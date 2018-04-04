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КругозорСОКРОВЕННОЕ
апрель '18
СОКРОВЕННОЕ

Песах, "еврейская Пасха"

Израиль не одинок в этом мире

Более трёх тысяч лет сему назад начался поход нашего еврейского народа от рабства к свободе. Он был нелёгок и не быстр. Мы помним, что самая первая его часть заняла сорок лет. Эти годы определили направление движения, но сами по себе не ознаменовали достижения свободы в полном смысле этого слова - свободы национальной и государственной, а также индивидуальной. Государство еврейское раз за разом создавалось огромными усилиями граждан, и разрушалось под ударами врагов и из-за внутренних трений.

Поразительно, но, даже теряя своё государство, народ наш никогда не терял себя. Находясь в рассеянии, он сохранял свои обычаи, свою религию, свой язык - иврит, который неизменно использовал в молитвах. Надо было обладать поразительной верой в себя, чтобы, находясь в разных странах мира, всюду завершать чтение пасхальной Агады словами: "В следующем году в Иерусалиме!". Дошла очередь и до официальных организаций - ждём, что примерно через месяц в Иерусалим переедет посольство США.

 …Важнейшая дата - семидесятилетие со дня создания государства Израиль. За эти годы оно несказанно развилось, и уже достигло уровня, о котором не могли мечтать наши соплеменники ни сто, ни даже семьдесят лет назад. Хотя мечта о своём государстве как о защитнике и национальном доме сохранялась среди евреев все два тысячелетия рассеяния, только в 1948 году она материализовалась. За годы своего существования Израиль прошёл путь от росточка надежды до сильного во всех отношениях высокоразвитого государства, и вовсе даже не маленького, а почти девятимиллионного.

 Мы уверены, что наша страна способна сейчас успешно противостоять всем существующим внешним угрозам. Можно уверенно сказать, что время работает на Израиль. В прошлое ушёл страх, что из-за быстрого роста арабского населения, есть опасность уничтожения еврейского государства даже в ходе демократических выборов его руководства. Соседние, когда-то враждебные государства либо распадаются, либо из-за внутри-арабских, внутри-мусульманских свар ищут сотрудничества с Израилем. Союзники наших ближайших врагов, долгие годы всей своей огромной силой стоявшие за их спиной, сами оказываются во всё большей изоляции.

 По сравнению с происходящим у соседей, Израиль - просто остров стабильности на Ближнем Востоке, образец для тех народов, которые хотят жить свободными и процветающими, притом не за счёт подземных богатств, а только силой ума и энергией труда.

 Поход за свободу, начало которого празднуется в Песах, едва ли когда-нибудь сможет считаться законченным. Израиль сейчас стоит перед большими внутренними трудностями, само появление которых показывает, что недостаточно обрести государственную и личную свободу - надо ещё развить чувство ответственности за их сохранение. Опасное для государства обострение внутри-израильских противоречий наблюдается и сейчас. Меньшинство, чувствуя неспособность победить на выборах, использует юридическую систему - полицию, суды, а также "цепных псов демократии" - СМИ для смены политической системы страны, что означало бы не просто изменение имён в руководстве, но деформацию всей сути государства, потери значительной части свобод его гражданами.

Однако подобного развития событий народ Израиля не должен допустить. Это его долг перед будущими поколениями евреев и свободных людей всего мира. Приятно сознавать, что Израиль отнюдь не одинок. У него есть друзья - множество евреев диаспоры, христиане - евангелисты, многие миллионы обычных честных и порядочных людей. Их и наши взгляды могут в чём-то расходиться, но мы помним их помощь в прошлом, и надеемся на такое же отношение в будущем. Они могут рассчитывать и на помощь Израиля.

 С праздником Песах! Хаг песах самеах!

На фото - Анет и Мирон Амусья.

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