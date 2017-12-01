ПОЛИТИКА РОССИИ

Международный трибунал в Гааге рано или поздно будет определять меру ответственности Путина в деле об агрессии против Украины и аннексии Крыма В Москве думали аннексировать 10-12 украинских областей. Эту войну Россия уже проиграла. Теперь Кремль мечтает обменять Донбасс

Международный трибунал в Гааге рано или поздно будет определять меру ответственности Путина за агрессию против Украины и аннексию Крыма.

В Москве думали аннексировать 10-12 украинских областей. Эту войну Россия проиграла. Теперь Кремль мечтает обменять Донбасс.

Москва проиграла войну на Донбассе, и в Кремле это понимают, думая, как уйти с Востока Украины. При этом силового освобождения оккупированных территорий не будет, а для возвращения Крыма Украине нужно подождать смены режима в РФ, - сделал вывод в интервью (httpsapostrophe.ua/article/politics/2017-11-25/moskva-proigrala-voynu-v-ukraine-i-mechtaet-obmenyat-donbass---andrey-piontkovskiy/15680 ) вынужденный находиться в изгнании известный российский опозиционный политолог и публицист Андрей Андреевич Пионтковский.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что нужно усиливать военную промышленность РФ. Как вы думаете, для чего это необходимо и что подразумевает это заявление Путина?

- Да ничего оно не подразумевает. Разве что еще раз напугать какой-то военной угрозой в сторону Запада. Ну и пойти навстречу своим генералам, которые требуют новых многомиллиардных расходов.

Не собирается ли Путин начать новую военную эскалацию в Украине?

- Нет. Потому что он прекрасно понимает, что за ней последует. Наоборот, все дипломатические шаги последнего времени свидетельствуют о том, что он отчаянно ищет какое-то соглашение с Западом, хочет продать Западу какие-то конструктивные якобы шаги для того, чтобы не вводились в действие санкции, которые предусмотрены Конгрессом.

Вы считаете, что Путин всего лишь пугает Запад, а, на самом деле, ничего серьезного за этим не стоит?

- Серьезный сценарий был весной и летом 2014 года, когда в Москве реально думали об аннексии 10-12 украинских областей. Но эта война уже проиграна Москвой, и там прекрасно все понимают.

В Кремле мечтают о том, чтобы как-то договориться с Западом - с Донбасса они уползут, но Крым останется. Вот если бы сегодня Украина и Запад предложили это Москве, то они с удовольствием приняли бы.

В Луганске произошел "переворот", в результате которого свергнут главарь так называемой ЛНР Игорь Плотницкий. Как вы считаете, это действия Кремля или разборки террористов?

- Это не инициатива Кремля, но там, очевидно, вмешались. Это как раз дало прекрасные аргументы украинской стороне говорить о прямом военном вмешательстве России. Известно, сколько туда приехало военной техники.

Это традиционные разборки лугандонских бандитов. И ведь не в первый раз. Там уже ликвидировано достаточно бандитов - мозговых, бетменов, моторыл. Настало время Плотницкого.

Мне кажется даже, что Москву это застало врасплох, судя по отсутствию всякой реакции и комментариев. И, например, об этом совершенно ничего не говорят в российском МИДе.

Но, с другой стороны, тот же Плотницкий подписывал Минские соглашения. Не будут ли его отстранение или даже ликвидация означать, что соглашения станут недействительны?

- А кого интересуют, действительны они или нет? Я об этом говорил с первой ночи их подписания, что их никогда не будут выполнять Россия и, отчасти, Украина. Россия никогда, до принципиальной смены режима, не передаст контроль над границей и не выведет войска. А Украина не согласится и, слава Богу, не согласилась, несмотря на давление Запада, на изменение своей Конституции. Ведь план Путина был в том, чтобы легализовать всех этих бандитов, втолкнуть это как раковую опухоль в политическое тело Украины, сделать их крупными политическими деятелями Украины, такими же, как, например, Медведчук.

Для меня является загадкой, почему Медведчук - один из основных виновников агрессии и убийств тысяч людей - остается государственным и политическим деятелем Украины.

