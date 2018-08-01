РФ: что готовит пенсионная реформа

НАБАТ

Об экономических последствиях озвученной в первый день Чемпионата мира по футболу пенсионной реформы сказано много. Будет сказано ещё больше и экономистами, и политиками, и политиканами, и теми, кто на любом действии власти готов заработать, заслужить себе очередные дивиденды. Среди последних - как представители региональных "элит", так и послушные работники СМИ, и те, кто надеется, а может быть уверен, что его минует сия скорбная чаща. Власти нужно отдать должное - продумано, придумано всё тонко. Объясню по пунктам.

Время и место объявления - Москва, первый день Чемпионата мира по футболу. Возможно, футболом болеют не все, но волна праздника, неожиданной, невиданной многими даже жителями мегаполиса, не говоря уж о других городах чемпионата, разноцветной толпы латиноамериканцев, африканцев, азиатов и даже саудитов и катарцев, слегка разбавленных европейцами, - впечатляла. На этом фоне, помноженном на "историческую" победу 5:0 над футболистами Саудовской Аравии, информацию о политических и экономических новостях готово было воспринимать и анализировать меньшинство.

Указ Президента категорически запрещал проведение массовых протестных мероприятий на время подготовки и проведения Чемпионата. Местные власти в полной мере воспользовались и даже расширили действие и сроки Указа. Им так удобней и спокойней. Президент разрешил.

Пенсионерам обещана прибавка к пенсии. Целая тысяча ежегодно. Для них, в основном имеющим крохи (в регионах пенсия у многих не превышает 7-8 тысяч)* это действительно серьёзно. Да и для их семей, в которых часто единственным источником наличных денег является пенсия стариков - это тоже важное подспорье. Другое дело, что инфляция, цены на горючее и постоянный рост цен в магазинах на любые товары окажется более существенным, но это уже анализ, а ему в школах СССР и РФ не учили и не учат.

Молодым до пенсии ещё очень долго, и хотя продолжительность жизни в стране растёт, многие понимают, что шансов дожить до этого славного момента у них не очень много. На погостах страны могил молодых не меньше, а, пожалуй, и больше чем стариков, закалённых и войнами, и всем прочим, что им пришлось пережить в двадцатом веке. А коли шансов мало, то и "париться" об отдалении этого счастливого дня сейчас не стоит, тем более, кругом "крутой" праздник, на котором почти всё можно. Покричать, пивка выпить, даже переспать с кем хочется, и гулять целые сутки напролёт можно.

Прибавьте к этому ещё лето. Кто-то в отпусках, кто-то заботится о своём урожае, благодаря которому можно будет выживать до следующего лета. Пенсия - это журавль в небе, а своё хозяйства кое-как кормящее - синица в руках.

Что получается в сухом остатке. Поняли, что происходит, оппозиционеры, почему-то ещё находящиеся на свободе или в своей любимой стране. Некоторые "счастливцы", кому "повезло" родиться в период с 1959 по 1967 год. То есть в короткий период, начавшийся с первого уникального праздника Свободы - Фестиваля молодёжи и студентов 1957 года, периода первых космических побед, смены Н.Хрущева Л.Брежневым, и торжественного юбилея 50-летия Революции в 1967 году.

Не так уж и много этих пострадавших, чтобы страну захватила волна народного гнева и народного протеста. Просчитано всё верно. В стране, где "гражданское общество" в лучшем случае находится всё ещё в стадии зародыша, можно спать спокойно и продолжать праздновать праздники и реальные, и сочинённые властью.

Тех, кто мог бы представлять опасность для власти, она не обижает. О ком это я? О льготниках! Да, в стране имеют право выходить на пенсию раньше некоторые группы населения - шахтёры, металлурги, артисты балета, работающие на Крайнем Севере - всё это большие группы, заслуживающие льготу своим очень, очень нелегким трудом, но речь не о них. Шахтёров, бьющих касками на горбатом мосту, власть не боится. Белый дом - Дом Правительства, Администрация Президента давно обнесены высокими и крепкими стенами, зорко охраняемыми ФСО и ФСБ, полицией и ОМОНОМ, и даже Вооружёнными Силами - если понадобится. Всеми теми, кто и является в стране главными льготниками.

Поясню. Именно эта, всё увеличивающаеся группа силовиков, в основном состоящая из самых физически крепких мужчин, имеет право выходить на пенсию в 45 лет! Эти люди имеют право на повышенную пенсию и другие льготы. Они обеспечиваются подъёмными, их одевают и обувают, кормят, и в ходе службы обеспечивают жильём. Да, иногда это всего-навсего кусок земли 1 метр на 2 метра, но в этом случае есть если не стопроцентная, то высокой степени возможность получить семье льготы финансового или бытового характера.

На первый взгляд всё тут верно - защитник Родины должен иметь льготы, и не только типа "Инвалид и ветеран Второй мировой войны обслуживается вне очереди". Другое дело, что на Родину давно, уже скоро 80 лет, никто не нападает и не собирается, но силовики продолжают оставаться в стране с начала 2000 годов самым привилегированным слоем общества. Со всё возрастающим количеством льгот и привилегий, прав и почестей, всё с большим количеством ведомств и служб, вливающихся в понятие "силовой блок".

Отдельным пунктом стоит упомянуть ещё об одной всё время растущей группе населения - носящей скромное, но емкое понятие "власть" или, если хотите, "номенклатура". Исполнительная, законодательная, судебная, национальная, региональная и даже местная - вся она не очень против. Её не беспокоит предлагаемая реформа.

Обнародованные Государственной Думой цифры дают представление о тяжести положения 450 избранных из этого, управляющего всем и всеми слоя. Гарантированная им минимальная пенсия на сегодня составляет всего 50 тысяч рублей! Средняя пенсия в Москве, самом обеспеченном столичном городе страны, равна 15 тысячам рублей! Сравнение этих показателей о многом говорит тем, кто готов анализировать происходящее в стране. Разумеется, можно продолжить расшифровку, но пусть каждый это сделает сам.

Я хочу остановить ваше внимание на следующем: социология непредвзято показывала много лет: молодые люди стремились стать юристами, политиками, артистами - специалистами той или иной профессии, в том числе и журналистами, работниками СМИ, в крайнем случае, сотрудниками энергетического комплекса, к примеру - Газпрома или Роснефти, или для абсолютных счастливцев Кремлёвской администрации. К этому их подталкивали заботливые родители, правдами и не правдами пытающиеся обеспечить своему отпрыску завидную карьеру. Но это разговор всё-таки об имущих. Для остальных же была открыта дорога соглашательства, преданности идеям, титанического труда, терпения и надежды на реализацию своей мечты - повторения судьбы своего кумира.

Теперь это стремление помножено на множество вышеразобранных фактов. Следовательно - принимаемым законом активно мотивируется стремление к приходу в силовые структуры молодёжи. Речь о самых униженных и оскорбленных, детях из самых малообеспеченных семей, из провинции, из тех, кто больше всего пострадает от реформы. Они не будут вливаться в ненужные власти молодёжные течения. Они, воодушевленные подогреваемым в них любыми средствами патриотическим угаром, будут идти в силовые структуры. Они будут стремиться к власти и льготам, а в реалиях будут становиться обычным "пушечным мясом".

Зачем это нужно стране, людям, миру? Вопрос, на который необходимо ответить своевременно, иначе будет поздно. Дай Бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что пенсионная реформа является далеко не только экономической. Об этом, уверен, стоит как минимум задуматься.

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*1 евро = 74 рублям

Фото Владимира Смирнова /ТАСС/.