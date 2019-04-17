Продолжатель Вертинского Олег Погудин

ЮБИЛЕЙ

… Прослушала сегодня запись прошлогоднего концерта Олега Погудина, где основной частью программы были песни Александра Вертинского. Я знаю, что Олег глубоко понимает и тонко чувствует творчество Александра Николаевича. Олег Погудин начал исполнять песни Вертинского ещё в театральном институте в конце 80-х годов по заданию педагогов. Программа "Песни Александра Вертинского" стала темой его дипломной работы. Олег тогда получил за прекрасное исполнение диплом с отличием.

Вот уже 30 лет эта программа исполняется на концертных площадках страны и зарубежья. Для Олега Погудина Александр Вертинский, в первую очередь, прекрасный артист, а затем - поэт и певец. Олегу Евгеньевичу необычайно интересна сложная, трагическая судьба Вертинского. Он высоко ценит роль Вертинского в русской

культуре, т.к., по его словам, "…ему, единственному, судьбой была дана возможность стать живым "мостиком", звеном, связывающим эстрадную культуру дореволюционной России с настоящим".

Сама я слушала Вертинского один раз в концерте, а потом - в течение многих лет - в записях. Голос его навсегда врезался в память. Но я никогда не пыталась сама прочувствовать, насколько созвучны Вертинский и Погудин.

Сейчас, слушая Олега Евгеньевича, я невольно извлекла из памяти голос Вертинского и услышала их обоих одновременно. Я была поражена! В пении Погудина нет манерности и жеманства Вертинского, но глубокий смысл его песен, стиль исполнения, настроение, интонации, акценты совпадают настолько, что я услышала в пении сегодняшнего незаурядного, большого певца живой голос Вертинского.

Не могу передать, какой восторг я испытала. Это просто чудо! Так возродить творчество Вертинского мог только гений!

Я ещё глубже поняла, как велика заслуга Олега Евгеньевича перед памятью Александра Николаевича Вертинского. Какой неоценимый вклад сделал Олег Погудин в музыкальную культуру, сохранив и популяризируя творчество прекрасного русского Артиста. За этот подвиг, по моему мнению, он заслуживает самой высокой награды.

ПОЁТ ВЕРТИНСКИЙ: "МАТРОСЫ"

ПОЁТ ПОГУДИН: "МАТРОСЫ"