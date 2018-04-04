обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорФЕЛЬЕТОН
апрель '18
ФЕЛЬЕТОН

Врача, врача!..

С тревогой о здравии В.В.

Неизвестно, наблюдался ли Владимир Владимрович у психиатра, и наблюдается ли сейчас.  Вопрос о его адекватности возник давно. Дошло до того, что во время интервью  Путина спрашивают: не безумен ли он. Можно ли себе представить, что бы случилось, будь этот вопрос задан Сталину, Хрущеву или Брежневу?.. Путин же, видимо полагая вопрос имеющим основание, спокойно ответил, что такие подозрения появляются из-за надлежащего исполнения им своего долга: "Это часть политической борьбы, часть моей жизни в течение достаточно большого количества лет. Я стараюсь на это не особенно обращать внимание. Я просто делаю то, что считаю нужным в интересах своей страны и своего народа".

Или вот, например, его ответ  на еще один интересный вопрос: "Как я могу быть гангстером, когда я работал в КГБ? Это совершенно не соответствует действительности". Как будто КГБ не был террористической организацией, погубившей  десятки миллионов неповинных людей; как будто последние 15 лет эта же организация под  новым названием  - ФСБ - и под его непосредственным руководством не раскручивает механизм убийств и репрессий.

Тут мы подошли к одной из особенностей психики Путина, которая приобрела значение не только для россиян, но и для всего мира: его психика выдерживает любое количество людских смертей с любой частотой их повторения, происходящих по его прямому приказу или в результате его политики. Подлодка "Курск"  с сотней моряков "утонула"; перед штурмом и гибелью сотен заложников в "Норд-Осте" и Беслане  он требует "прекратить истерику"; тысячи окруженных украинских военных под Иловайском должны сдаться или будут уничтожены; множество погибших в бесконечной череде терактов и катастроф в России, войнах в Чечне и Грузии, Украине и Сирии; сбитый над Украиной малазийский "Боинг" МН17  с 298 пассажирами и крушение над Синаем самолета А321 с 224 пассажирами... Если человека всё это не остановило, если после всего этого он спокойно спит, ест и демонстрирует готовность к новым подобным свершениям, то не должно быть сомнений, что его угрозы применения ядерного оружия реальны.

Читайте также

РЕЗОНАНС

"Закон, по которому мы продолжаем жить"

"Закон, по которому мы продолжаем жить"

ГОСТЬ НОМЕРА

Григорий Амнуэль: "В Росии нужно жить долго…"

Григорий Амнуэль: "В Росии нужно жить долго…"

ВЕХИ

Трагедия на "Авиамоторной"

Трагедия на "Авиамоторной"

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Сексолог: нужно ли это пожилым?..

Сексолог: нужно ли это пожилым?..

ЭПИЦЕНТР

После спектакля

После спектакля

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Правильно ли обвинять Путина в кемеровской трагедии?

Самые обсуждаемые

за последнее время

9
Михаил Веллер. Охотник за истиной
4
Cаботаж и тайный сговор Трампа и Путина при участии спецслужб
4
Украина, что мне в имени твоём…
4
Украинский космонавт Леонид Каденюк
4
Загадка убийства Немцова проясняется
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

06 Апреля 2018

Леон Вайнстайн Леон Вайнстайн:

Кто замочил Скрипалей

В Лондоне совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлю. На дверную ручку двери нанесен смертельный нервно-паралитический газ "Новичок. " Тот кто его наносил не знал что он абсолутно сметрелен и уже давно мертв.…

05 Апреля 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

ВОПРОС КУЛЬТУРНОЙ стагнации - номер один для украинцев

Конечно, вопросы культурного развития и воообще, состояния культуры нации, можно - как это было принято при СОВКЕ - воспринимать и реализовать по "остаточному принципу". То есть: главное экономика, военная мощь державы и ее международный статус, а уж потом - все прочие дела.

04 Апреля 2018

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Первоапрельское

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center