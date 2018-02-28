РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Принадлежащие имени Беседа с супругами - последним потомком А.С. Пушкина по мужской линии, его праправнуком и правнучкой великого поэта по женской линии, роднящейся с Н.В. Гоголем

Людей неинтересных в мире нет", - спасибо Евгению Евтушенко за эту строчку в четыре слова, которая стоит целой поэмы. И спасибо моей профессии: не сделав богатым и знаменитым, она наделила меня "евтушенковским" взглядом на людей, и я увидел, что интересен каждый: этот - историей своей жизни, а вон тот, помимо личных достоинств, - еще и принадлежностью к имени, которое само - История.

"Принадлежащих имени" в моей журналистской практике было четверо: Сергей Давыдов (США), Александр Кочубей (Швейцария), Татьяна Фаберже (Франция) и Григорий Серов (Ливан). Верю в читателя: он грамотен и начитан, ему не нужно разъяснять, какому имени они принадлежат. На сей раз "пятеркой" закругляют счет супруги Пушкины - Александр Александрович и Мария Александровна. Попасть к ним в Брюссель, не покидая Мичигана, мне, как всегда в подобных случаях, помогает Skype.

- Не скрою, что испытываю в эти минуты понятное волнение: не каждый день беседуешь с праправнуком великого русского поэта. Пока я прихожу в себя, помогите проследить линию вашего родства с Александром Сергеевичем, отцом четверых детей, из которых только двое, Александр и Наталья, оставили потомство. Александр Александрович Пушкин - не только ваш прямой тезка, но и прадед?

АЛЕКСАНДР ПУШКИН: Верно, я лишь добавлю, что он, окончив в Петербурге гимназию, затем Пажеский корпус, прошел все ступени воинских чинов. В войне за освобождение Балкан от турок командовал гусарским полком, награжден множеством орденов самого высокого достоинства - российских и иностранных. В отставку вышел генерал-лейтенантом. Умер в 1914 году.

- Продолжили род ваши дед и отец, благодаря им мы с вами сейчас разговариваем...

- Прадед был женат дважды. Его первая супруга, Софья Ланская, родила одиннадцать детей. Во втором браке, с Марией Павловой, родились двое: Николай, впоследствии земский начальник в Венёвском уезде Тульской губернии, это мой дед, и Елена. Дед женился на Надежде Петунниковой, их двое детей - Наталья, моя тетушка, и Александр, ставший моим отцом.

Когда случилась Октябрьская революция, дедушка и бабушка, спасаясь от большевиков, бежали с детьми на юг, в Крым, где у них было маленькое имение: думали, новая власть недолго продержится и можно будет вернуться в Москву. Поняв, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет, они по Черному морю прибыли в Константинополь, там прожили два года. Оттуда дед увез семью в Югославию, позже - в Бельгию, где к тому времени действовал благотворительный фонд "Бельгийская помощь русским", его основали кардинал Дезире-Жозеф Мерсье и два монаха, братья Дрессель. Семья прибыла в Брюссель, отца определили в престижную школу Saint-Andre de Bruges, а его старшая сестра Наталья устроилась на работу в банке. Окончив школу, отец поступил в брюссельский колледж Saint-Louis; защитил диплом, работал инженером, затем, до конца своих дней, - коммерческим директором в бельгийском спортивном журнале. Прожил, к сожалению, всего 59 лет, умер после второго инфаркта. Вот, коротко, о дедушке и отце.

Корни моей мамы, Луизы Пушкиной, в девичестве Аммель, - в Бельгии, откуда ее дедушка, Генрих Аммель, специалист-лесовод, в 1880 году приехал на работу в Россию. Женился на русской. Его единственный сын Жозеф тоже выбрал себе русскую жену, у них родились трое детей: Генрих, моя мама Луиза и Альберт. Семья оставалась жить в России при большевиках. В 1934 году был убит Киров, начались сталинские репрессии, дедушку арестовали агенты НКВД как "бельгийского шпиона", но вскоре отпустили. К счастью, он сохранил подданство Бельгии и через ее посольство в Москве добился, чтобы советские власти разрешили ему с семьей возвратиться на родину. Семья поселилась в Брюсселе, завела знакомства в русской эмигрантской среде. Мой папа играл в футбол за спортивный клуб "Ross". На один из матчей пришла вместе с братьями Луиза Аммель. После матча ее познакомили с Александром Пушкиным. Дело окончилось свадьбой.

