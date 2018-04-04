Врача, врача!..

ФЕЛЬЕТОН

Неизвестно, наблюдался ли Владимир Владимрович у психиатра, и наблюдается ли сейчас. Вопрос о его адекватности возник давно. Дошло до того, что во время интервью Путина спрашивают: не безумен ли он. Можно ли себе представить, что бы случилось, будь этот вопрос задан Сталину, Хрущеву или Брежневу?.. Путин же, видимо полагая вопрос имеющим основание, спокойно ответил, что такие подозрения появляются из-за надлежащего исполнения им своего долга: "Это часть политической борьбы, часть моей жизни в течение достаточно большого количества лет. Я стараюсь на это не особенно обращать внимание. Я просто делаю то, что считаю нужным в интересах своей страны и своего народа".

Или вот, например, его ответ на еще один интересный вопрос: "Как я могу быть гангстером, когда я работал в КГБ? Это совершенно не соответствует действительности". Как будто КГБ не был террористической организацией, погубившей десятки миллионов неповинных людей; как будто последние 15 лет эта же организация под новым названием - ФСБ - и под его непосредственным руководством не раскручивает механизм убийств и репрессий.

Тут мы подошли к одной из особенностей психики Путина, которая приобрела значение не только для россиян, но и для всего мира: его психика выдерживает любое количество людских смертей с любой частотой их повторения, происходящих по его прямому приказу или в результате его политики. Подлодка "Курск" с сотней моряков "утонула"; перед штурмом и гибелью сотен заложников в "Норд-Осте" и Беслане он требует "прекратить истерику"; тысячи окруженных украинских военных под Иловайском должны сдаться или будут уничтожены; множество погибших в бесконечной череде терактов и катастроф в России, войнах в Чечне и Грузии, Украине и Сирии; сбитый над Украиной малазийский "Боинг" МН17 с 298 пассажирами и крушение над Синаем самолета А321 с 224 пассажирами... Если человека всё это не остановило, если после всего этого он спокойно спит, ест и демонстрирует готовность к новым подобным свершениям, то не должно быть сомнений, что его угрозы применения ядерного оружия реальны.