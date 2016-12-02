Заметки о полиции и некоторые выводы

НОВЫЙ АВТОР "КРУГОЗОРА" О СЕБЕ

Родился в войну в сентябре 1944 года в Туркмении в танковом училище г. Чаржоу. Там и встретил окочание войны. Потом Ташкент, школа, университет, работа в ТашШИИТе на кафедре "Высшая математика". В 1991 - м году переехал с женой в Америку в г. Кливленд. Так мы в нём и застряли. Вот уже 25 лет. 1-го января 2012-го года написал поздравление в стихах всем друзьям с Новым Годом. Именно с этого стихотворения и началась моя трудноописуемая деятельность. Чему я безмерно рад. Появились новые друзья в России и в Кливленде обеспокоенные разными видами искусств.

1.

Эта статья не о том, хорошая Америка или нет. Я постараюсь проанализировать на простых примерах обычные взаимоотношения между людьми и представителями власти. Почему они такие в России и в Америке - судить вам. Все отношения внутри любой страны - это отношение власти к народу. Каждый народ сам выбирает себе власть: по своему усреднённому мышлению. В этих записках я сопоставил три аспекта, явно отличающиеся в бывшем Советском Союзе и в США.

О ситуация в сегодняшней России сужу по новостным известиям, Думским репортажам, многочисленным рецензиям в различных интернет-сайтах на русском языке. По этой информации можно сделать вывод о катастрофическом падении культуры в сегодняшней России. Я имею много связей с бывшими (сам я математик) преподавателями вузов, студентами, да и просто друзьями, чтобы сделать этот неутешительный вывод. Все поют в одну дуду. Плюс сегодняшнее образование, которое отбросило Россию далеко назад - поближе

к "Нигерии".

В Америке я уже 22 года, но постоянно интересуюсь жизнью России. У меня там много друзей. И - 48 лет жизни. Мне, как ни странно, Россия всё ещё не безразлична.

Попробую рассмотреть, если позволите, отли- чия наших стран сквозь призму взаимоотношений полиции и собственно народа.

Родом я из Узбекистана. Из тех краёв (СССР),

где значительно больше угрюмых и, что немало-важно, совсем малоулыбчивых людей. Особенно это начинаешь понимать чуток поживя в Америке.

Вот пример. Свой медовый месяц мы решили провести в Сибири. Это был 1973 год. В один из дней в Иркутске в гастроном "выбросили" тушёнку. Для нас, туристов из Узбекистана, было дикостью видеть как женщины дрались в очереди. Настоящее скетч-шоу! Когда женщины деруться, мужская драка - это просто игра. Смесь кик-боксинга с уличной дракой. Нам, мужчинам, такая вот злость не прису- ща. Как говорил добряк Партос: дерусь, потому что дерусь. А милиция стояла, не вмешиваясь, и спокойно наблюдала за этими игрищами. Так называемые стражи порядка.

Уже потом стало понятно: в этом периферийном краю (Иркутск, Ангарск, Братск, да и везде вокруг Байкала) мясо не продавалось. Только в ресторане. Мы имели хороший кусок мяса потому что в мою молодую красавицу-жену наверное влюбился официант. Спасибо Господу Богу! Мы были сыты.

2.

Я вспомнил этот случай только из-за того, что вознамерился рассказать о поведении полиции и её ответственности. Причина простая - довольно странный отзыв о моём рассказе "Эта такая разная Америка". "Валерий, а вы обратили внимание, что на три ваши статьи о США, кстати, прекрасно написанные, нет ни одного комментария. На фоне антиамериканской истерии в России ваши статьи как-то не вписываются... Вот если бы вы нашли "родимые пятна" на теле США - тогда другое дело...", - написал читатель. Надо отдать должное сегодняшней российской властной пропаганде: она достаточно успешно зомбирует людей, сформировав у многих россиян "нужное" отношение к США - недружелюбное.

Америка имеет много различных "родимых пятен". Но я ведь говорю о полиции. И только! Есть на что обратить внимание.

Работники полиции (милиции), как и все люди, в разных странах разные. Американский полицейский отличается от своего российского коллеги. Приведу пример из собственной практики. В 60-ые годы прошлого века я совершал турне на своих "Жигулях" по среднеазиатским республикам СССР. Перед выездом из Казахстана, где в то время проживал, меня пугали узбекскими гаишниками: будешь платить штраф на каждом углу. Получилось другое - проехал весь Узбекистан, не заплатив ни рубля. Более того, возвращаясь из Бухары в Самарканд, где-то на полпути, остановили гаишники: офицер и сержант. Офицер расспросил о впечатлениях от поездки, поинтересовался здоровьем (эффект ошеломляющий: впервые в моем долголетнем общении со стражами порядка!), пожелал счастливого пути...

