всё иностранная придурь, а тебе она ни к чему. Доверься нам - мы решим за тебя, как тебе будет лучше.