Документальный фильм "Таинственный город Петра"

СТРАНCТВИЯ

…Петра- древний город, столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик (англ.).

Проход в долину - через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 м в высоту. Неподалёку от Петры расположены скальный храм Ад-Дэйр и могила Аарона…