Не успел я пересечь границу родного Казахстана, как был оштрафован. Вот такие пироги.

...Как-то не верится, что за двадцать два года от-сутствия в Союзе - неважно как он сейчас называется - что-то кардинально изменилось в отношениях между людьми. Раньше в магазинах мало что можно было приобрести. Особых разносолов достать - только по блату. А потому, надо было везде наводить мосты. "Tы мне, я тебе" - самая распространённая форма общения. И как ни странно, это являлось такой обыденностью, что даже не было противно. Исключая Узбекистан и, может быть, Прибалтику да Москву с Ленинградом - во всех больших городах большинство граждан имело полные холодильники за счёт знакомств. Ну, а другие - зубы держали в стакане. Кстати, в Иркутске мой знакомый милицейский старлей всегда ел мясо.

Теперь везде всё есть, но расклад тот же. Просто другая причинность.

И, конечно, доблесная милиция или полиция - хрен редьки не слаще - жила и продолжает жить той же жизнью: или деньги - или ещё больше потеряешь.

У нас в Узбекистане как было? Всё очень просто и доходчиво.

- Ваши права, пожалуйста, дорогой!

- Я что-то нарушил?

- Нет, дорогой. Выйди из машины, пожалуйста, - отвечает нараспев.

Я начинаю выходить.

- Вот ты что делаешь? - не дав мне полностью выбраться из машины, продолжает милиционер. - Берёшь зелёненькую, кладёшь вот так на лядошку и протягиваешь рука к моей рука. А салям алейкум, дорогой! Как твоя семья, жена, дети? Соседи? Как сам? Всё хорошо? А я тебе говорю - теперь хорошо. И ты счастлив, что у меня теперь всё хорошо. И я никакой штраф тебе не пишу. Так как у нас вместе теперь всё хо-ро-шо. Теперь мы друзья. Всё!

Как-то вот так. За трёшку - все дела! Но три рубля - это пятнадцать буханок хлеба или три процента зарплаты. В основном. Правда, бывает, вдруг солнышко пригреет, настроение у милиционера хоро-шее - и вам повезёт, однако радушие со стороны правоохранителя -редкий случай.

3.

Ну, а в Америке, в Кливленде, по крайней мере, радушие всегда. Иначе полицейский может лишиться работы, а, значит, и многих бенефитов для всей семьи. Однако здесь и стреляют в полицию нередко. Потому быть полицейским гораздо опасней, чем представителем других профессий. Но лицо полицейские никогда не теряют. Или почти никогда. Все люди - человеки.

...Был со мной такой случай. Шесть утра. Меня срочно вызвали на работу. Даже не умывшись, бегом в машину. Улица - два километра

прямая стрела, но в середине знаки принадлежности к разным городам Большого Кливленда. В одном допустимая скорость - 60км/час, а во втором - 40км/час. И три знака 40км/час на длину в один километр. Еду в полудрёме. Улица пустая, еду со скоростью 70км/час . На красный свет поворачиваю направо без остановки. Вдруг сзади замигала полицейская машина. Оказывается, он уже проехал полтора километра за мной, а я его не заметил.

- Что делать будем? Три знака ограничения, а вы- ноль внимания. Перед поворотом на красный не остановились. Не пристёгнуты ремнём. Что ещё? Ваши права и страховка: почему страховка не продлена? Без неё вы вообще не имеете права садиться за руль!..

- Офицер, добрый вечер! Тьфу - доброй ночи! О, мой бог, доброе утро! Сегодня мой выходной. Десять минут тому назад хозяин магазина, где я работаю, вызвал на работу. Трак с мебелью уходит в Лас Вегас, нужно срочно что-то там починить. Я ещё не проснулся. Извините. Вас бы вот так... А по поводу страховки - так это машина магазина. Я уже три недели добиваюсь страховки и знака на номер. Но мои требования - как по барабану. Что я могу сделать?

Полисмен отошёл, сел в свою машину. Что-то выстучал на клавиатуре компьютера. Потом возвращается и протягивает мне права и лист старой страховки:

- Езжайте осторожно и протрите глаза. Скажите своему хозяину, что я завтра проверю все машины. Всего доброго и хороших выходных!

Ни штрафа, ничего. Вот так. Хотите верьте - хотите нет.

Обычно на скоростных дорогах стоят полицейские машины и часто - с зажжёнными мигалками только лишь для того, чтобы водители проверяли свою скорость сами. Как предупреждение.

