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Путин готовит шабаш Ещё не поймал, а уж ощипал…

По сообщению сайта "МБХ медиа", администрация президента РФ готовится к проведению митинга в честь победы Владимира Путина на выборах президента России 18 марта; об этом со ссылкой на источники пишет Znak.com.

Сейчас митинг планируется провести в ночь с 18 на 19 марта, когда предварительные результаты голосования будут известны. Идея и подробный план мероприятия пока не приняты, однако источники утверждают, что, скорее всего, это произойдет с ближайшие дни.

3 марта в "Лужниках" прошел митинг-концерт в поддержу кандидата в президенты Владимира Путина. По данным МВД, всего в мероприятии участвовали около 130 тысяч человек.

Несколько оппозиционеров, также пришедших на концерт, задержала полиция, однако через несколько часов отпустила без составления протокола.