Польша - Украина - Россия

ЭПИЦЕНТР

Для начала напомню, о каком событии, произошедшем 30 лет назад, именно 4 июня, будет идти речь. Первые в послевоенной истории Польши свободные выборы. Кто-то сразу скажет - тоже мне важная годовщина. Да, к примеру, для Швейцарии с её длительной демократической традицией - это действительно не событие, но для постсоветского общества - событие, которое трудно переоценить. Для некоторых стран, вкусивших в полной мере советский диктат, свободные выборы до сих пор недостижимы. Нет, я не забыл, выборы народных депутатов СССР состоялись в марте 1989 года, но я, как надеюсь, и читатель, помню как происходили эти выборы. Чего стоило хотя бы внесение в избирательный бюллетень от Академии наук академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Так что разделяю мнение - польские выборы были первыми и свободными, и альтернативными. Да и результат их это доказывает, в то время как подавляющее (во всех смыслах) большинство нардепов СССР представляло КПСС, ВЛКСМ, номенклатуру и прочие подвластные Кремлю структуры государства.

Бог с ней, с историей. Её не все знают, не все чтят, не все помнят. Оставим её ученым. Не претендую на присутствие в их рядах, но позволю себе немного порассуждать - как было тогда, как это отразилось на Польше, Украине и России, о тенденциях развития последних десятилетий - просто как современник, порой участник и точно пристальный наблюдатель.

Избрание Кароля Войтылы Папой Римским Иоанном Павлом II и его первый пасторский апостольский визит на родину в Польшу в 1979 году только во время выступления в Варшаве собрал не менее 3.000.000 соотечественников и паломников из других стран, прежде всего находившихся под диктатом СССР. С таким волеизъявлением народа власть не в состоянии не считаться. Никакая группа советских войск не могла противостоять отчетливой тенденции возрождения гражданского общества и ответственности граждан за то, в какой стране они живут. Толпа, слушавшая Папу, превратилась в народ, в граждан.

"Солидарность" - независимый профсоюз - в Польше был и раньше, ещё с 70-х годов, как и другие протесты той или иной части польского общества против коммунистических властей и кремлевского диктата. Однако студенты и интеллигенция, рабочие, докеры, шахтёры, крестьяне (фермеры) выступали всегда сами по себе, самостоятельно и объединения для решения единой цели не происходило.

Теперь "Солидарность" получила всенародную поддержку. Власти остановить это было не под силу. Ни введение военного положения, ни убийства и репрессии не только не могли остановить возрождения в народе веры в свою силу, но наоборот - подливали уверенности, что дальше жить под "моральной оккупацией" нельзя. Выборы подвели черту. Народ однозначно продемонстрировал свою волю к восстановлению независимой и процветающей Польши. Важнейший урок того, что может гражданское общество.

Конечно, экономический кризис, вызванный афганской военной авантюрой СССР, политический монстр, возникший на силе и диктате, после ялтинского мироразделения ускорял процессы прозрения народов и стран. Повторить 1956-й или 1968-й годы советская система была уже неспособна. "Империя зла" начала разрушаться. Где-то быстрее - там, где ещё дееспособны были силы, помнившие досоветский период своего развития; где-то, естественно, медленнее. Происходило это с государствами, происходило это с людьми, с обществом. Гражданственность пробуждалась, борясь с многодесятелетним страхом и привычкой к раболепию перед силой и террором.

Пробуждение было сложным и болезненным. Процесс продолжается. Было бы странно, если бы насаждаемое десятилетиями в один момент исчезло без следа. Западной Германии на денацификацию после всего-то неполных 12 лет властвования национал-социалистического режима потребовалось как минимум 30 лет. А в ГДР такой процесс вообще почти не проводился. Именно поэтому даже сегодня, через 30 лет после объединения Германии, именно в восточных землях легко находит последователей "Альтернатива для Германии" (Alternative f?r Deutschland).

Причём, среди приверженцев немало выходцев из бывшего СССР. Более того - и в Кремле, и в российских современных СМИ это находит одобрение и поддержку. Власть силовых органов, олицетворяющих собой саму власть в Российской Федерации, стала характеристикой нашего времени. Соответствуют этому - и выборы. Не говоря уже об известном предложении, что во власти в России могут быть только те, кто служил в силовых органах, т.е. люди в погонах.

Как может называться такое государство и к чему рано или поздно оно придет, очевидно, для знакомых с историей. Именно поэтому любые проявления гражданского общества, т.е. свободного общества, жёстко подавляются в соответствии с действующим троедействием: купить - запугать - убить (или выдавить, выслать из страны). Век поменялся, методы остались прежними, только обеспечены теперь силовые институты современными средствами подавления и управления.

Поэтому за 30 лет в РФ де-факто только два президента, а большинство законодателей и исполнителей на кремлёвском холме власти одни и те же. Поэтому так неприемлем в этой власти во всех отношениях опыт Украины с ее выходом людей на майдан, с ее регулярным избранием нового Президента. За 30 лет в Украине шесть Президентов (Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский). О смене политических "элит" на нижних этажах, тем более говорить нечего, она происходит постоянно.

Да, польская история 30-ти летней давности изменила мир. Российские СМИ это игнорируют. Для России это показательно. Для других стран, которые предпочитают учиться не только на своём опыте, процесс идёт быстрее и безболезненней. Вот так, с моей точки зрения, выглядит разница между Польшей - Украиной и Россией. Между нами, жителями этих стран. Надолго ли будет эта разница? Зависит от нас.

P.S. Кстати, в сентябре в Москве, Питере, ещё ряде регионов РФ, кажется, пройдут выборы. Выборы!? Или что-то другое…

Григорий Амнуэль, 06.06.2019.