Вот этот план так называемой федерализации провалился, и Минские соглашения являются фактическим поводом для пропагандистской борьбы в их различных интерпретациях.

Кстати, Путин недавно провел телефонный разговор с главарями боевиков Донбасса. Является ли это попыткой легализовать их?

- Конечно. И это не единственный такой показатель. Там более, серьезные вещи происходят - к примеру, введение рубля на этих территориях.

Но, понимая, что Украина не пошла на их уловку, чтобы втолкнуть эти территории (оккупированный Донбасс, - "Апостроф") в их теперешнем состоянии, делаются какие-то шаги на повышение их субъектности. В то же время вариант, о котором Москва мечтает сейчас, - обменять эти "республики" на признание "Крымнаш".

Вот я рекомендую всем в Украине статью "Понять Украину" Дмитрия Тренина, генерала ГРУ, человека, отражающего взгляды Кремля. Там практически признается, что политика РФ по подчинению себе Украины провалилась, и хорошо бы отползти вот с этим, оставив себе Крым и постепенно уйдя с Донбасса.

Москва поняла, что далеко идущие цели "русской весны", "русского мира", "Новороссии" безнадежно проиграны и нужно как-то с минимальными потерями уходить из этой ситуации. Тем более, не успев оказаться под совершенно разрушительными персональными санкциями.

Касательно Крыма, недавно Путин снова ездил на полуостров. Как вы думаете, зачем ему эти поездки?

- Его выборы не случайно назначены на 18 марта - день "присоединения" Крыма. То есть "возвращение Крыма в родную гавань" - как это называется в Москве - будет продаваться как одно из крупнейших достижений Путина за его предыдущий президентский срок. Потому эти поездки и подчеркивают, какую роль он персонально в этом играл. Но он не понимает, что тем самым подчеркивает и ту меру ответственности, которую рано или поздно будет принимать Международный трибунал (в Гааге), рассматривающий дело об агрессии против Украины и аннексии Крыма.

А есть ли на сегодня реальный механизм по возвращению Крыма в состав Украины?

- У Украины нет никакого механизма. Единственный механизм возвращения Крыма - это падение путинского режима. Так что это зависит от России и, частично, от Запада. А Украина просто должна ждать этого часа.

У Украины достаточно сильная армия, которой вообще не было в марте 2014 года. Сейчас Украина способна отразить любую дальнейшую российскую агрессию, поэтому Москва никогда не пойдет на эскалацию. Но, все равно, Украина не может сражаться со второй в мире по силе армией, вооруженной ядерным оружием, и силовым путем Крым и Донбасс не могут быть возвращены. Это реальность.

И вопрос об оружии. США собираются предоставить Javelin Грузии, а по нам окончательного решения нет. Как вы думаете, почему в приоритете Вашингтона Грузия, где боевых действий нет, а не Украина, где американское оружие необходимо (не только Javelin)?

- Украина получит оружие не непосредственно сегодня, а в случае дальнейшей российской эскалации. Ведь Javelin - это идеальное оружие для отражения танковых атак.

Все решения по Украине в Вашингтоне приняты, в том числе, финансовые - Конгрессом. Но один или полтора человека - Дональд Трамп с Рексом Тиллерсоном - пока этому сопротивляются. Насколько я могу судить из Вашингтона, то их позиции слабеют.

Что касается оружия, то, во-первых, при малейших признаках какой-то эскалации - например, движении России к Мариуполю или на других участках - оружие будет передано Украине немедленно. Во-вторых, даже без этого, я думаю, Трамп и Тиллерсон могут сопротивляться не больше нескольких месяцев.

А почему Грузия, где сейчас относительно спокойно? Зачем грузинам Javelin именно сейчас?

- Во-первых, как объяснил недавно бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, это выполнение того соглашения, которое он еще подписал с Бараком Обамой в 2012 году.

А, во-вторых, Трамп же ужасно зажат между громадным давлением всего американскоо истеблишмента и какими-то его обязательствами, о которых мы не знаем, или его опасениями насчет Путина. И он, наверное, посчитал, что передача оружия Грузии не вызовет большого восторга в Москве, но и не вызовет такой отрицательной реакции, как передача оружия Украине.