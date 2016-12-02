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декабрь '16
ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

Заметки о полиции и некоторые выводы

Размышления русского американца

Валерий Шурик

НОВЫЙ АВТОР  "КРУГОЗОРА" О СЕБЕ

Родился в войну в сентябре 1944 года в Туркмении в танковом училище г. Чаржоу. Там и встретил окочание войны. Потом Ташкент, школа, университет, работа в ТашШИИТе на кафедре "Высшая математика". В 1991 - м году переехал с женой в Америку в г. Кливленд. Так мы в нём и застряли. Вот уже 25 лет. 1-го января 2012-го года написал поздравление в стихах всем друзьям с Новым Годом. Именно с этого стихотворения и началась моя трудноописуемая деятельность.  Чему я безмерно рад. Появились новые друзья в России и в Кливленде обеспокоенные разными видами искусств.

1.

Эта статья не о том, хорошая Америка или нет. Я постараюсь проанализировать на простых примерах обычные взаимоотношения между людьми и представителями власти. Почему они такие в России и в Америке - судить вам. Все отношения внутри любой страны  - это отношение власти к народу.  Каждый народ сам выбирает себе власть: по своему  усреднённому мышлению. В этих записках я сопоставил три аспекта, явно отличающиеся  в бывшем Советском Союзе и в США.

О ситуация в сегодняшней России сужу по  новостным известиям, Думским репортажам, многочисленным рецензиям в различных  интернет-сайтах на русском языке. По этой информации можно сделать вывод о катастрофическом падении культуры в сегодняшней России. Я имею много связей с бывшими (сам я математик) преподавателями вузов, студентами, да и просто  друзьями, чтобы сделать этот неутешительный вывод. Все поют  в  одну  дуду.  Плюс  сегодняшнее образование, которое  отбросило Россию  далеко назад - поближе

к "Нигерии".

В Америке я уже 22 года, но постоянно интересуюсь жизнью России. У меня там много друзей. И - 48 лет  жизни. Мне, как ни странно, Россия всё ещё не безразлична.

Попробую рассмотреть, если позволите, отли- чия наших стран сквозь призму взаимоотношений  полиции и собственно народа.

Родом  я  из  Узбекистана.  Из  тех краёв (СССР), 

где значительно больше угрюмых и, что немало-важно, совсем малоулыбчивых людей. Особенно это начинаешь понимать чуток поживя в Америке.

Вот  пример. Свой медовый месяц мы решили  провести  в  Сибири.  Это  был 1973  год.  В  один  из дней в Иркутске в гастроном "выбросили" тушёнку.  Для нас, туристов из Узбекистана, было дикостью  видеть как женщины дрались в очереди. Настоящее  скетч-шоу! Когда женщины деруться, мужская драка - это просто игра. Смесь кик-боксинга с уличной  дракой. Нам, мужчинам, такая вот злость не прису- ща. Как говорил добряк Партос:  дерусь, потому что  дерусь. А милиция стояла, не вмешиваясь, и спокойно наблюдала за этими игрищами. Так называемые  стражи порядка.

 Уже потом стало понятно: в этом  периферийном краю (Иркутск, Ангарск, Братск, да и  везде вокруг Байкала) мясо не продавалось. Только  в ресторане. Мы имели хороший кусок мяса  потому что в мою молодую красавицу-жену наверное  влюбился официант. Спасибо Господу Богу! Мы были сыты.

2.

Я вспомнил этот случай только из-за того, что  вознамерился рассказать о поведении полиции и её ответственности. Причина простая - довольно странный отзыв о моём рассказе  "Эта такая разная  Америка". "Валерий, а вы обратили внимание, что на три ваши статьи о США, кстати, прекрасно написанные, нет ни одного комментария. На фоне антиамериканской истерии в России ваши статьи как-то не вписываются... Вот если бы вы нашли "родимые пятна" на теле США - тогда другое дело...", - написал читатель. Надо отдать должное сегодняшней российской властной пропаганде: она достаточно успешно  зомбирует  людей, сформировав у многих россиян "нужное" отношение к США - недружелюбное.

 Америка имеет много различных  "родимых  пятен". Но я ведь говорю о полиции. И только! Есть на что обратить внимание.

Работники полиции (милиции), как и все люди, в разных странах разные. Американский полицейский отличается от своего российского коллеги. Приведу пример из собственной практики. В 60-ые годы прошлого века я совершал турне на своих "Жигулях" по среднеазиатским республикам СССР. Перед выездом из Казахстана, где в то время проживал, меня пугали узбекскими гаишниками: будешь платить штраф на каждом углу. Получилось другое - проехал весь Узбекистан, не заплатив ни рубля. Более того, возвращаясь из Бухары в Самарканд, где-то на полпути, остановили гаишники: офицер и сержант. Офицер расспросил о впечатлениях  от поездки,  поинтересовался  здоровьем  (эффект  ошеломляющий: впервые  в  моем  долголетнем  общении со стражами порядка!), пожелал счастливого пути...

