ЭКСПЕРТ

Осужденный в России за госизмену офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен нервнопаралитическим ядом в английском городке Солсбери. Что может означать этот новый виток злодеяний российских спецслужб? Путин переписал правила традиционных шпионских игр, - считает автор, американский историк . А издание Газета.ru пишет со сылкой на The Sun, что в той же Великобритании за несколько недель до инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского. Отмечается, что инцидент произошел в графстве Суррей, в доме где живет 46-летний Шуппе. Предприниматель плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу. Спустя десять дней его выписали, а полиция закрыла дело.

Обмен полковника Сергея Скрипаля в 2010 году на десяток российских "нелегалов" ("sleepers"), арестованных в США, не был типичным, поскольку никогда ранее советское, как и российское, правительство не обменивало российских (советских) граждан-шпионов на своих шпионов, пойманных за рубежом. Иностранных шпионов обменивали, а российских (советских), на собственных граждан, обвиненных в шпионаже - нет. Видимо, в 2010 году у Кремля не было выбора - слишком хотелось получить назад в Россию пойманную в США десятку во главе со знаменитой Анной Чапман.

Наверное, с первого дня жизни в Великобритании Скрипаль оставался в серьезной зоне риска, сам того не понимая, поскольку обмененных шпионов, конечно же, до нынешнего случая никто никогда пальцем не трогал. Представьте себе, как бы выглядели американские или английские спецслужбы, если бы они умертвили ядом в Москве ранее обмененных Анну Чапман и всех остальных членов десятки, поразив при этом еще и посторонних людей?

Отравления бывших сотрудников спецслужб, как и отравление в целом противников нынешнего российского режима в России и за границей, до сих пор было самым частым способом устранения врагов. Яд (если сравнивать его с пистолетом) всегда утяжеляет расследование. Сначала нужно установить, что жертву отравили. Затем пытаться определить, каким именно ядом и кто это сделал. Доказать что-либо здесь достаточно сложно. В случае Александра Литвиненко, например, отравленного 1 ноября 2006 года, это заняло несколько лет. И даже после того, как все обвинения были доказаны в английском суде и предъявлены Кремлю, там всё равно отказались признать ответственность за убийство.

В случае Скрипаля мы столкнемся с похожими сложностями на всех этапах расследования, и Путин со своим окружением будет смеяться нам в лицо и над всеми нами глумиться, тем более, что однажды он уже перефразировал известную фразу из советского фильма сталинских времен об Александре Невском: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Путин сказал: "Те, кто капает куда-то яд, сами его и проглотят в конце концов, сами этим ядом и отравятся".

Еще более трагично, что ранее при странных обстоятельствах умерли все остальные члены семьи Скрипаля: жена в 2012 году, сын в 2017 году. Оставалась только дочь, отравленная теперь вместе с отцом.

Мы еще точно до конца не понимаем, каким именно ядом был отравлен Скрипаль. Также не понимаем до конца, как изначально в случае с Литвиненко, выживет он или нет. Литвиненко был отравлен 1 ноября 2006 года, а умер 23-го. Мы многого еще не знаем, но аналогия со случаем Александра Литвиненко очевидна.

К тому же это не первое подобное отравление за границей и в России. Из доказанных случаев за границей это убийство Литвиненко (2006) и бизнесмена Александра Перепеличного (2012). Из очевидных случаев в России это смерть Юрия Щекочихина (2003) и Романа Цепова (2004). Так что яд - излюбленный вид вооружения российских спецслужб.

Список людей, умерших в Лондоне при сомнительных обстоятельствах - тоже серьезный. В него входят в том числе и английские граждане. Нельзя забывать о том, что два известных бизнесмена, имевших отношение в том числе к Литвиненко, а именно Бадри Патаркацишвили и Борис Березовский, тоже умерли при сомнительных обстоятельствах. Бадри умер в 2008-м году от сердечного приступа, будучи, в общем-то, молодым человеком, а Березовский был найден повешенным в 2013-м году в доме своей бывшей жены.

К сожалению, после смерти Литвиненко единственный вывод, который российское правительство сделало, это тот, что за совершенные преступления наказания не последует. Российское правительство уже не очень беспокоит общественное мнение Запада. После всех этих смертей; после вторжения в Грузию в 2008 году, после аннексии Крыма и вторжения в Украину в 2014 году; после вмешательства в выборы ряда европейских государств и в американские выборы 2016 года; после последней внешнеполитической речи Путина, где он нагло и прямолинейно шантажирует весь мир атомной войной, Кремль относится ко мнению всего окружающего мира абсолютно наплевательски.

Убийство политического противника, будь то убийство Анны Политковской в 2006 году или Бориса Немцова в 2015 году - это всегда посыл, сигнал, предупреждение. Это тоже одно из фундаментальных правил российского ФСБ и ГРУ, уходящее корнями в советское КГБ и сталинское НКВД. Это жесткое правило заключалось в том, что перебежчик должен быть устранен при первой возможности. Те, кто сбегали во времена Сталина, почти все были устранены. Во времена Советского Союза немного сбегало, но и там есть сомнительные смерти и очевидные убийства. Для самих российских перебежчиков это не было новостью и неожиданностью. Любой из них понимал, что находится под смертным приговором. Но вот что является нововведением - это устранение всех членов семьи перебежчика или уже обмененного шпиона. Первое означает, что противник российского режима, Кремля, Путина, ФСБ и ГРУ теперь рискует не только своей жизнью, но и жизнью всех членов своей семьи. Второе - что сам факт обмена шпионов теряет смысл. Если обмененного шпиона можно затем убить, какой же смысл кого-то на кого-то обменивать - раз российская сторона все равно в конце концов устранит не только обмененного шпиона, но и членов его семьи. Так только с Троцким поступили. Перед тем, как в 1940 году убить Троцкого, Сталин сначала убил в СССР младшего сына Троцкого Сергея (1937), а затем в Париже старшего сына Троцкого Льва (1938).

Может быть, устранение Скрипаля это еще и угроза всем тем российских гражданам, которые были вовлечены в сложную и долгую операцию ФСБ по вмешательству в американские выборы 2016 года, приведшие к победе Дональда Трампа. Расследование комиссии Мюллера продолжается. В рамках этого расследования могут быть допрошены многие российские граждане, живущие за границей или бывающие в США и готовые дать показания следователям. Если за свои действия в новых условиях головой отвечаешь не только ты, но и члены твоей семьи, то решение открыть рот и рассказать правду становится крайне рискованным.

Так или иначе, Путин переписал правила традиционных шпионских игр, заменив все старые одним новым: теперь нет никаких правил.