- Ну, об этом несложно было догадаться. А вот и ваша жена тихонько подошла и села рядом с вами. Жду, что она примет участие в беседе.

- Мария Александровна.

- Как могло такое получиться?! Правнучка Пушкина по женской линии, а по мужской роднится с Гоголем.

- А вот как. Внучка поэта Мария Пушкина вышла замуж за Николая Быкова, племянника Гоголя, сына его сестры Елизаветы. В начале 1920-х годов супруги Быковы, родившие, ни много ни мало, девять детей, остались жить в России, а их взрослые дети со своими семьями бежали в Турцию, где встретились с семьей моего дедушки, подружились. Вскоре Быковы уехали во Францию, Пушкины в Бельгию, завязалась переписка. Мой отец летом 1949 года написал Татьяне Дурново, внучке Елизаветы Гоголь: "Где вы собираетесь провести каникулы?" Она ответила: "На юге Франции, в Карросе". Пушкины тоже туда поехали, там я и Маша встретились в первый раз. Ей было шесть лет, мне семь. Где-то у нас хранится старая фотография: Маша сидит у меня на коленях, рукой обхватив за шею...

- Почти как сейчас, пока мы с вами разговариваем. Так, значит, вы с ней в кровном родстве?

- Она моя троюродная сестра. Наша следующая встреча, когда мы поняли, что любим друг друга, произошла в 1960 году, а поженились в 1969-м, после того, как я окончил учебу и отслужил в армии. Я инженер-электронщик, специалист по телефонной связи, карьеру строил в одной и той же фирме, она трижды меняла свое название: сначала это была BellTelefon, потом ее купила американская ITT и спустя время перепродала французской компании Alcatel. А в 1995 году французы додумались, наконец, что меня, русского, да с такой знаменитой фамилией надо использовать в России, и я два года руководил работой московского филиала Alcatel. Двух лет хватило, чтобы понять, что бизнес с Россией не приносит прибыли, и филиал закрыли.

- Родителям вашим удалось при жизни повидать Россию?

- Наши отцы, мой и Машин, хотели туда поехать, когда кончилась советская власть, а матери - нет, ни за что, никогда. В 1958 году Бельгия принимала у себя международную выставку, на ней был, конечно, павильон СССР. Нам оттуда прислали приглашение. Мы всей семьей пришли, нас везде поводили, все показали, напоили чаем с пирогами и спросили у дедушки: "Александр Николаевич, почему бы вам не вернуться насовсем в Россию, это же ваша родина?" Он ответил: "Пока она советская, я в нее не вернусь."

- В своем нынешнем виде она стала бы для них более привлекательной?

- Думаю, что да. Хотя уверенно сказать не берусь. Мы знаем старых русских, которые живут здесь, в Брюсселе, они довольно холодно к ней относятся. Но за 15-20 лет, что мы туда ездим, перемены там большие произошли. Все хорошо сразу не бывает.

- Вы попали в нее уже не советскую. Ваши впечатления?

- Впервые, это было в 1994 году, мы с Машей посетили Санкт-Петербург, там музей Пушкина проводил фестиваль "Царскосельская осень". Помню, как неприятно поражала всеобщая бедность, пустые полки магазинов, угрюмые лица на улицах. Я сказал Маше: "Им нужно еще пятьдесят лет, чтобы нас догнать." Прошло всего пять лет - и Россия нас догнала, а сейчас даже кое в чем обгоняет.

- Возможно, вы судите по Москве или Петербургу. На окраины России заглянуть не пробовали? Там обгонять еще даже не начинали.

- Россия большая. Мы гостили в местах, где когда-то бывал Александр Сергеевич: Москва, Петербург, Болдино, Михайловское, Гурзуф. Нам все нравилось.

- Почти четверть века нет Советского Союза, и коммунисты вроде бы не у власти. Но не кажется ли вам, что сегодня все это возрождается, лишь под другой вывеской?

- Не кажется. И не очень понимаю, почему это кажется вам. Да, там есть партия коммунистов, но разве она похожа на партию эпохи Сталина и его кагала?

- Стать гражданами России вам не предлагали?

МАРИЯ ПУШКИНА, включаясь в беседу: - Не только предлагали - нам его Путин дал.

- Что значит - Путин дал? Он разве царь и бог? В демократических странах гражданство предоставляет закон, а вовсе не глава государства.