Не успел я пересечь границу родного Казахстана, как был оштрафован. Вот такие пироги.

...Как-то не верится, что за двадцать два года от-сутствия в Союзе - неважно как он сейчас называется - что-то  кардинально изменилось в отношениях между людьми. Раньше в магазинах мало что можно было приобрести. Особых разносолов достать - только по блату. А потому, надо было везде наводить мосты. "Tы мне, я тебе"  -  самая распространённая форма  общения. И как ни странно, это являлось такой обыденностью, что даже не было противно. Исключая Узбекистан и, может быть, Прибалтику да Москву с Ленинградом - во всех больших городах большинство граждан имело полные холодильники за счёт знакомств. Ну, а другие -  зубы держали в стакане. Кстати, в Иркутске мой знакомый милицейский старлей всегда ел мясо. 

Теперь везде всё есть, но расклад тот же. Просто другая причинность.

И, конечно, доблесная милиция или полиция - хрен редьки не слаще - жила  и продолжает  жить той же жизнью: или деньги - или ещё больше  потеряешь.

У нас в Узбекистане как было? Всё очень просто и доходчиво.

- Ваши права, пожалуйста, дорогой!

-  Я что-то нарушил?

-  Нет, дорогой. Выйди из машины, пожалуйста, - отвечает нараспев.

Я  начинаю выходить.

- Вот ты что  делаешь?  - не дав мне полностью выбраться из машины, продолжает милиционер. - Берёшь зелёненькую, кладёшь вот так на лядошку и протягиваешь рука к моей рука. А салям алейкум, дорогой! Как твоя семья, жена, дети? Соседи? Как сам? Всё  хорошо? А я тебе говорю - теперь хорошо. И ты счастлив, что у меня теперь всё хорошо. И я никакой штраф тебе не пишу. Так как у нас вместе теперь всё  хо-ро-шо. Теперь мы друзья. Всё!

Как-то вот так. За трёшку - все дела! Но три  рубля - это пятнадцать буханок хлеба или три процента зарплаты. В основном. Правда, бывает, вдруг солнышко пригреет,  настроение у  милиционера хоро-шее - и вам повезёт, однако радушие со стороны правоохранителя -редкий случай.

3.

Ну, а в Америке, в Кливленде, по крайней мере, радушие всегда. Иначе полицейский может лишиться работы, а, значит, и многих бенефитов для всей семьи. Однако здесь и стреляют в полицию нередко.  Потому быть полицейским  гораздо  опасней,  чем представителем других профессий. Но лицо полицейские никогда не теряют. Или почти никогда. Все люди - человеки.

...Был со мной такой случай. Шесть утра. Меня срочно вызвали  на  работу. Даже  не умывшись, бегом в машину. Улица - два километра

прямая стрела, но в середине знаки принадлежности к  разным  городам  Большого  Кливленда. В одном  допустимая скорость - 60км/час, а во втором - 40км/час. И три знака  40км/час  на длину в один километр.  Еду в полудрёме. Улица пустая, еду со скоростью 70км/час  .  На красный свет поворачиваю направо  без  остановки. Вдруг  сзади  замигала полицейская машина. Оказывается, он уже проехал полтора  километра за  мной, а я его не заметил.

-  Что  делать  будем?  Три  знака  ограничения, а вы- ноль  внимания. Перед  поворотом  на  красный не  остановились. Не пристёгнуты ремнём. Что ещё? Ваши права и страховка:  почему страховка не продлена? Без неё вы вообще не имеете права садиться за руль!..

-  Офицер, добрый вечер! Тьфу - доброй ночи! О, мой бог, доброе утро! Сегодня мой выходной. Десять минут тому назад хозяин магазина, где я работаю, вызвал на работу. Трак с мебелью уходит в Лас Вегас, нужно срочно что-то там починить. Я ещё не  проснулся. Извините. Вас бы вот так... А по поводу страховки - так это машина магазина. Я уже три недели  добиваюсь  страховки  и знака  на номер. Но мои требования -  как по барабану. Что я могу сделать?

Полисмен отошёл, сел в свою машину. Что-то  выстучал на клавиатуре компьютера. Потом возвращается и протягивает мне права и лист старой страховки:

- Езжайте осторожно и протрите глаза.  Скажите  своему хозяину, что  я завтра  проверю все машины. Всего доброго и хороших выходных!

Ни штрафа, ничего. Вот так. Хотите верьте - хотите  нет. 

Обычно на скоростных дорогах стоят полицейские машины и часто - с зажжёнными мигалками  только лишь для того, чтобы водители проверяли свою скорость сами. Как предупреждение.