Через год после моего прибытия в США я, наконец, устроился на постоянную работу. Доставка мебели покупателям домой и её установка. Ещё через полгода начал каждый понедельник ездить за мебелью в Пенсильванию. Опыта вождения по скоростным дорогам ещё не имел, а потому заехал на первый попавшийся пост узнать, почему все машины меня обгоняют. Оказывается, можно ездить максимум плюс десять миль в час. Только потом тебя могут остановить. Скажу честно - я не поверил. Снова остановился у первой встречной полицейской машины, стоящей на разделительной полоссе фривея. Тот же ответ и реко-мендация лучше иметь скорость плюс семь-восемь километров в час. Спокойней будет. Так у меня и сохранилась привычка держать скорость где бы то ни было - плюс семь километров в час.

Однажды по этой же скоростной, мы с женой ехали в Нью-Йорк. Впереди замаячила огнями полиция. Все машины сбавили скорость. Я всегда пользуюсь круиз-контролем и потому никогда не меняю скорость. Уже проехал эту полицейскую машину, как вдруг мили через две она мне замигала.

Естественно, начались упрёки жены.

- Дорогая, главное - сиди молча. Ты не знаешь английский. Договорились?

Останавливаю машину, не глуша мотор. Руки на руле - знак уважения к полицейскому. Подходит молодой полисмен. Рука под козырёк:

- Здравствуйте, ваши права и страховку!

- Офицер, я что-то нарушил?

- С какой скоростью вы двигаетесь?

- 73 км/час.

- А здесь какая скорость допустима?

- 65-ть.

- Ваши документы.

- В пяти милях отсюда - дорожный полицейский пост. Мы можем туда с вами вместе доехать? В 1993 году я дважды специально заезжал на пост, чтобы узнать, с какой максимальной скоростью можно ездить по американским дорогам. Я тогда только прибыл в Америку и не знал всех негласных правил. Как вы думаете, что капитан мне ответил?

- Так что?

- Не более десяти.

- Быть не может!..

- Так поехали, но спрашивать буду я.

Он замялся и буквально промямлил:

- Ладно, езжайте, но не более, чем пять километров в час.

- Офицер, вы мне предлагаете нарушать правила? Не могу поверить.

Мы улыбнулись друг другу и я, установив обычную скорость, рванул машину с места. Полицей- ский, проехав пару миль за мной, остановился посреди фривея. Жена только и проговорила:

- Ну, ты и наглец!

4.

Могу представить отношение сегодняшних россиян,читающих эти мои записки. Но них - не выдумки, а что ни на есть - описание нашей американской повседневности.

Я уверен, что и в России есть вполне добропорядочные полицейские. Если их хорошо поискать. Разница в том что полиция в Америке на самом деле служит за-ко-ну. Это вовсе не означает, что всё, что она делает, укладывается в рамки морали. Здесь тоже море идиотских законов в разных штатах. Да что там в штатах - в городах.

Когда я только приехал в Америку в 1988 году к брату на два месяца в отпуск, остаться здесь жить мне не захотелось. Я был вполне удовлетворён своей жизнью в СССР. Вы не поверите, что меня больше всего удивило в поездке. Я был горд за советскую прессу! Всё, что я знал об Америке из газет и журналов, а прочитал их великое множество не специально из-за предстоящей поездки, а в силу моей профессии, оказалось правдой. Здесь американцы толком об СССР ничего не знали. Только что мы враги, что в России много медведей, а русский мужик пьёт водку как воду. Всё!

Теперь российские СМИ подобное строчат об Америке. Сейчас, судя по интернет-постам, путинская пропаганда своё возымела. Народ российский стал более злым и зомбированным. Такими людьми легче управлять.

Прискорбно... В СССР была цензура. И как обязательный ценз - культура обращения к читателям. "Народ" не должен терпеть косноязычия. Всё было выдержано в рамках уважительности государства к читателям. Более того, на экранах появлялись иностранные фильмы, только отвечающие стандартам советской культуры. После девяностых их сняли - стандарты. Всё, чем славилась Советская культура, опошлилось сиюмоментно. Культуру не загнали в угол, нет. О ней просто как-будто забыли. Розовые очки веры в светлое будущее всего человечества разбились вдребезги. А вместе с ними - понятия восприятия мира многогранного, не похожего на повседневную действительность убогого мышления. В Государственной Думе матерятся и дерутся... Вот вам и культура российского общества сегодня.

... Был разрушен не Советский Союз. Разрушена русская цивилизация. Язык Пушкина, Достоевского. Обидно ...