М.П. - Путин издал Указ, и мы получили российское гражданство вместе с паспортами, он их нам лично вручил.

А.П. - Мы уже двадцать лет помогаем находящемуся в Петербурге госпиталю для детей, больных раком. На деньги благотворительных фондов и пожертвования друзей приобретаем необходимые лекарства, современную аппаратуру. Купили 15 специальных кроватей, у которых регулируется изголовье и изножье. Считайте, гражданство стало нам наградой за помощь.

- Отдаю должное благородству вашего поступка, но удивлен, что одна из богатейших стран мира спокойно смотрит на то, как заботу о ее детях взяли на себя люди из заграницы. У меня есть и другие примеры того же порядка, ваш не первый.

М.П. - К сожалению, мы с мужем бездетные. И хотели сделать что-нибудь полезное для чужих детей. Дети - будущее и России, и Америки, и Бельгии, они останутся после нас. А поскольку наши корни в России, и душа у нас русская, то помочь мы должны именно русским детям. Для нас такая радость - знать и видеть, что при нашем скромном участии к ним постепенно возвращается здоровье!

- Известен эпизод, о котором ваш, Александр Александрович, великий прапрадед признавался в письме к Петру Вяземскому. Будто бы он, дописав трагедию "Борис Годунов", пришел в такой восторг, что подпрыгнул, захлопал в ладоши и закричал: "Ай да Пушкин, ай да сукин сын!" Вам такое состояние знакомо?

А.П. (смеется) - Знакомо, но не так, как Александру Сергеевичу. К примеру, я очень люблю что-нибудь чинить. Однажды сломалась наша стиральная машина, Маша сказала: нужно купить новую. Но я машину разобрал, увидел, что вышла из строя маленькая деталь, пошел и купил такую же за один евро, поставил - все заработало. Вот тогда я танцевал от радости, Маша может подтвердить.

- Редко встретишь человека, который в юности не писал стихов. Вас это наваждение посещало?

- Пока мы были женихом и невестой и жили - я в Брюсселе, а Маша в Париже, - то каждый день писали друг другу письма, куда помимо выражения нежных чувств непременно включали маленькие стишки собственного сочинения. Эта "поэзия", скажу честно, была невысокого качества. Между прочим, от директора пушкинского музея в Петербурге мы слышали легенду, будто Александр Сергеевич передал потомкам наказ не заниматься литературой, особенно поэзией...

- Счастливый случай - быть причастными двум великим именам! Какие-то особые знаки внимания вы получаете в связи с этим?

- Только в России, когда организуем туда поездку для наших друзей-бельгийцев, чтобы показать, какая это красивая страна, какие в ней живут приятные, гостеприимные люди. В одной такой поездке от Москвы до Улан-Удэ с остановками в Екатеринбурге, Иркутске мы встречались с местными жителями, для многих из них было настоящим открытием, что потомки Пушкина живут за границей...

- Вас называют последним прямым потомком поэта по мужской линии. Детей вам Бог не дал. Выходит, на вас эта линия закончится?

- Да, как бы ни было грустно это признать. Не наша вина, судьба такая. Мы очень хотели иметь детей, с этой целью Маша перенесла несколько операций. Увы, не помогло.

- Бельгийцам творчество Пушкина знакомо?

- К сожалению, плохо. Здесь в школах не учат русскую литературу. Учат французскую, чуть-чуть бельгийскую, немножко немецкую, итальянскую, английскую. Когда мы с сестрой были детьми, нам родители читали стихи и сказки Пушкина...

М.П. - Мне и сестре перед сном мама или папа в один вечер читали стихи Пушкина, в другой - рассказы Гоголя. Мы любили слушать "Вечера на хуторе близ Диканьки".

- Это в детстве. С тех пор ваше отношение к творчеству обоих предков осталось таким же? Иными словами, читаете ли вы сегодня Пушкина и Гоголя?

А. П.: - Нам чуть-чуть стыдно, но мы читаем больше по-французски. По-русски умеем очень медленно. У нас есть их сочинения с переводом: на одной странице русский текст, на другой - французский. Ясно, что самый хороший перевод не в состоянии передать всю прелесть поэтического языка Пушкина, иронию и неподражаемый юмор повестей Гоголя, но мы живем в Бельгии, наш основной язык общения - французский, русским пользуемся от случая к случаю...

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На фото: Александр и Мария Пушкины; Снимок, положивший начало судьбе. 1949 год, юг Франции, Каррос.