Через год после моего прибытия в США  я, наконец,  устроился на постоянную работу. Доставка мебели покупателям домой и её установка.  Ещё через полгода начал каждый понедельник ездить за  мебелью  в Пенсильванию.  Опыта вождения по скоростным дорогам ещё не имел, а потому заехал на первый попавшийся пост узнать, почему все машины меня обгоняют. Оказывается, можно ездить максимум  плюс  десять миль в час. Только потом тебя могут остановить. Скажу честно - я не поверил. Снова остановился у первой встречной полицейской машины, стоящей на разделительной полоссе фривея. Тот же ответ и реко-мендация лучше иметь скорость  плюс  семь-восемь километров в час. Спокойней будет. Так у меня и сохранилась привычка держать скорость где бы то ни было - плюс  семь километров в час.

Однажды по этой же скоростной, мы с женой ехали в Нью-Йорк. Впереди замаячила огнями  полиция. Все машины сбавили скорость. Я всегда пользуюсь круиз-контролем и потому никогда не меняю скорость.  Уже проехал эту полицейскую машину, как вдруг  мили через две она мне замигала.

Естественно, начались упрёки жены.

-  Дорогая, главное - сиди молча. Ты не знаешь английский. Договорились?

Останавливаю машину, не глуша мотор. Руки на руле - знак уважения к полицейскому. Подходит  молодой полисмен. Рука под козырёк:

-  Здравствуйте, ваши права и страховку!

-  Офицер, я что-то нарушил?

-  С какой скоростью вы двигаетесь?

-  73 км/час.

-  А здесь какая скорость допустима?

-  65-ть.

-  Ваши документы.

-  В  пяти  милях отсюда - дорожный полицейский пост. Мы можем туда с вами вместе доехать? В 1993  году я дважды  специально заезжал  на  пост,  чтобы узнать, с какой максимальной скоростью можно ездить по  американским  дорогам.  Я тогда только прибыл в Америку и не знал всех негласных правил.  Как вы думаете, что капитан мне ответил?

-  Так что?

-  Не более десяти.

-  Быть не может!..

- Так поехали, но спрашивать буду я.

Он замялся и буквально промямлил:

-  Ладно, езжайте, но не более, чем пять километров в час.

-  Офицер, вы мне предлагаете нарушать правила? Не могу поверить.

Мы улыбнулись друг другу и я, установив обычную скорость, рванул машину с места. Полицей- ский, проехав пару миль за мной, остановился посреди фривея. Жена только и проговорила:

- Ну, ты и наглец!

4.

Могу представить отношение сегодняшних россиян,читающих эти мои записки. Но них - не выдумки, а  что ни на есть - описание нашей американской повседневности. 

Я уверен, что и в России есть вполне добропорядочные  полицейские.  Если  их  хорошо  поискать. Разница в том что полиция в Америке на самом деле служит за-ко-ну. Это вовсе не означает, что всё, что она делает, укладывается в  рамки морали. Здесь тоже море идиотских законов  в разных штатах. Да что там в штатах -  в городах.

Когда я только приехал в Америку в 1988 году к брату на два месяца в отпуск, остаться здесь жить мне не захотелось. Я был вполне удовлетворён своей жизнью в СССР. Вы не поверите, что меня больше всего удивило в поездке. Я был горд за советскую прессу! Всё, что я знал об Америке из газет и журналов, а прочитал их великое множество не специально из-за предстоящей поездки, а в силу моей профессии, оказалось правдой. Здесь американцы толком об СССР ничего не знали. Только что мы враги, что в России много медведей, а русский мужик  пьёт  водку как воду.  Всё!

Теперь российские СМИ подобное строчат  об  Америке. Сейчас, судя по интернет-постам, путинская пропаганда своё возымела. Народ российский стал  более злым и зомбированным. Такими людьми легче управлять.

Прискорбно... В СССР была цензура. И как обязательный ценз - культура обращения к читателям. "Народ" не должен терпеть косноязычия. Всё было выдержано в рамках  уважительности государства к читателям. Более  того, на экранах появлялись иностранные фильмы, только отвечающие стандартам советской культуры. После девяностых их сняли - стандарты. Всё, чем славилась Советская культура, опошлилось сиюмоментно. Культуру не загнали в угол, нет. О ней просто  как-будто забыли. Розовые очки веры в светлое будущее всего  человечества разбились вдребезги. А вместе с ними  - понятия  восприятия  мира  многогранного, не похожего на повседневную действительность убогого  мышления. В Государственной Думе матерятся и дерутся... Вот вам и  культура российского общества сегодня.

... Был разрушен не Советский Союз. Разрушена русская цивилизация. Язык Пушкина, Достоевского. Обидно ...

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