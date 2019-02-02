Художественный фильм "Праздник"

КИНОЗАЛ

Премьера этого фильма сценариста, режиссёра продюсера Алексея Красовского и продюсера Юлии Криштофович состоялась в первые дни нынешнего года и сразу вызвала споры. Не удивительно, ведь речь - о праздновании советскими чиновниками Нового Года в блокадном Ленинграде. Сюжет разворачивается в загородном доме Воскресенских, живущих на "особом положении". Перед новогодьем здесь собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских забрали - времена тяжкие. Младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь - незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. Снежный ком проблем нарастает…